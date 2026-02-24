Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»

Байдачный о беспорядках в Мексике: опасно в такой стране ЧМ проводить.

Анатолий Байдачный допустил, что Мексику лишат права проведения ЧМ-2026 на фоне беспорядков в стране.

«Опасно в такой стране чемпионат мира проводить. Честно, мне вообще плевать на то, где не участвует Россия. Пускай они хоть что угодно там друг с другом сделают. Там может быть вообще все что угодно, Трамп прикажет — эти матчи в США перенесут. До турнира столько времени, может, ситуация изменится.

Посмотрите на ситуацию в мире – может быть, этого чемпионата мира вообще не будет», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.