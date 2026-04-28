  • Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
Бывший тренер клубов Мир РПЛ Игорь Шалимов высказался о борьбе за 3-е место в текущем чемпионате России. 

После 27 туров на третьей строчке в таблице идет «Локомотив» (49 очков). На четвертом месте находится «Спартак» (48), на пятом – «Балтика» (46), на шестом – ЦСКА (45). 

– «Локомотив» в пяти играх набрал пять очков, но до сих пор на третьем месте. В начале следующего сезона для «Спартака» третье место, даже второе – это ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» третье место – это супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает.

Сейчас мне говорят: «Как мне бронзовую медаль дадут, я ее повешу куда-то?» В свое время мы были на таком уровне, что первое, второе и третье места выходили в Лигу чемпионов. Первая пятерка выходила в еврокубки. Тогда я понимаю борьбу за попадание в первую пятерку – для еврокубков. Сейчас зачем биться за третье? Что оно вам даст? Мотивация – обыграть соперника на каждой игре, а не занять третье место. 

Какая мотивация у «Локомотива» биться за третье место? Если бы они бились за первое, как «Краснодар», то было бы за что. А если вы ни за что не бьетесь, то хрен с ней, с этой игрой, – поехали домой.

Мотивация может быть денежная. За третье место денег будет больше? Кому? Игрокам за это что-то дают? Если вы премиальные получаете каждую игру, то кто вам будет платить за третье место?

У «Спартака, как у «Локомотива»: если они не займут третье, то займут четвертое. Они готовятся к следующему сезону и хотят выиграть Кубок. 

– Карседо сам говорит, что их цель – третье место и Кубок.

– Пусть говорит. Заняли они пятое. Что дальше? Не будет никакой катастрофы. Можно выиграть Кубок и занять третье место, а можно и Кубок не выиграть, и третье место не занять. «Спартаку» нужно чемпионство – и готовиться под это дело. 

«Балтике» третье место нужно, а «Спартаку» оно зачем? Никакой разницы, будет оно или нет, – сказал Шалимов в шоу «Это футбол, брат!»

Я предлагаю в самом начале чемпионата сразу всем места раздавать и матчи не проводить. А какой смысл вообще за эти места биться?
В футболе давно все придумано
Досуг для болельщиков в этом вижу главную цель
Зачем тренировать команды типа Факела, Ахмата, Урала, ведь они никогда не будут биться за первое место. В чем смысл?
вот и у меня вопрос зачем он ездил тренировать Ахмат и Факел если смысл отсутствует.
иногда наши тренеры, эксперты и болелы несут беспросветную чушь.
Посмотри спонсоров этих команд, может там ответ на твой вопрос
Есть такая фигня как спортивный дух, спортивный характер. Если ты спортсмен по духу, то хочешь биться за любую достижимую для тебя наивысшую ступень. В этом суть спорта - желать быть быстрее, выше, сильнее других и всё такое прочее. Если у тебя нет такой мотивации, то просто за зарплату+премию титулов не выиграешь. Но когда игроки готовы биться даже за третье место, значит, в дальнейшем смогут рассчитывать и на большее.
да в принципе вся суть спорта, в том что зрители/болельщики смотрят как борятся за победу в матче, если этого убрать - то зачем все это??
Он про это и говорил, просто его слова криво написали. Играть нужно в каждой игре, не зависимо от того к 3-ему или 5-му месту это приведёт.
В самом выпуске он доносил другую мысль. Тут выдернули из контекста.
Клятые журналюги опять занимаются
манипуляциями и не договаривают

Он говорил, что у любого игрока изначально должно быть желание всегда побеждать, быть первым. Не важно выходишь ты на стадионе или во дворе мяч пинать.

И если такого желания нет, то и деньги тебя не будут мотивировать, и тем более третье место, которое ничего не даёт.

Его спич был больше про игроков, которые должны обладать самолюбием и желанием всегда побеждать, а не искать мотивацию в борьбе за 3 место
Чем Шалимову именно третье место не угадило? В нынешних условиях и второе место ничего не даёт. Да и первое, по большому счёту
Так первые два места уже заняты
Прекрасная логика. С учётом отсутствия еврокубков также можно и про первое место говорить. Странно это слышать от бывшего футболиста и вроде как тренера...
Дело в том ,что и Еврокубки нам не дают ничего,мы там ни на что не претендуем,наши клубы просто там играли...,ну чуть заработок выше,если это лч
чуть? 20-35 миллионов евро за сезон это существенная статья доходов
А за честь команды не надо биться? Что ты за недотренер такой? Никакой мотивации не должно быть? Независимо от занятого места, каждая победа приносит удовлетворение и за нее надо бороться.🤡
Так он и говорит, что у футболистов должна быть мотивация побеждать в каждой игре, а не занимать третье место
В каком году застрял Шалимов? У "Спартака" за последние 10 лет: одно чемпионство, одно серебро, две бронзы и кубок. У "Локомотива" за тот же период: одно чемпионство, два серебра, одна бронза, три кубка. Но для "Спартака" третье (и даже второе) место – это фигня, а для "Локомотива" – супер.
Вот поэтому Шалимов не тренирует сейчас, у него ноль спортивных амбиций, Зенит и Краснодар не догнать, но хоть какое то самоуважение должно быть у игроков и тренерского штаба
Какую-то чушь несет... Из серии: - папа, а куда бегут эти дяденьки ? - первый получит приз ? - тогда зачем бегут все остальные ?!!!... Третье место - достойное место, тем более при той чехарде, которая творится в Спартаке. Если бонусом будет еще и Кубок, то сезон можно назвать успешным
В спорте , в том числе и в футболе , никто не отменял соревновательного процесса . У каждого игрока свои амбиции . У каждой команды свои цели . Первое место оно одно и занимает его наиболее достойный . Даже если 18 команд будут одного уровня , все равно первое место займет одна команда . Остальным же надо играть за престиж и как можно выше занять место . Не стать хуже других - тоже цель . А если нет шансов занять первое место и бросить играть , тогда зачем футболистам платят такие зарплаты ? Футбол и болельщика не обманешь . Если игроки отдаются полностью на футбольном поле , то простить могут многое . А если миллионер игрок ходит по полю и ковыряет в носу , то болельщик задается вполне разумным вопросом - а за что он получает такие деньги ? Вы же приходя в ресторан , кафе или столовую хотите вкусно поесть ? А если вам приносят дерьмо , то вполне резонно вы устраиваете скандал и требуете назад свои деньги ? Ведь правильно ? Тогда почему болельщик , заплатив деньги за поход на футбол не имеет право требовать " хороший продукт" на футбольном поле ? Поэтому , игроки и должны играть для болельщика , потому что он имеет право смотреть хороший футбол , а не " хождение по мукам" на поле .
