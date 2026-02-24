  • Спортс
  • Константин Генич: «К «Локо» патриотично относишься, там много россиян, но он легковесен в борьбе за титул»
16

Константин Генич: «К «Локо» патриотично относишься, там много россиян, но он легковесен в борьбе за титул»

Константин Генич оценил шансы «Локомотива» в чемпионской гонке в РПЛ.

После 18 туров железнодорожники занимают в таблице 3-е место.

«За «Локомотивом» приятно наблюдать, потому что патриотично к ним относишься, у них минимум легионеров, очень много россиян. Но «Локомотив» очень легковесен в борьбе за чемпионство. Если посмотреть на «Краснодар», вот там мускулы, там бык, вот прямо пар идет. 

Перед матчем в «Краснодаре» выстраиваются атлеты, а в «Локомотиве» более поджарые ребята», — сказал комментатор.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17113 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
16 комментариев
Удивительная ситуация складывается, половина людей йна ветке уже запретила для меня ответные сообщения. Вы что против правды выступаете?
Ответ milkmilk
Удивительная ситуация складывается, половина людей йна ветке уже запретила для меня ответные сообщения. Вы что против правды выступаете?
Я за правду, товарищ! И я тебе не запрещал ответные сообщения!
Ответ Adjusted
Я за правду, товарищ! И я тебе не запрещал ответные сообщения!
Спасибо, товарищ!
Меньше веса, быстрее двигаешься, плюс взаимопонимание которое дает сыгранность, вот на этом и поборемся за высший результат против жиробасов.
Рекомендуем