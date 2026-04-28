Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»

Игорь Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: зачем за него биться?.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Игорь Шалимов высказался о борьбе за 3-е место в текущем чемпионате России.

После 27 туров на третьей строчке в таблице идет «Локомотив» (49 очков). На четвертом месте находится «Спартак» (48), на пятом – «Балтика » (46), на шестом – ЦСКА (45).

– «Локомотив » в пяти играх набрал пять очков, но до сих пор на третьем месте. В начале следующего сезона для «Спартака» третье место, даже второе – это ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» третье место – это супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает.

Сейчас мне говорят: «Как мне бронзовую медаль дадут, я ее повешу куда-то?» В свое время мы были на таком уровне, что первое, второе и третье места выходили в Лигу чемпионов . Первая пятерка выходила в еврокубки. Тогда я понимаю борьбу за попадание в первую пятерку – для еврокубков. Сейчас зачем биться за третье? Что оно вам даст? Мотивация – обыграть соперника на каждой игре, а не занять третье место.

Какая мотивация у «Локомотива» биться за третье место? Если бы они бились за первое, как «Краснодар», то было бы за что. А если вы ни за что не бьетесь, то хрен с ней, с этой игрой, – поехали домой.

Мотивация может быть денежная. За третье место денег будет больше? Кому? Игрокам за это что-то дают? Если вы премиальные получаете каждую игру, то кто вам будет платить за третье место?

У «Спартака, как у «Локомотива»: если они не займут третье, то займут четвертое. Они готовятся к следующему сезону и хотят выиграть Кубок.

– Карседо сам говорит, что их цель – третье место и Кубок.

– Пусть говорит. Заняли они пятое. Что дальше? Не будет никакой катастрофы. Можно выиграть Кубок и занять третье место, а можно и Кубок не выиграть, и третье место не занять. «Спартаку» нужно чемпионство – и готовиться под это дело.

«Балтике» третье место нужно, а «Спартаку » оно зачем? Никакой разницы, будет оно или нет, – сказал Шалимов в шоу «Это футбол, брат!»