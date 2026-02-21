Матч окончен
«Осасуна» обыграла «Реал» – 2:1! Рауль Гарсия забил победный на 90-й после гола Винисиуса на 73-й
«Реал» уступил «Осасуне» в Ла Лиге.
«Осасуна» дома обыграла «Реал» (2:1) в матче 25-го тура Ла Лиги.
Игра проходила на стадионе «Эль-Садар».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 38-й минуте счет открыл нападающий хозяев Анте Будимир – он реализовал пенальти, который сам и реализовал. На 73-й Винисиус Жуниор сравнял счет. На 90-й минуте гол забил форвард хозяев Рауль Гарсия Де Аро.
«Мадрид» на 2 очка опережает «Барселону», у которой игра в запасе.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
646 комментариев
