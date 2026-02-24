Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»

Бубнов: Семак попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова.

Александр Бубнов заявил, что Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году благодаря протекции комментатора Геннадия Орлова .

«Семаку, например, просто повезло в большей степени, потому что у него протекция была. В тот же «Зенит» он попал благодаря протекции Геннадия Сергеевича Орлова, который имел влияние на руководство «Зенита ». Если бы не Орлов, то он бы в «Зенит» не попал.

Больше того, Семак и в «Уфу» бы не попал, если бы не Орлов. Потому что Орлов позвонил руководству «Уфы» и предложил, чтобы пригласили Семака, потому что он Семака хорошо знал.

Вот и все. Такая технология назначения тренеров. Она, конечно, неправильная, тем не менее она существует во всем мире. Протекция, стечение обстоятельств и удача имеют очень большое значение», — сказал экс-игрок «Спартака» в эфире своего YouTube-канала.