«Осасуна» обыграла «Реал» – 2:1! Рауль Гарсия забил победный на 90-й после гола Винисиуса на 73-й

«Реал» уступил «Осасуне» в Ла Лиге.

«Осасуна » дома обыграла «Реал » (2:1) в матче 25-го тура Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Эль-Садар».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 38-й минуте счет открыл нападающий хозяев Анте Будимир – он реализовал пенальти, который сам и реализовал. На 73-й Винисиус Жуниор сравнял счет. На 90-й минуте гол забил форвард хозяев Рауль Гарсия Де Аро .

«Мадрид» на 2 очка опережает «Барселону», у которой игра в запасе.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги