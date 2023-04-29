Непомнящий и Дин борются за звание чемпиона мира по шахматам

Аналитика от действующего (пока) чемпиона Магнуса Карлсена:

«Это немного похоже на матч 2012 года (Ананд – Гельфанд). Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками – но это еще не значит, что они лучшие в мире.

Скажем так: кто бы ни выиграл этот матч, он будет тем, кто показал очень сильное выступление и стал чемпионом мира – но не обязательно чем-то большим.

Нынешний матч проходит в совершенно ином ключе, чем мои матчи. Это весело».