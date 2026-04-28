  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
26

1. «Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну 19-й ассист в этом сезоне АПЛ. При Кэррике у «Юнайтед» 9 побед в 13 матчах.

2. «Металлург» обыграл «Ак Барс» (4:2) во 2-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии – 1-1, Канцеров набрал 1+2, Яковлев сделал 2 передачи. Андрей Разин после игры выдал несколько ярких цитат на пресс-конференции: назвал журналиста «смурфиком», сказал, что не читает комменты на Спортсе, а также призвал репортера «не обсирать» его.

3. Сборная России сыграет с Египтом в Каире 28 мая, с Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня и с Тринидадом и Тобаго в Калининграде 9 июня.

4. «Балтика» проиграла «Акрону» – 0:1. Беншимол забил, его гол в 1-м тайме отменили после ВАР из-за офсайда. Команда Андрея Талалаева не побеждает 5 матчей (до этого было 4 ничьих подряд), зато «Акрон» выиграл в РПЛ впервые с ноября и поднялся на 10-е место.

5. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев пропустил сезон из-за лечения туберкулеза. Полгода он проходил химиотерапию.

6. «Интер» и его руководство не находятся под следствием по делу арбитров, все фигуранты имеют отношение к судейству. Матчи этого сезона не рассматриваются. 

7. Кубок Стэнли. «Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2) – Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2, Мичков не сыграл по решению Токкета. «Вегас» одолел «Юту» (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4) и сравнял счет в серии (2-2), Дорофеев забил 1-й гол в текущем плей-офф (а еще один отменили из-за офсайда, причем в овертайме), Сергачев набрал 0+3

8. Новости о травмах. У Килиана Мбаппе мышечная травма задней поверхности левого бедра. Форвард «Реала» постарается вернуться к матчу с «Барсой», но может пропустить остаток сезона

У Луки Модрича двойной перелом скулы после столкновения с Локателли в матче с «Юве». Хавбек «Милана» пропустит остаток сезона, но будет готов к ЧМ. Хавбек «Тоттенхэма» и сборной Нидерландов Хави Симонс пропустит ЧМ-2026 из-за разрыва «крестов». Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах выбыл на 4 недели из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра.

9. Плей-офф НБА. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии первого раунда с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» одолел «Детройт» и повел в серии 3-1. 

10. Даниил Медведев победил Николая Будкова Кьера в 3-м круге «Мастерса» в Мадриде, Карен Хачанов выбыл.

В женской сетке Мирра Андреева обыграла Анну Бондар в четвертом круге.

11. Китайский производитель BYD подтвердил, что ведет переговоры с «Ф-1» о возможном участии в чемпионате.

12. Игорь Акинфеев зарегистрировал товарный знак – силуэт вратаря, отражающего ногой пенальти Испании на ЧМ-2018.

13. У Альваро Арбелоа возник конфликт с испанскими игроками «Реала» на фоне ситуации с Карвахалем и Себальосом, пишет The Athletic. Футболисты жалуются на несправедливость со стороны тренера. 

14. Московское «Динамо» выиграло титул, победив казанский «Зенит» в трех матчах финала мужского чемпионата России по волейболу.

15. «Фенербахче» уволил Доменико Тедеско после 0:3 от «Галатасарая». Экс-тренер «Спартака» выиграл с клубом Суперкубок Турции и провел 45 матчей. 

16. На ТВ «Реала» 245 раз показали эпизод с попаданием мяча в руку Родригеса в матче с «Бетисом».

Цитаты дня.

Гуменник о книге, которую должен прочитать каждый: «Самое популярное — Библия»

Баринов повздорил с Даку в перерыве матча с «Рубином»: «#### ты падаешь, #####? Был бы стопроцентный – был бы пенальти, ## ###»

Тактаров – о Сталине: «Без него, возможно, меня бы сейчас в этом мире не было. Он был необходим для земной цивилизации»

Кордоба о словах Газизова про пенальти: «Постоянно говорят про меня какие-то глупости, мне это надоело. Хватит очернять мое имя. Они просто не могут достойно принимать поражения»

Разин – журналисту: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты. Пишите честные вещи!»

