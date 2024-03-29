Дзюба – уже не топ-форвард РПЛ. Бесконечная вера в него приведет к деградации «‎Локо»

Минусы дзюбазависимости.

Артем Дзюба не забивает уже семь матчей подряд, в последний раз отличался еще в начале ноября 2023-го в матче со «‎Спартакома» (1:1). После рестарта сезона Дзюба потерял максимальное доверие Михаила Галактионова: замена в перерыве с «‎Динамо» (1:2), место на скамейке с первых минут с «‎Сочи» (2:2).

Да, мы живем в новой реальности: Дзюба – уже не неприкасаемый игрок старта.

Дзюба проигрывает большинству форвардов топ-клубов РПЛ и в голевой эффективности, и в подыгрыше

Возвращение Дзюбы в Россию из быстротечной командировки в Турцию вышло триумфальным: весной 2023-го Артем разорвал РПЛ , сделав 8+5 по «‎гол+пас» в одиннадцати матчах. Кажется, важнейшую роль в таком камбэке сыграла мотивация: с одной стороны,доказать «‎Зениту», что тот зря отнесся без уважения («‎Так предложили мне контракт, что будто и не предлагали»), с другой, что провал в Турции – случайность. На этом фоне и на короткой дистанции Дзюба сильно превзошел продвинутые метрики по ожидаемым голам и ассистам (на 2,9 и 2,25, соответственно).

Вероятно, это была последняя яркая вспышка 35-летнего Дзюбы. Для понимания нынешнего статуса Дзюбы в РПЛ сравним его с другими центрфорвардами топ-6, отыгравшими не менее 300 минут в этом сезоне.

У Маттео Кассьерры – феноменальная эффективность, а Дзюба заметно уступает всем конкурентам, кроме Александра Соболева, не только по забитым голам, но и по ожидаемым.

По эффективности ударов Дзюба опережает еще Федора Смолова и неожиданно немного уступает Константину Тюкавину. Это объясняется скорее стилем игры форвардов «‎Динамо», которые чаще бьют по воротам, в том числе, из менее очевидных позиций.

От Дзюбы исходит заметно меньше угрозы, чем раньше, он мало бьет и редко забивает. Не очень лестная характеристика для основного центрфорварда топ-клуба, тем более считавшегося одним из трех главных фаворитов на награду лучшему бомбардиру (Квинси Промес и Малком выбыли из гонки не по игровым причинам).

В подыгрыше Дзюба тоже далек от лучшей формы. По количеству передач под удар за 90 минути Артем входит в топ-5 среди нападающих топ-клубов, но по ключевым передачам (тем, что приводят к явной возможности забить гол) он снова на дне списка. Прямой конкурент Артема в «‎Локо», Тимур Сулейманов, задействован в подыгрыше меньше, но действует в нем эффективнее.

Дзюба явно проседает не только на фоне конкурентов, но и относительно себя. Пока сезон-2023/24 – абсолютно худший для Артема по ожидаемым ассистам и прямому участию в атаках с ударами (те, которые заканчивались либо ударом Дзюбы, либо его передачей под удар) как минимум за последние девять лет (данные доступны с сезона-2014/15).

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Пора признать: в этом сезоне Артем Дзюба не топ-форвард РПЛ. Учитывая возраст, скорее всего, без оговорок на сезон.

У Дзюбы осталась одна суперсила. Но в перспективе для «‎Локо» даже она – проблема

У Дзюбы сохранилось качество по меркам РПЛ – умение выигрывать верховые единоборства. Артем – второй по числу верховых дуэлей в лиге (219), чаще в них вступает только Мирланд Даку из «‎Рубина». По проценту выигранных верховых единоборств Дзюбу (46%) среди атакующих игроков со 100+ единоборствами опережают лишь Егор Голенков из «‎Ростова» и Антон Заболотный из ЦСКА.

Суперсила Дзюбы позволяет «‎Локомотиву» переходить на чужую половину даже при давлении соперника и не слишком качественных открываниях полузащитников. Но присутствие Дзюбы на поле вынуждает Галактионова изначально затачивать всю атаку под особенности стиля Артема. «‎Локомотив» не входит в число лидеров РПЛ по доле длинных передач, но из первой шестерки клубов немного чаще него к этому приему прибегают только «‎Краснодар» и ЦСКА.

Неслучайно осенью «‎Локо» было нелегко без Дзюбы или с Дзюбой в плохой форме. Сулейманов – единственный форвард «‎Локо», который хоть немного сопоставим с Дзюбой в плане единоборств, на него тоже часто грузят верхом, но в воздухе Тимур далеко не так эффективен (всего 30% выигранных единоборств).

Кажется, Галактионов все чаще задумывается, как научить «‎Локо» жить без Дзюбы, но пока не решается на кардинальную перестройку атаки.

Заточенность на Дзюбу из бонуса для «‎Локо» предсказуемо превратилась в бремя. При этом Артем с большой вероятностью наиграет на автоматическое продление контракта еще на сезон (достаточно еще трех результативных действий в РПЛ).

Так перед «‎Локо», возможно, встанут два вопроса. Решится ли Галактионов на полноценную перестройку, пока в команде есть Дзюба? Если да, примет ли Дзюба новую реальность и возможный статус запасного? Кажется, слепая надежда на еще один, самый последний танец Дзюбы, приведет к деградации всего «‎Локо».

«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов