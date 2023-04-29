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Онлайн решающего матча в шахматах: Непомнящий вернет корону в Россию?

Лижэнь Дин Лижэнь Дин
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Ян Непомнящий Ян Непомнящий
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Непомнящий и Дин борются за звание чемпиона мира по шахматам

Сегодня в Астане состоится заключительная партия с классическим контролем времени. Начало – 12:00 по Москве.

Победитель партии станет 17-м чемпионом мира. Если встреча завершится вничью, то 30 апреля сыграют тай-брейк.

Что думает Карлсен?

Аналитика от действующего (пока) чемпиона Магнуса Карлсена:

«Это немного похоже на матч 2012 года (Ананд – Гельфанд). Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками – но это еще не значит, что они лучшие в мире. 

Скажем так: кто бы ни выиграл этот матч, он будет тем, кто показал очень сильное выступление и стал чемпионом мира – но не обязательно чем-то большим. 

Нынешний матч проходит в совершенно ином ключе, чем мои матчи. Это весело».

Тренер верит в Яна

Владимир Поткин оценил шансы Непомнящего:

«Это достаточно неплохо для Яна, что у него черный цвет в последней партии. У играющего белыми всегда повышенная ответственность. Я верю, что Ян хладнокровно подойдет к партии и покажет в ней свою лучшую игру. 

Ян во всеоружии готовится к полноценной борьбе. Он очень сильный гроссмейстер, и когда находится в хорошей форме и хорошем самочувствии, то способен обыграть любого шахматиста мира. Я верю в Яна и в его успех».

Что с раскладами?

После 13 партий счет равный – 6,5:6,5. У каждого по три победы: Дин выигрывал только белыми, у Яна одна победа черными и две – белыми.

В 14-й партии начинает Лижэнь. Прошлую игру белыми он выиграл и сравнял счет. Но тогда у Яна было право на ошибку, сейчас его нет.

При ничейном счете матч перейдет в тай-брейк (его проведут 30 апреля): 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, затем при необходимости еще 2 партии, далее – партии в блиц 3+2 до первой победы.

Подробные расклады можно почитать здесь.

Фото: FIDE/David Llada

5 комментариев

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Australian
Ответ Australian
Комментарий удален пользователем
’’Непомнящий вернет корону в Россию?’’
Не дай Бог.Только что весь мир отошел от нее:)).
+3
0
+3
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Пол Ганарара:
Ответ di Malkovich
СЮ, при всей любви к Вашим трансляциям хотелось бы, чтобы сегодня был последний эфир в матче и по его завершении у нас у всех настроение было прекрасное.
Это не СЮ
+2
0
+2
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Australian
Комментарий удален пользователем
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Пол Ганарара:
Дай бог если не проиграет
0
0
0
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