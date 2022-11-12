Спаллетти объявил о гибели линий в футболе и превратил «Наполи» в одну из лучших команд мира. Разбираем как

Андрей Клещенок – о взрыве неаполитанцев.

К ноябрю в топ-лигах оставалось всего два клуба без поражений. Первый – перекормленный миллиардами «ПСЖ». Второй – «Наполи».

Неаполитанцы выиграли 17 из 20 матчей, забили 54 мяча за треть сезона и зафиксировали мощнейшую победную серию в клубной истории – 13 подряд. Остановить их сумел только «Ливерпуль». После матча Салах сказал, что британцы победили одну из лучших команд мира.

Полгода назад ничто не предвещало такого подъема. Разберем его составляющие.

Спаллетти скорректировал стиль по сравнению с прошлогодним: адаптировался к качествам Хвичи и Кима

Ход «Наполи» особенно удивителен после оглушительной межсезонной встряски. Весной неаполитанцы добровольно вышли из борьбы за скудетто, потеряв 8 очков в последних 7 турах. В мае тифози вывесили баннер: «Спаллетти, мы вернем угнанную машину, только уйди». Но тренер остался – ушла половина команды.

Клуб покинули Давид Оспина, Калиду Кулибали, Фабиан Руис, Лоренцо Инсинье и Дрис Мертенс, а с ними несколько фигур поменьше. «Наполи» избавился от лидеров в каждой линии. На их место пришли корейский центрбек с одним сезоном в Европе, загадочный грузин из экзотичной лиги и незабивной аргентинец с одним ярким годом.

Характер перемен тоже вызывал опасения. Прошлогодний «Наполи» строился на идее тотального территориального доминирования с искусственным перегрузом на левом фланге и атакой слабой противоположной стороны. Инсинье даже в плохой форме оставался ключевым исполнителем – его контроль под прессингом и талант к связыванию игры определяли общее командное качество. Вместо него пришел импульсивный дриблер, зависимый от пространства и не слишком точно пасующий.

Так же случилось в остальных линиях. Вратаря с выдающейся игрой ногами заменил одаренный шотстоппер, который не пасовал даже во дворе в детстве. Место Кулибали с его техничными ускорениями, гарантировавшими поступательный выход из обороны, занял дубоватый Ким с неплохим длинным пасом. Лонгболы и обострения Руиса сменились стерильным коротким футболом Лоботки.

Перестройка изменила облик «Наполи». Во-первых, появилось больше инструментов для вертикальной игры. Во-вторых, центр притяжения сместился с левого края в середину поля.

Смена стиля была неизбежна. Спаллетти ожидаемо адаптировался:

1. Уход Фабиана Руиса освободил неаполитанцев от 4-2-3-1. Сейчас она используется без мяча. Во владении функционал Зелиньского и Замбо-Ангиссы ближе к восьмеркам. Поляку такая роль подходит больше игры под нападающим – он видит больше поля перед собой, реже играет спиной к воротам и сильнее влияет на игру в разных фазах;

2. Появление быстрого Хвичи, разрывающего пространство вместо того, чтобы сужать его (как делал Инсинье, постоянно опускаясь к игроку с мячом), определило отказ от Политано. Его сменил Ирвинг Лосано – не такой техничный и точный, но очень быстрый. Спаллетти оформил атакующую линию, способную контратаковать без поддержки;

3. Лоботка очень неуверенно пасует на большие дистанции, но превосходит Руиса в технике, игре накоротке и выходе из-под прессинга. Он стал главным игроком «Наполи». Словак привлекает давление видимой уязвимостью, быстро разбивает его и выводит партнеров в освободившиеся зоны.

В итоге «Наполи» остался доминирующей командой с длительными периодами контроля, но заиграл быстрее и вертикальнее – вязкий перепас Инсинье с владением на своей половине сменился взаимодвижением, разрывами дистанции и быстрыми выходами на удар.

Цифры показывают, как изменился «Наполи»: прежний стиль в более вертикальной обертке. Но они скучны и даже близко не схватывают грандиозную тактическую работу Спаллетти. Описывая неаполитанцев, бывший директор «Ромы» Вальтер Сабатини сказал: «Команда Лучано играет так, словно ее загипнотизировали».

Чтобы добиться такой синхронности от состава, в котором Инсинье и Кулибали только что сменились Кимом и Хвичей, надо быть гением.

Спаллетти пересобрал игру, подстроившись под новичков. Лоботка, Осимхен и восьмерки – главные герои «Наполи»

В середине 90-х болельщики «Эмполи» вывесили на трибунах баннер: «Земан + Сакки = Спаллетти». Прошло 27 лет, а ничего не изменилось. Один из немногих тренеров, работающих с прошлого века, остался авангардом тактического искусства.

