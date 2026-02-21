  • Спортс
  «Порту» пожаловался в Федерацию футбола Португалии из-за возможного расизма Престианни в адрес Винисиуса. Клуб потребовал нулевой терпимости к подобным инцидентам
87

«Порту» пожаловался в Федерацию футбола Португалии из-за возможного расизма Престианни в адрес Винисиуса. Клуб потребовал нулевой терпимости к подобным инцидентам

«Порту» пожалуется из-за расизма Джанлуки Престианни.

«Порту» решил направить письмо в Федерацию футбола Португалии и руководству португальского чемпионата по случаю расизма от вингера «Бенфики» Джанлуки Престианни в адрес вингера «Реала» Винисиуса.

Клуб потребовал нулевой терпимости к подобным инцидентам и задал вопрос о мерах для предотвращения таких случаев в будущем.

Лигу также попросили представить позицию клубов в борьбе с расизмом, а Португальскую футбольную федерацию попросили оказать содействие УЕФА в расследовании в рамках ее юрисдикции и возможностей.

я понимаю, что у Порту и Бенфики давнее соперничество в Португалии, но таким подлым образом добивать не на футбольном поле своего соперника - это крайне низкий и крысиный поступок
Ответ Sterling31
я понимаю, что у Порту и Бенфики давнее соперничество в Португалии, но таким подлым образом добивать не на футбольном поле своего соперника - это крайне низкий и крысиный поступок
Комментарий скрыт
Ответ Хейрулла Сайтиев
Комментарий скрыт
А что сказал Престианни?
Порту как падальщик налетает....
Ответ Тони Каскарино
Порту как падальщик налетает....
Судя по последнему комментарию Престианни - как педельщик!
Ответ Тони Каскарино
Порту как падальщик налетает....
Скорее как паделист, исходя из пояснений Престиани.
До чего дошли времена: можно без доказательств распять человека, надетая стаей и жаловаться, а тех, кто имеет иное мнение - распять на соседних крестах. Леваки не туда привели своих прихожан
Ответ Name_1117078294
До чего дошли времена: можно без доказательств распять человека, надетая стаей и жаловаться, а тех, кто имеет иное мнение - распять на соседних крестах. Леваки не туда привели своих прихожан
Комментарий скрыт
Ответ Michael Jackson_1116618335
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
А Порто тут каким боком? Решили нагадить своим основным конкурентам?
Ответ viktorpavlov70
А Порто тут каким боком? Решили нагадить своим основным конкурентам?
естественно
Ответ viktorpavlov70
А Порто тут каким боком? Решили нагадить своим основным конкурентам?
И это жесть как стрëмно. Блевотный поступок
Я много раз пишу, ни одна камера, не один игрок ,ни судья не зафиксировали что Аргентинец назвал винисиуса обезяной. Вообще не верю винисиусу
Ответ World World_1116782651
Я много раз пишу, ни одна камера, не один игрок ,ни судья не зафиксировали что Аргентинец назвал винисиуса обезяной. Вообще не верю винисиусу
Комментарий скрыт
Ответ Michael Jackson_1116618335
Комментарий скрыт
Вы так много пишите, подряд, без остановки, весь день, понимаю вы без работы, весь день дома, но все же, может вам по дому чем то заняться или спортом?
Скоро игроки перестанут жать руку Винисисусу и тот обвинит их в расизме.
Ответ Spartakus1984
Скоро игроки перестанут жать руку Винисисусу и тот обвинит их в расизме.
Особенно тот момент с Суаресом и Эврой)))
Вы то куда лезете, нет чтобы поддержать свой португальский чемпионат
Ответ Олег Попов
Вы то куда лезете, нет чтобы поддержать свой португальский чемпионат
Комментарий скрыт
Матч ЛЧ между Бенфикой и Реалом, куда лезет Порту? Хайпануть хотят
Ответ benjamin92
Матч ЛЧ между Бенфикой и Реалом, куда лезет Порту? Хайпануть хотят
Комментарий скрыт
Бенфика сократила разрыв до Порту и сразу пошла вонь.
Ответ Иван Лапин
Бенфика сократила разрыв до Порту и сразу пошла вонь.
Комментарий скрыт
Анекдот 2026 годов:
Сидят как-то Престианни с Рубиалесом в одной камере....
