Константин Генич: «К «Локо» патриотично относишься, там много россиян, но он легковесен в борьбе за титул»
После 18 туров железнодорожники занимают в таблице 3-е место.
«За «Локомотивом» приятно наблюдать, потому что патриотично к ним относишься, у них минимум легионеров, очень много россиян. Но «Локомотив» очень легковесен в борьбе за чемпионство. Если посмотреть на «Краснодар», вот там мускулы, там бык, вот прямо пар идет.
Перед матчем в «Краснодаре» выстраиваются атлеты, а в «Локомотиве» более поджарые ребята», — сказал комментатор.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Удивительная ситуация складывается, половина людей йна ветке уже запретила для меня ответные сообщения. Вы что против правды выступаете?
Я за правду, товарищ! И я тебе не запрещал ответные сообщения!
Спасибо, товарищ!
Меньше веса, быстрее двигаешься, плюс взаимопонимание которое дает сыгранность, вот на этом и поборемся за высший результат против жиробасов.
