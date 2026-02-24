  • Спортс
  • Шешко о голе «Эвертону»: «Игроки «МЮ» знают, чего ждать, когда я выйду на поле. Неважно, 5 минут это или 90»
Шешко о голе «Эвертону»: «Игроки «МЮ» знают, чего ждать, когда я выйду на поле. Неважно, 5 минут это или 90»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко высказался после матча АПЛ с «Эвертоном» (1:0), в котором он забил гол после выхода на замену.

– Нам правда было важно выиграть этот матч. Было очень сложно. Мы бились, они бились. Это была поистине битва 50 на 50, но мы боролись до конца и победили.

- Вы чувствовали, что сможете повлиять на игру, выйдя на замену?

– Я верю в себя, другие игроки – тоже. Они знают, чего ждать, когда я выйду на поле. Конечно, от меня зависит, смогу ли я дать результат. 

Для меня важно стараться помогать команде. Именно поэтому я здесь. Неважно, 5 минут это или 90. Важно показать: если есть такая возможность, я могу себя проявить, и я очень этому рад, – сказал Шешко.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Обретает уверенность парень. Каррик правильно сделал, что держит его в запасе, тем самым подснизил напряжение и Бен выходя со скамейки, и забивая, обретает уверенность в себе. Не снижай планку Страйкер, нам нужен забивала🙏
9 очков заработал Шешко для МЮ. Возможно даже больше.
Абсолютно деревянный паренек был в первой половине сезона, но сейчас стал потиху превращаться в настоящего мальчика xD
Бене надо подтянуть реализацию и будет всё в шоколаде.
Ответ Lavinka
Бене надо подтянуть реализацию и будет всё в шоколаде.
Да, но как? Формирование как игрока думаю уже прошло, не? То КАК он запорол второй выход один на один.. я не могу его поставить в один ряд с Шевой, Дрогба, Йорк, Коул и прочие. В будущем станет? Честно нет, если оптимизм тогда может быть.
Ответ OSHO
Да, но как? Формирование как игрока думаю уже прошло, не? То КАК он запорол второй выход один на один.. я не могу его поставить в один ряд с Шевой, Дрогба, Йорк, Коул и прочие. В будущем станет? Честно нет, если оптимизм тогда может быть.
Шешко ещё молодой, ему 22 всего, плюс это его первый сезон в АПЛ. Есть куда прогрессировать.
Рекомендуем