Спаллетти потратил двухлетний отпуск на просмотр любого доступного футбола и отслеживание долгосрочных тенденций. Весной тренер объявил о смерти линейной игры. По мнению Лучано, высокий прессинг и последовавшая адаптация команд к коридорам паса обессмыслили само понятий линий: «Пространство – зона, созданная другими игроками, важно видеть и правильно использовать его. Больше нет пробелов между линиями, есть только пробелы между игроками-соперниками и пространство за спинами защитников».

Исходя из этого, Лучано пересоздал свой «Наполи»

Тренер начал с работы флангов. Инсинье и в меньшей степени Политано искали мяч и избегали пространства. Эти паттерны годами определяли рисунок неаполитанцев – привлечение прессинга с диагоналями на ослабленный противоположный край. Лосано и Хвича – их противоположности: ищут пространство и отдаляются от пасующего.

Сначала Спаллетти нашел выгоду от такого движения. В итальянской традиции восьмерки не зря зовутся «полукрайками» (mezzala), а не «полузащитниками»: в идеальной интерпретации они атакуют пространство между вингерами и девяткой. «Наполи» играет именно так. Чтобы использовать разрывы, созданные двумя специфическими крайками, Лучано от игрока под нападающими и разместил двух полуфланговых исполнителей.

Вот как это работает с Лосано: мексиканец не сближается с пасующим, а предлагает забег в ширину – Замбо-Ангисса заполняет появившуюся зону.

А вот аналогичный пример с Хвичей: движение грузина создает разрыв, который атакует Зелиньски.

Чтобы избежать превращения вингеров в тактический инструмент, неопасно отрабатывающий вдали от ворот, Спаллетти предельно насытил позиционную атаку. Линий не существуют, есть только разрывы дистанции – и потому во владении вперед поднимаются восьмерки и оба крайних защитника. Они появляются в неожиданных зонах и захватывают внимание соперников, возле которых вообще не должны быть – и все для того, чтобы увести защитников и создать для одного-двух завершителей максимально комфортные условия перед приемом и ударом. Теперь «Наполи» создает пространство и ситуации 1-в-1 перед штрафной, используя мобильность фулбеков и умное движение полузащитников.

Наконец, нужно было совместить очень вертикальное нападение с тягой к контролю мяча. Здесь выручил Лоботка. Станислав – очень необычный опорник. Он не уходит от прессинга, как другие реджисты, а ищет его. Словак открывается в нарочито уязвимом положении. Соперники накрывают его, предполагая легкий отбор, и оголяют пространство за спинами. Разобравшись с ними, опорник моментально создает численное преимущество.

Безграничная уверенность Лоботки в собственной технике – ключевое оружие неаполитанцев. Он часто придерживает мяч до тех пор, пока на него не выскочат двое, а после развивает атаку пасом на освободившуюся восьмерку. По цепочке сыпется вся защита.

Вот типичный момент из игры с «Монцей». Лоботка подчеркнуто уязвим на приеме, но едва соперник клюнул на него и выдвинулся вдвоем – сразу продвинул мяч в свободную зону.

«Наполи» выскочил в быструю прямую атаку на разобранную защиту – и завершил ее голом.

Лоботка – главный полевой герой неаполитанского расцвета. Единственное поражение от «Ливерпуля» случилось как раз после его замены – до этого «Наполи» контролировал матч. Обе восьмерки тоже очень важны: Зелиньски постоянно создает пространство партнерам и разбавляет автоматику индивидуальным творчеством, а Замбо-Ангисса с его силой и дриблингом спасает команду от жестокого прессинга.

Также очень важны пара фулбеков и Ким Мин Чжэ, оказавшийся защитником не хуже Кулибали – классно контролирует пространство и цементирует за двоих. Он лучший центрбек лиги на старте сезона – и, конечно, заслужил отдельный текст.

Атакующие игроки – самые заменимые в этой системе. Их статистика – итог командной работы: пространство им создают фулбеки и полузащитники. Поэтому «Наполи» почти не заметил отсутствия Хвичи: заменивший его Элмаз набил сопоставимые цифры (2 гола в 3 матчах в старте).

В меньшей степени это относится к Осимхену. «Наполи» обходился и без него, но менял манеру игры – она слишком завязана на легкоатлетической одаренности нигерийца. Виктор выжимает голы и моменты, даже если у команды не идет – эта суперспособность спасла неаполитанцам несколько важных очков.

