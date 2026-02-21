«Порту» пожаловался в Федерацию футбола Португалии из-за возможного расизма Престианни в адрес Винисиуса. Клуб потребовал нулевой терпимости к подобным инцидентам

«Порту» пожалуется из-за расизма Джанлуки Престианни.

«Порту» решил направить письмо в Федерацию футбола Португалии и руководству португальского чемпионата по случаю расизма от вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни в адрес вингера «Реала » Винисиуса .

Клуб потребовал нулевой терпимости к подобным инцидентам и задал вопрос о мерах для предотвращения таких случаев в будущем.

Лигу также попросили представить позицию клубов в борьбе с расизмом, а Португальскую футбольную федерацию попросили оказать содействие УЕФА в расследовании в рамках ее юрисдикции и возможностей.