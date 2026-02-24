Константин Генич: «К «Локо» патриотично относишься, там много россиян, но он легковесен в борьбе за титул»

Генич: к «Локо» патриотично относишься, там много россиян.

Константин Генич оценил шансы «Локомотива » в чемпионской гонке в РПЛ .

После 18 туров железнодорожники занимают в таблице 3-е место.

«За «Локомотивом» приятно наблюдать, потому что патриотично к ним относишься, у них минимум легионеров, очень много россиян. Но «Локомотив» очень легковесен в борьбе за чемпионство. Если посмотреть на «Краснодар», вот там мускулы, там бык, вот прямо пар идет.

Перед матчем в «Краснодаре » выстраиваются атлеты, а в «Локомотиве» более поджарые ребята», — сказал комментатор.