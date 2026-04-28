Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну 19-й ассист в этом сезоне АПЛ. При Кэррике у «Юнайтед» 9 побед в 13 матчах .

2. «Металлург» обыграл «Ак Барс» (4:2) во 2-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии – 1-1, Канцеров набрал 1+2, Яковлев сделал 2 передачи. Андрей Разин после игры выдал несколько ярких цитат на пресс-конференции: назвал журналиста «смурфиком» , сказал, что не читает комменты на Спортсе, а также призвал репортера «не обсирать» его.

3. Сборная России сыграет с Египтом в Каире 28 мая, с Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня и с Тринидадом и Тобаго в Калининграде 9 июня.

4. «Балтика» проиграла «Акрону» – 0:1. Беншимол забил, его гол в 1-м тайме отменили после ВАР из-за офсайда. Команда Андрея Талалаева не побеждает 5 матчей (до этого было 4 ничьих подряд), зато «Акрон» выиграл в РПЛ впервые с ноября и поднялся на 10-е место.

5. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев пропустил сезон из-за лечения туберкулеза . Полгода он проходил химиотерапию.

6. «Интер» и его руководство не находятся под следствием по делу арбитров, все фигуранты имеют отношение к судейству. Матчи этого сезона не рассматриваются.

7. Кубок Стэнли. «Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2) – Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2, Мичков не сыграл по решению Токкета. «Вегас» одолел «Юту» (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4) и сравнял счет в серии (2-2), Дорофеев забил 1-й гол в текущем плей-офф (а еще один отменили из-за офсайда, причем в овертайме), Сергачев набрал 0+3 .

8. Новости о травмах. У Килиана Мбаппе мышечная травма задней поверхности левого бедра. Форвард «Реала» постарается вернуться к матчу с «Барсой», но может пропустить остаток сезона .

У Луки Модрича двойной перелом скулы после столкновения с Локателли в матче с «Юве». Хавбек «Милана» пропустит остаток сезона, но будет готов к ЧМ. Хавбек «Тоттенхэма» и сборной Нидерландов Хави Симонс пропустит ЧМ-2026 из-за разрыва «крестов» . Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах выбыл на 4 недели из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра.

9. Плей-офф НБА. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии первого раунда с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» одолел «Детройт» и повел в серии 3-1.

10. Даниил Медведев победил Николая Будкова Кьера в 3-м круге «Мастерса» в Мадриде, Карен Хачанов выбыл.

В женской сетке Мирра Андреева обыграла Анну Бондар в четвертом круге.

11. Китайский производитель BYD подтвердил , что ведет переговоры с «Ф-1» о возможном участии в чемпионате.

12. Игорь Акинфеев зарегистрировал товарный знак – силуэт вратаря, отражающего ногой пенальти Испании на ЧМ-2018.

13. У Альваро Арбелоа возник конфликт с испанскими игроками «Реала» на фоне ситуации с Карвахалем и Себальосом, пишет The Athletic. Футболисты жалуются на несправедливость со стороны тренера.

14. Московское «Динамо» выиграло титул , победив казанский «Зенит» в трех матчах финала мужского чемпионата России по волейболу.

15. «Фенербахче» уволил Доменико Тедеско после 0:3 от «Галатасарая». Экс-тренер «Спартака» выиграл с клубом Суперкубок Турции и провел 45 матчей.

16. На ТВ «Реала» 245 раз показали эпизод с попаданием мяча в руку Родригеса в матче с «Бетисом».

Цитаты дня.

Гуменник о книге, которую должен прочитать каждый: «Самое популярное — Библия»

Баринов повздорил с Даку в перерыве матча с «Рубином»: «#### ты падаешь, #####? Был бы стопроцентный – был бы пенальти, ## ###»

Тактаров – о Сталине: «Без него, возможно, меня бы сейчас в этом мире не было. Он был необходим для земной цивилизации »

Кордоба о словах Газизова про пенальти: «Постоянно говорят про меня какие-то глупости, мне это надоело. Хватит очернять мое имя . Они просто не могут достойно принимать поражения»

Разин – журналисту: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты. Пишите честные вещи!»

Александр Плющенко – старшему брату Егору: «Ты звонил папе и писал только за тем, что тебе деньги надо . Больше не могу тебя называть братом»

«Серебряков – провокатор чистой воды. Канадский вариант, идет драка, выпускает трех человек со скамейки – чистое бандитство . Судейский бордель». Кожевников о «Локомотиве» и «Авангарде»