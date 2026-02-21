  • Спортс
  • «Дуран после «Зенита» или на хрен никому не нужен будет, или он решил вновь быть игроком, которого хотят топ-клубы. Джон пошел по рукам». Селюк о форварде
«Дуран после «Зенита» или на хрен никому не нужен будет, или он решил вновь быть игроком, которого хотят топ-клубы. Джон пошел по рукам». Селюк о форварде

Дмитрий Селюк оценил переход Джона Дурана в «Зенит».

Агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о том, сможет ли Джон Дуран проявить себя в «Зените».

– Многие обсуждают аренду Джона Дурана в «Зенит». Как думаете, он хорошо проявит себя?

– Мне самому, кстати, это очень интересно. В Англии он себя очень хорошо проявил. Потом пошел, как говорится, по рукам.

Тут очень важный момент: он себя взял в руки и решил вновь быть тем игроком, которого хотят приобрести топ-клубы, или, наоборот, после «Зенита» он будет на хрен никому не нужен.

Как я понимаю, «Фенербахче» от него избавился и перекрестился, – сказал Дмитрий Селюк.