Спаллетти говорит, что «запасных» больше нет. Это определяет гибкость «Наполи»

Провозглашенный отказ от линий не единственное новаторство Спаллетти. Лучано уверен, что с увеличением замен изменилось само понимание вторых таймов: «Запас и старт – устаревшие термины. Теперь есть стартовые игроки вторых таймов».

Конкретным выражением мысли стало использование тренером игроков на скамейке. Лучано держит в запасе исполнителей с особыми навыками. С их помощью Спал меняет игру:

1. Простой пример – катившийся к ничьей матч с «Кремонезе». Первые 73 минуты в центре атаки провел Джакомо Распадори. Стилистически Джакомо находится где-то посередине между Дибалой и Ди Натале – то есть к умным открываниям прибавляет глубокие опускания за мячом для самостоятельного продвижения. В каком-то смысле он форвард-реджиста.

Владение зашло за 70%, но толку от этого было немного: соперник насытил штрафную и не подпускал неаполитанцев к воротам. Спаллетти выпустил вместо изящного Распадори простенького Симеоне, и это сработало: кремонцы слишком привыкли к ложной девятке и оказались не готовы к хищнику штрафной. Симеоне забил, «Наполи» выиграл.

2. С «Болоньей» рисунок вышел противоположным: соперник удачно разбил матч на переходные фазы и ушел на перерыв со счетом 1:1. Распадори растерялся в такой игре. На второй тайм вместо него и Политано вышли спринтеры Осимхен и Лосано. Оба вписались во встречный футбол и забили по голу. «Наполи» выиграл.

В общем, для Спаллетти три стилистически разных девятки – добавочная ценность. По такому же принципу набраны игроки на другие позиции. Если в противниках Салах, на левый край выходит атлет Оливера. Если соперник закрылся – появляется техничный Мариу Руй.

9 из 34 голов в Серии А забили игроки, вышедшие на замены – это лучший показатель в топ-лигах.

Так что, «Наполи» непобедим?

Летний риск уже окупился. Де Лаурентис доказал, что выхолощенной команде в конце цикла требуется обновление, даже если новые имена звучат тише прежних. Неаполитанцы вовремя отказались от старых звезд. Лучшее они уже показали. Держаться за них с другим тренером, до последнего рассчитывая, что титаны за 30 достигнут пика в новой модели, было бессмыслицей. Лидеры отдали Сарри все, что могли отдать. Пришло время новых.

Пока сложно сказать, каков их реальный потенциал. Кажется, не хуже предшественников. Как и предыдущий, этот «Наполи» способен как минимум отрезками выдавать качество на уровне лучших в мире. Вопрос лишь в том, выровняется ли он на дистанции. Раньше такое уже случалось. В сезоне-2017/18 Сарри набрал те же 38 очков после 14 туров, больше забив и меньше пропустив. Но и тогда неаполитанцы не выиграли титул.

Спасает, что конкуренты теряют очки – в отличие от 2017-го, команда ушла в реальный отрыв (8 очков от преследователей). Фора поможет, если начнется спад. А спад вполне вероятен: неаполитанцы хоть и превосходят любого соперника по Серии А, но не настолько, как кажется по таблице. Understat ставит их на первое место по ожидаемым очкам, но с отрывом всего в 0,7 балла от преследователей.

Сегодняшний «Наполи» – это свежая интерпретация прошлогодних игровых принципов. Он сохранил прежние уязвимости. Неаполитанцы слабы против контратак и в этом плане почти целиком зависят от настроения Кима. Слишком раскрываются перед штрафной в позиционной защите (Лоботка слаб в игре без мяча – соперник легко проникает к сегменту). По-прежнему с трудом вскрывают автобусы: приход Распадори и Симеоне со стилистическими перестройками после перерывов уменьшил проблему, но тот же «Лечче» заслуженно отобрал пару баллов (даже мог победить).

А главное – болезненно зависимы от Лоботки, у которого проблемы с длинным пасом. Если соперник растягивает модуль по вертикали и отрезает опорника от восьмерок, «Наполи» теряется. «Милан» сделал именно так – и стал пока единственным клубом, задавившим неаполитанцев по игре.

В конце концов, речь идет о Спаллетти – тренере с удивительной способностью начать войну в клубе посреди сезона и именно в тот момент, когда все хорошо. Так было в «Роме», «Интере» и даже в прошлогоднем Неаполе.

Но, может, Лучано удивит еще чем-нибудь. Тем более что сезон создан как будто для его закидонов: вместо цельного года – два стартовых отрезка

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Фото: globallookpress.com/Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO, IMAGO/imagephotoagency.it, imago-images.de; REUTERS/Alberto Lingria, Ciro De Luca