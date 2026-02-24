  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
3

Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»

Байдачный о беспорядках в Мексике: опасно в такой стране ЧМ проводить.

Анатолий Байдачный допустил, что Мексику лишат права проведения ЧМ-2026 на фоне беспорядков в стране.

«Опасно в такой стране чемпионат мира проводить. Честно, мне вообще плевать на то, где не участвует Россия. Пускай они хоть что угодно там друг с другом сделают. Там может быть вообще все что угодно, Трамп прикажет — эти матчи в США перенесут. До турнира столько времени, может, ситуация изменится. 

Посмотрите на ситуацию в мире – может быть, этого чемпионата мира вообще не будет», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17112 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoЧМ-2026
происшествия
Политика
logoСборная Мексики по футболу
logoАнатолий Байдачный
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Концентрированный бред
Это просто издевательство над пожилым человеком. Зачем выводить в публичное пространство такую мкрзость. Лучше бы к врачу человека сводили, проявили заботу.
Да не, будет ЧМ. Сейчас Трамп отбомбиться во второй раз по Ирану, во второй раз получит премию мира от Инфантино и проведут ЧМ с помпой. 😁
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тактаров о беспорядках в Мексике: «Как на ЧМ приедут болельщики? Аргентинцы и колумбийцы знают, как себя вести, а милые швейцарские девушки, не видевшие ничего, кроме зеленых лугов?»
23 февраля, 20:58
Пономарев о беспорядках в Мексике: «Трамп наведет порядок перед ЧМ, разгонит эти картели. Это жесткий человек, а наше руководство сопли распускает. Инфантино сделает все в лучшем виде, если Дональд попросит»
23 февраля, 19:57
Депутат Свищев о беспорядках в Мексике: «ЧМ не должен быть заложником нестабильности в стране. Технически возможен перенос матчей в США и Канаду, нужно решать на трезвую голову»
23 февраля, 12:01
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
20 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
31 минуту назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
44 минуты назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-арбитр Чезари об удалении Келли из «Юве»: «Вмешательство ВАР противоречит правилам и здравому смыслу. Где здесь угроза здоровью соперника? Безумие»
5 минут назад
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
8 минут назад
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
26 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
26 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
41 минуту назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
54 минуты назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Рекомендуем