Александр Плющенко – старшему брату Егору: «Ты звонил папе и писал только за тем, что тебе деньги надо. Больше не могу тебя называть братом»

«Серебряков – провокатор чистой воды. Канадский вариант, идет драка, выпускает трех человек со скамейки – чистое бандитство. Судейский бордель». Кожевников о «Локомотиве» и «Авангарде»

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33839 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А ещё сегодня Псж-Бавария!
A ещё сегодня Псж-Бавария!
На спортивном сайте! Одна из главных спортивных новостей?! Это второстепенно. Подождёт. Тактаров и т.д. важнее
На спортивном сайте! Одна из главных спортивных новостей?! Это второстепенно. Подождёт. Тактаров и т.д. важнее
А это разве новость? Это скорее анонс. Никогда анонсов в утренних дайджестах не было.
Спорс, почему половина новостей из приложения стала в браузере открываться? Это же очень неудобно.
Чтобы прочесть одну новость, надо два рекламных банера закрыть, потом страницу в браузере.
И из новостей раздела Футбол всегда выбрасывает в Главное. Зачем? Вы хотите максимально усложнить процесс? Контент испоганили, теперь само приложение добиваете? Логика есть хоть какая-то?
Ответ Джиза
Спорс, почему половина новостей из приложения стала в браузере открываться? Это же очень неудобно. Чтобы прочесть одну новость, надо два рекламных банера закрыть, потом страницу в браузере. И из новостей раздела Футбол всегда выбрасывает в Главное. Зачем? Вы хотите максимально усложнить процесс? Контент испоганили, теперь само приложение добиваете? Логика есть хоть какая-то?
Во-во, тоже хотел написать об этом. Причем не в первый раз уже в браузер выкидывает. Я думал сначала, что это у меня с интернетом проблемы, но как оказалось я не один с этим сталкиваюсь
Ответ Джиза
Спорс, почему половина новостей из приложения стала в браузере открываться? Это же очень неудобно. Чтобы прочесть одну новость, надо два рекламных банера закрыть, потом страницу в браузере. И из новостей раздела Футбол всегда выбрасывает в Главное. Зачем? Вы хотите максимально усложнить процесс? Контент испоганили, теперь само приложение добиваете? Логика есть хоть какая-то?
У меня это происходит, по меньшей мере, неделю, 1-2 новости стабильно в браузер перекидывает, сегодня с Разиным перебрасывает. Кстати, за хоккеем не слежу, Разин нормальный дядька.
Всем доброго утра и продуктивного дня!
Про Тактарова и всякие попытки дать оценку: историю надо просто принять. Владимир Красное Солнышко, Иван Калита, Иван Грозный - никто из них не был добрым и хорошим. Но от того, как мы их назовем - тиран или благодетель - история не изменится. Надо просто принять, что они были и всё. Оценки прошлого только раскалывают общество. Историю надо знать, а не придавать ей разные романтические окраски.
Ответ Джиза
Про Тактарова и всякие попытки дать оценку: историю надо просто принять. Владимир Красное Солнышко, Иван Калита, Иван Грозный - никто из них не был добрым и хорошим. Но от того, как мы их назовем - тиран или благодетель - история не изменится. Надо просто принять, что они были и всё. Оценки прошлого только раскалывают общество. Историю надо знать, а не придавать ей разные романтические окраски.
Глупость. Каждый имеет право назвать каждого тем, кем он является. Тиран - это тиран. Бог с ней, с историей. Но вещи надо называть своими именами.
Эти кризис-менеджеры в МЮ всерьёз хотят смещать Кэррика после столь успешного весеннего отрезка? Боюсь, это идиотизм. У них доморощенный тренер что играл за клуб 12 лет со стабильными показателями - и его на мороз летом. Нет слов, короче.
Ответ Black Phoenix
Эти кризис-менеджеры в МЮ всерьёз хотят смещать Кэррика после столь успешного весеннего отрезка? Боюсь, это идиотизм. У них доморощенный тренер что играл за клуб 12 лет со стабильными показателями - и его на мороз летом. Нет слов, короче.
Блин, чё, летом тоже мороз? Задолбало!
Ответ malchikov
Блин, чё, летом тоже мороз? Задолбало!
Ну может и не на мороз, но в туман и на дождь который в Англии наверное никогда не заканчивается))
Любишь Тактарова - люби и Сталина !
Из серии :
Любишь медок - люби и холодок !
Не понял, а с Тобаго матча не будет?
Самое главное это матчи, а с кем без разницы, главное футбол. Пожелаем нашей сборной победы.
Живите долго, Дональд! Вас и пули не берут! 😊 Повод смыться из Ирана.
балтийский берег - белый пароход ⛹️
Читайте новости футбола в любимой соцсети
