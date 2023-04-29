Онлайн решающего матча в шахматах: Непомнящий вернет корону в Россию?
Непомнящий и Дин борются за звание чемпиона мира по шахматам
Сегодня в Астане состоится заключительная партия с классическим контролем времени. Начало – 12:00 по Москве.
Победитель партии станет 17-м чемпионом мира. Если встреча завершится вничью, то 30 апреля сыграют тай-брейк.
Что думает Карлсен?
Аналитика от действующего (пока) чемпиона Магнуса Карлсена:
«Это немного похоже на матч 2012 года (Ананд – Гельфанд). Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками – но это еще не значит, что они лучшие в мире.
Скажем так: кто бы ни выиграл этот матч, он будет тем, кто показал очень сильное выступление и стал чемпионом мира – но не обязательно чем-то большим.
Нынешний матч проходит в совершенно ином ключе, чем мои матчи. Это весело».
Тренер верит в Яна
Владимир Поткин оценил шансы Непомнящего:
«Это достаточно неплохо для Яна, что у него черный цвет в последней партии. У играющего белыми всегда повышенная ответственность. Я верю, что Ян хладнокровно подойдет к партии и покажет в ней свою лучшую игру.
Ян во всеоружии готовится к полноценной борьбе. Он очень сильный гроссмейстер, и когда находится в хорошей форме и хорошем самочувствии, то способен обыграть любого шахматиста мира. Я верю в Яна и в его успех».
Что с раскладами?
После 13 партий счет равный – 6,5:6,5. У каждого по три победы: Дин выигрывал только белыми, у Яна одна победа черными и две – белыми.
В 14-й партии начинает Лижэнь. Прошлую игру белыми он выиграл и сравнял счет. Но тогда у Яна было право на ошибку, сейчас его нет.
При ничейном счете матч перейдет в тай-брейк (его проведут 30 апреля): 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, затем при необходимости еще 2 партии, далее – партии в блиц 3+2 до первой победы.
Подробные расклады можно почитать здесь.
Фото: FIDE/David Llada
Не дай Бог.Только что весь мир отошел от нее:)).