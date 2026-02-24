  • Спортс
  • Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
65

Александр Бубнов заявил, что Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году благодаря протекции комментатора Геннадия Орлова.

«Семаку, например, просто повезло в большей степени, потому что у него протекция была. В тот же «Зенит» он попал благодаря протекции Геннадия Сергеевича Орлова, который имел влияние на руководство «Зенита». Если бы не Орлов, то он бы в «Зенит» не попал. 

Больше того, Семак и в «Уфу» бы не попал, если бы не Орлов. Потому что Орлов позвонил руководству «Уфы» и предложил, чтобы пригласили Семака, потому что он Семака хорошо знал.

Вот и все. Такая технология назначения тренеров. Она, конечно, неправильная, тем не менее она существует во всем мире. Протекция, стечение обстоятельств и удача имеют очень большое значение», — сказал экс-игрок «Спартака» в эфире своего YouTube-канала.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
65 комментариев
Он и грекам в 2008 попал тоже только из-за протекции Орлова
Ответ ViHaSo
Он и грекам в 2008 попал тоже только из-за протекции Орлова
И ПСЖ трешку на Парк де Пренс
А Орлов давно такое влияние приобрёл? Возможно он и попал в Уфу по рекомендации, но там уж точно показал свою профпригодность. Да и в Зените, если не брать последние сезоны, когда Семак уже выдохся, тоже проблем с результатом не было
Ответ alexey102rus
А Орлов давно такое влияние приобрёл? Возможно он и попал в Уфу по рекомендации, но там уж точно показал свою профпригодность. Да и в Зените, если не брать последние сезоны, когда Семак уже выдохся, тоже проблем с результатом не было
Семак вывел "Уфу" в еврокубки!
Ответ Болельщик из Уфы
Семак вывел "Уфу" в еврокубки!
Так я и говорю, он был профпригодный, а не случайный пассажир. Результат показывал
А я Вам сейчас расскажу, откуда в Уфу готовилось назначение ©
Очередной БРЕД БУБНОВА,
Ответ Александр Радеев
Очередной БРЕД БУБНОВА,
Протекция Орлова, да, звучит, как бред. Остальное похоже на правду. Вероятно, там протекции более влиятельных людей.
Ответ Александр Радеев
Очередной БРЕД БУБНОВА,
Ну и в чём бред? Геннадий Сергеевич влиятельный человек в росфутбола.
Я не фанат РПЛ и особенностей зон влияния не понимаю, но точно знаю, что в европейских клубах продвигают тех или иных тренеров через посредников давным-давно. Посмотрите сколько провальных проектов экс-звёзд в качестве тренеров - там тьма.
Когда Орлов в Уфу звонил,Буба рядом сидел.
Ответ Игорь Пичугин_1116209995
Когда Орлов в Уфу звонил,Буба рядом сидел.
Может с Ловчевым?)
Ответ Lars 09
Может с Ловчевым?)
Там все наверное были и Ловчев и Сашка-Царь.
Ну так и Гвардиола стал главным в Барселоне по протекции Кройфа.
Ответ Евгений Добрый_1116577994
Ну так и Гвардиола стал главным в Барселоне по протекции Кройфа.
Кройф и Орлов - равнозначные величины :)
Ответ Евгений Добрый_1116577994
Ну так и Гвардиола стал главным в Барселоне по протекции Кройфа.
Геннадий Сергеевич негодует. В его времена говорили Круифт
Орлов - серый кардинал футбольного менеджмента по версии Бубнова.
Ответ Balt
Орлов - серый кардинал футбольного менеджмента по версии Бубнова.
Пусть Талалаева устроит в Зенит.
Вообще-то Семака начали готовить ещё при Спаллетти и советы Г.С.О. вряд ли играли решающую роль.
Ответ тралмейстер
Вообще-то Семака начали готовить ещё при Спаллетти и советы Г.С.О. вряд ли играли решающую роль.
Да, но когда пришел Манчини, Семак из Зенита "освободился", и Уфе его действительно предложил Орлов.
Почему технология неправильная?! Орлов дал совет по Семаку, люди присмотрелись, проанализировали и приняли решение! Могли и отказаться. Это был просто совет, который оказался в точку, вот и всё. Это не "технология назначения тренеров", отнюдь. )
