Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
Анатолий Байдачный допустил, что Мексику лишат права проведения ЧМ-2026 на фоне беспорядков в стране.
«Опасно в такой стране чемпионат мира проводить. Честно, мне вообще плевать на то, где не участвует Россия. Пускай они хоть что угодно там друг с другом сделают. Там может быть вообще все что угодно, Трамп прикажет — эти матчи в США перенесут. До турнира столько времени, может, ситуация изменится.
Посмотрите на ситуацию в мире – может быть, этого чемпионата мира вообще не будет», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
3 комментария
Концентрированный бред
Это просто издевательство над пожилым человеком. Зачем выводить в публичное пространство такую мкрзость. Лучше бы к врачу человека сводили, проявили заботу.
Да не, будет ЧМ. Сейчас Трамп отбомбиться во второй раз по Ирану, во второй раз получит премию мира от Инфантино и проведут ЧМ с помпой. 😁
