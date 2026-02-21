«Дуран после «Зенита» или на хрен никому не нужен будет, или он решил вновь быть игроком, которого хотят топ-клубы. Джон пошел по рукам». Селюк о форварде
Дмитрий Селюк оценил переход Джона Дурана в «Зенит».
Агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о том, сможет ли Джон Дуран проявить себя в «Зените».
– Многие обсуждают аренду Джона Дурана в «Зенит». Как думаете, он хорошо проявит себя?
– Мне самому, кстати, это очень интересно. В Англии он себя очень хорошо проявил. Потом пошел, как говорится, по рукам.
Тут очень важный момент: он себя взял в руки и решил вновь быть тем игроком, которого хотят приобрести топ-клубы, или, наоборот, после «Зенита» он будет на хрен никому не нужен.
Как я понимаю, «Фенербахче» от него избавился и перекрестился, – сказал Дмитрий Селюк.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт днем за днем»
О, торговец черным деревом. Давненько не слышали, давненько...
Комментарий скрыт
Я про дерево вообще-то, чувак. 😂😂😂
Руководство Фенера по мнению Селюка в христианство перешли после Дурана?
В старообрядцы подались.
Селюк со своими интервью либо на хрен не нужен, либо на хрен не нужен
Надеюсь свою двадцатку отгрузит.
Очень ценное мнение торговца экзотическими дровами.
Станет клиентом Селюка что ли
Увижу динозавра или нет.
Или всплывает,или утонет ...
Утрирует, конечно. Но риски, для карьеры Дурана, были понятны сразу после его переезда в СА.
Фенербахче перекрестился, а Селюк сказал неочевидность.
