Шешко о голе «Эвертону»: «Игроки «МЮ» знают, чего ждать, когда я выйду на поле. Неважно, 5 минут это или 90»

Шешко о голе «Эвертону»: игроки «МЮ» знают, чего ждать, когда я выйду на поле.

Форвард «Манчестер Юнайтед » Беньямин Шешко высказался после матча АПЛ с «Эвертоном » (1:0), в котором он забил гол после выхода на замену.

– Нам правда было важно выиграть этот матч. Было очень сложно. Мы бились, они бились. Это была поистине битва 50 на 50, но мы боролись до конца и победили.

- Вы чувствовали, что сможете повлиять на игру, выйдя на замену?

– Я верю в себя, другие игроки – тоже. Они знают, чего ждать, когда я выйду на поле. Конечно, от меня зависит, смогу ли я дать результат.

Для меня важно стараться помогать команде. Именно поэтому я здесь. Неважно, 5 минут это или 90. Важно показать: если есть такая возможность, я могу себя проявить, и я очень этому рад, – сказал Шешко.