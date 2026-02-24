  • Спортс
  Алаев о рестарте РПЛ: «Есть опасения по полям. Зима всех нас испытывает – таких погодных условий не было чуть ли не 60 лет»
Алаев о рестарте РПЛ: «Есть опасения по полям. Зима всех нас испытывает – таких погодных условий не было чуть ли не 60 лет»

Алаев о рестарте РПЛ: есть опасения по полям.

Президент РПЛ Александр Алаев выразил беспокойство насчет готовности полей в преддверии весенней части сезона.

«Всех поздравляю, что буквально через несколько дней РПЛ возвращается. Все соскучились. Трансферное окно было довольно-таки ярким. Лига готовится, клубы – тоже. Понятно, что всех нас зима испытывает, поскольку таких погодных условий не было чуть ли не 60 лет, как говорят.

Понятно, что столько снега, опасения по полям, конечно, есть. Мы совместно с клубами мониторим все поля, но думаю, что все будет хорошо. Осталась еще неделя. Не буду говорить про стадионы, есть где-то на 10 баллов поля, а где-то на шесть. Но в любом случае надеюсь, что совместно с клубами работу проведем, красные мячи есть, погода нас не удивит, все порадуются хорошей игре в 19-м туре», – сказал Алаев.

До рестарта меньше недели, о полях начали говорить только сейчас...🤷‍♂️
Ответ pyritanza
До рестарта меньше недели, о полях начали говорить только сейчас...🤷‍♂️
Надо было гораздо раньше начинать говорить!
Ответ pyritanza
До рестарта меньше недели, о полях начали говорить только сейчас...🤷‍♂️
увы не всем клубам дают в аренду 10 млрд стадион за 1 рубль
У вас постоянно и неожиданно зима приходит,очень сильная обязательно. Таких еще не было. Мячи желтые приготовьте,на всякий случай. А то снег может неожиданно пойти.
Ответ jwbmwbqvih
У вас постоянно и неожиданно зима приходит,очень сильная обязательно. Таких еще не было. Мячи желтые приготовьте,на всякий случай. А то снег может неожиданно пойти.
Ага, даже у нас аборигенов в десятке первых ассоциаций при слове Россия слово зима, да, и кстати, переход на осень-весну самое глупое решение в нашем футболе, которое не дало ровным счётом ничего, кроме дебильнейшей паузы в главном соревновании страны, а аргумент про главные матчи на хороших полях не канает от слова совсем, решающий матч в снегу был ровно один - золотой, между Локо и ЦСКА, тогда как главный набор очков идёт отнюдь не в конце турнира.
Опять эта зима, вечно она неожиданно приходит
Никогда такого не было и вот опять.Может нужно было стадионы ЧМ строить с крышами,в морозной стране?
Ответ Spartakus1984
Никогда такого не было и вот опять.Может нужно было стадионы ЧМ строить с крышами,в морозной стране?
Дали бы своих денег на крышу для пустующего стадиона в Саранске. Или откуда надо было эти миллионы достать?
В Норвегии в январе матчи лч играли в у нас как всегда проблемы в марте.
Ответ Пользователь_7
В Норвегии в январе матчи лч играли в у нас как всегда проблемы в марте.
В Норвегии футболистам по 3 миллиона евро в год не платят и не покупают по 30 миллионов игроков. Потому могут играть с мая по сентябрь.
Ответ Пользователь_7
В Норвегии в январе матчи лч играли в у нас как всегда проблемы в марте.
В Норвегии намного мягче климат.
Напиши книгу про российский футбол "60 лет без снега".
Ответ Доктор Верховцев
Напиши книгу про российский футбол "60 лет без снега".
"Как убивали газон" - И. Рабинор
Ответ Дмитрий Раткович
"Как убивали газон" - И. Рабинор
Это вторая часть.
Не надо было переходить на осень-весну!
У Алаева все внезапно или все впервые. Всегда.
Неужели в президенты РПЛ сложно найти человека, который хотя бы на шаг вперед смотрит и делает что-то заранее, а не в последний момент?
Весна-осень поможет. Начинать надо у нас надо в середине марта и заканчивать в середине ноября - тогда никаких проблем. А то начинают в России (!) футбольный год в феврале (!). Ещё раз - в феврале, в России, футбол. Это сколько ещё будет продолжаться? Нам не подходит такое.
Чего 60 лет не было, зимы?
