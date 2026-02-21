  • Спортс
  • «Осасуна» обыграла «Реал» – 2:1! Рауль Гарсия забил победный на 90-й после гола Винисиуса на 73-й
«Осасуна» обыграла «Реал» – 2:1! Рауль Гарсия забил победный на 90-й после гола Винисиуса на 73-й

«Реал» уступил «Осасуне» в Ла Лиге.

«Осасуна» дома обыграла «Реал» (2:1) в матче 25-го тура Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Эль-Садар».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 38-й минуте счет открыл нападающий хозяев Анте Будимир – он реализовал пенальти, который сам и реализовал. На 73-й Винисиус Жуниор сравнял счет. На 90-й минуте гол забил форвард хозяев Рауль Гарсия Де Аро.

«Мадрид» на 2 очка опережает «Барселону», у которой игра в запасе.

Ла Лига Испания. 25 тур
21 февраля 17:30, Эль-Садар
Логотип домашней команды
Осасуна
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Реал Мадрид
Матч окончен
90’
+3’
Алаба
  Рауль Гарсия
90’
88’
Винисиус Жуниор
84’
Александер-Арнолд
Монкайола   Моро
83’
Розье   Аргибиде
83’
82’
Гюлер   Себальос
75’
Вальверде   Гонсало Гарсия
73’
  Винисиус Жуниор
Орос   Муньос
71’
Будимир   Рауль Гарсия
67’
Рубен Гарсия   Бретонес
66’
Монкайола
66’
64’
Камавинга   Браим Диас
64’
Карвахаль   Александер-Арнолд
2тайм
Перерыв
  Будимир
38’
37’
Куртуа
Орос
32’
Осасуна
Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Торро, Монкайола, Орос, Рубен Гарсия, Муньос, Будимир
Запасные: Стаматакис, Аргибиде, Хуан Крус, Муньос, Рауль Гарсия, Моро, Фернандес, Бретонес, Осамбела, Барха, Мойсес Гомес
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Альваро Каррерас, Алаба, Асенсио, Карвахаль, Камавинга, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Гонсало Гарсия, Браим Диас, Мастантуоно, Александер-Арнолд, Лунин, Рюдигер, Питарч, Местре, Фран Гарсия, Менди, Себальос
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Гримаса Винисиуса это одна из самых мерзких вещей за всю историю существования человечества. Всяко конечно видел,но что б в одном человеке сочетались внешнее уродство,подлость,нытье и провокаторство это невероятно 🤣🤣🤣 полный трэшлист собрал этот товарищ
Гримаса Винисиуса это одна из самых мерзких вещей за всю историю существования человечества. Всяко конечно видел,но что б в одном человеке сочетались внешнее уродство,подлость,нытье и провокаторство это невероятно 🤣🤣🤣 полный трэшлист собрал этот товарищ
согласен. когда-то Роналдиньо казался неказистым,но он сумел влюбить в свою улыбку весь мир,потому как был добрым,улыбчивым и талантливым футболистом. а это пробник на футболиста с самыми отрицательными опциями в характере. как бы из-за него не перестать за реал болеть
Гримаса Винисиуса это одна из самых мерзких вещей за всю историю существования человечества. Всяко конечно видел,но что б в одном человеке сочетались внешнее уродство,подлость,нытье и провокаторство это невероятно 🤣🤣🤣 полный трэшлист собрал этот товарищ
Ну не зря же даже его партнёр по сборной Неймар называл его самым уродливым игроком, с которым он играл.
действительно до чего на редкость ужасный игрок винисиус, во первых супер провокатор, во вторых уродлив , вдобавок с вообще не канающей ему стрижки, в третьих лгжец.
действительно до чего на редкость ужасный игрок винисиус, во первых супер провокатор, во вторых уродлив , вдобавок с вообще не канающей ему стрижки, в третьих лгжец.
Так это Реал - тут длительная история воспитания таких ребят
Ответ Звёздный Рафинья
Мбаппе симулянт:)))
Там весь состав такой
фу мбаппе симулянт позорный
Игроки сливок валяются от малейшего контакта,в балет превращают футбол
Игроки сливок валяются от малейшего контакта,в балет превращают футбол
Повеселило как мбаппе в центре поля показывал всем видом что ему по зубам прилетело)) хотя там вообще не было ничего
Повеселило как мбаппе в центре поля показывал всем видом что ему по зубам прилетело)) хотя там вообще не было ничего
Ну почему не было? Был фол самого Мбаппе плюс симуляция.
Но мы должны верить жертве на слово
Мбаппешка снова симулирует
Красиво отправил Асенсио на саночках прокатиться
Красиво отправил Асенсио на саночках прокатиться
Интерсно, а где вся эта беснующуюся нечисть а белых шапочках из фольги на ветках , которая велезала тут массово после поражения барса в прошлом туре .
Интерсно, а где вся эта беснующуюся нечисть а белых шапочках из фольги на ветках , которая велезала тут массово после поражения барса в прошлом туре .
да они все вместе паровозиком за Асенсио и уехали
А что такое? А почему Винисиус не поднимает свою маечку? Почему не показывает на свою фамилию? Почему бёдрами не двигает?
А что такое? А почему Винисиус не поднимает свою маечку? Почему не показывает на свою фамилию? Почему бёдрами не двигает?
🤣🤣🤣
Как бы что не было, Барселона опять наберёт свой ход, реал же наоборот сбавит, Барселона опять станет чемпионом Испании.
Как бы что не было, Барселона опять наберёт свой ход, реал же наоборот сбавит, Барселона опять станет чемпионом Испании.
Так если б не судьи, Реал с такой игрой плелеся бы рядом с Атлетико
Так если б не судьи, Реал с такой игрой плелеся бы рядом с Атлетико
Я думаю он бы плелся ниже Атлетико смотрел матчей 5 везде этим балеринам помогали нырять Причем когда они нарушали - все норм
Ахахаха вот клоуны, надеюсь их Бенфика вынесет
Ахахаха вот клоуны, надеюсь их Бенфика вынесет
Бенфика дома играла на ничью))не очень представляю они будут на Бернабеу в атаку играть
