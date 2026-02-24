Алаев о рестарте РПЛ: «Есть опасения по полям. Зима всех нас испытывает – таких погодных условий не было чуть ли не 60 лет»

Алаев о рестарте РПЛ: есть опасения по полям.

Президент РПЛ Александр Алаев выразил беспокойство насчет готовности полей в преддверии весенней части сезона.

«Всех поздравляю, что буквально через несколько дней РПЛ возвращается. Все соскучились. Трансферное окно было довольно-таки ярким. Лига готовится, клубы – тоже. Понятно, что всех нас зима испытывает, поскольку таких погодных условий не было чуть ли не 60 лет, как говорят.

Понятно, что столько снега, опасения по полям, конечно, есть. Мы совместно с клубами мониторим все поля, но думаю, что все будет хорошо. Осталась еще неделя. Не буду говорить про стадионы, есть где-то на 10 баллов поля, а где-то на шесть. Но в любом случае надеюсь, что совместно с клубами работу проведем, красные мячи есть, погода нас не удивит, все порадуются хорошей игре в 19-м туре», – сказал Алаев.