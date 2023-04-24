18 комментариев

В чемпионском матче между Яном Непомнящим и Лижэнь Дином близка развязка. Однако в центре внимания снова оказались не события на доске.

В день отдыха команда Непомнящего (Nepo Team, ниже мы расскажем, кто это) выпустила заявление с критикой президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.

Публичное выяснение отношений с собственной федерацией в разгар битвы за шахматную корону словно возвращает нас во времена Гарри Каспарова* (признан в России иностранным агентом) и ранее. Впрочем, нынешний матч, кажется, уже приучил ничему не удивляться.

Так в чем «виноват» Филатов?

Команда Непомнящего обвиняет президента в позиции хамелеона: «чем бы ни закончился матч, в любом случае можно сказать «как я и говорил!»

После седьмой партии, когда Непомнящий выиграл и вышел вперед на одно очко, Филатов неожиданно резко отозвался о своем игроке:

«Сегодня в войне нервов нам повезло. Не могу сказать, что игра Яна была высококлассной, но ветер удачи дул в наши паруса. С моей точки зрения, тренерский штаб Яна не справляется в вопросе подготовки психологии – его качает, качество игры нестабильно. Несмотря на победу, отмечу вот что: на пресс-конференции перед матчем Ян сказал, что ассоциирует себя с обезьяной, когда у него плохие дни за шахматной доской. Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой».

Команда Непомнящего ответила:

«Г-н Филатов намекает на плохую моральную подготовку Яна из-за некачественной работы его команды, называя российского спортсмена «обезьяной с гранатой».

Мы полностью признаем право любого человека на высказывание. Но если человек занимает высокий государственный пост, напрямую связанный с происходящими событиями, его слова – это уже больше, чем личная позиция. И урон они наносят больший, потому что ударяют по репутации людей. Тем более что это было озвучено официально, это прозвучало в интервью ТАСС. Прозвучало, заметим, после выигранной Яном партии.

Г-н Филатов не может не понимать, что его импульсивные высказывания в разгар матча – это обесценивание труда всех, кто занят реальным делом и бьется каждый день вместе с Яном в рамках своих задач и компетенций.

Мы отвечаем на языке фактов. За 9 лет успешного (согласно статье в Википедии) управления ФШР шахматная корона в нашу страну так и не вернулась. Может быть, пора дать возможность более современной и гибкой команде применить свои таланты и знания ради достижения столь важной для страны цели?! Или хотя бы не мешать.

Ни на что не намекаем, но раз уж речь зашла о сравнениях с живой природой, позиция хамелеона – очень удобная позиция . Похвалы Яну в одном интервью и насмешливая критика в другом выглядит как информационное шулерство. Победой окончится матч или поражением, в любом случае можно заявить: «Как я и говорил!»

Непомнящий может и не знать про заявление по федерации. Но его делали близкие к нему люди

Что же такое команда Непомнящего или Nepo Team?

Напрямую она не связана с самим Яном и с его менеджером Зоей Арнацкой. Хотя у Арнацкой для сайта брали интервью уже по ходу самого матча. Nepo Team подчеркивает, что заявление по федерации «не является официальным» и исходит не от самого Непомнящего («хотелось бы надеяться, Ян его не прочитает до конца битвы за шахматную корону, а лучше вообще не коснется и не будет втянут в эти дрязги»).

Арнацкая в разговоре со Sports.ru подтвердила, что ни она, ни Ян не имели отношения к подготовке этой позиции. Тем не менее, Nepo Team – вполне официальный ресурс в поддержку Непомнящего. Он имеет собственные соцсети, публикует трансляции матча и даже продает мерч: можно приобрести, например, худи I love Nepo за 4000 рублей или кожаный бомбер с аппликациями на тему шахмат за 120 000.

Центральное место в команде Яна занимает компания «Норникель». С ней Непомнящий подписал контракт в 2021-м, в начале подготовки к первому матчу против Карлсена. Тогда, кстати, Филатов приветствовал это сотрудничество, его слова даже вышли в официальном релизе:

«Впереди у претендента – решающий тренировочный этап и сам поединок в Дубае, и здесь важно ощущать поддержку от надежного партнера».

Тогда Филатов называл Непомнящего «ярким, самобытным шахматистом», верил в успех и даже шутил по поводу вакцинации (актуально в 2021-м): «Успех Непомнящего – большая победа российских шахмат. Его уверенная игра была основана не только на технической подготовке, но и потому что он вовремя вакцинировался нашим «Спутником V». Он получил психологическую уверенность на турнире, теперь пусть трепещет Карлсен – ведь Норвегия такую вакцину не закупает».

Уже по ходу поединка против Карлсена Филатов (в отличие от нынешнего матча) воздерживался от ежедневных комментариев. Обширно высказался только после поражения, но и тут был сдержан:

«Шансы у него были, первые шесть партий он играл хорошо, были возможности для победы, – заметил Филатов. – Но Магнус – самый великий чемпион в истории шахмат. Надеемся, наш шахматист еще подрастет: может, Ян, может, Карякин, может, кто еще, но верим, что кто-то из них обыграет норвежца и вернет корону в Россию. Главное, что мечта остается».

Непомнящего критикует не только Филатов. Вице-президент ФШР называл его «дергунчик Ян»

Мечта трансформировалась: чтобы вернуть корону, нужно обыграть уже не Карлсена, а Лижэнь Дина. Но кажется, в федерации пока боятся поверить в успех. Вот что, например, Филатов говорил после важнейшей ничьей в восьмой партии, которую Ян добыл в упорной борьбе, уступая инициативу в большей части игры:

«Партия показала, что войну нервов проиграли оба . Сейчас ясно, что чемпионом станет тот, у кого врач в команде окажется более квалифицированным».

Это уже не первый намек Филатова на работу команды Непомнящего в Астане, хотя даже ее состав публично не называют. Входит ли в эту команду врач (и нужна ли Яну в действительности медицинская помощь) – тоже непонятно.

Помимо Филатова матч активно комментирует в прессе и вице-президент ФШР Сергей Смагин. Его высказывания порой даже более резкие. Вот Смагин резюмировал седьмую партию (Непомнящий выиграл и вышел вперед на очко):

« Для Яна победа в сегодняшней партии – большая удача, он мог рассчитывать максимум на ничью. Как спортсмен он сделал все правильно, и, судя по спортивной и психологической форме, кажется, что Ян выходит на свой пик».

Четвертую партию Непомнящий проиграл, и тут Смагин выдал мем не хуже «обезьяны с гранатой»:

«В принципе, все развивалось очень даже неплохо для Яна, – заметил он. – Сложный дебют, позиция со взаимными шансами. Ну и для всех неожиданно, что произошло то, что неоднократно даже повторялось в матче с Карлсеном и получило довольно меткое название «дергунчик Ян».

То есть когда на пустом месте довольно немотивированно Ян делает импульсивный ход, который практически сразу проигрывает. Трудно сказать, что происходит с ним внутри в этот момент, потому что такие ошибки стали достаточно систематичными.

Казалось, что к этому матчу он должен постараться как минимум избежать этого или минимизировать хотя бы. Однако сегодняшняя партия показывает, что проблема в общем и целом осталась».

Менеджер Непомнящего Зоя Арнацкая подтвердила Sports.ru, что до завершения матча они не будут давать никаких комментариев по теме отношений с ФШР. Но теперь уже очевидно, что конфликт из кулуаров вышел в медийное пространство. И что-то говорить по этой теме придется обеим сторонам.

Связан ли конфликт с политической позицией Непомнящего или с иными противоречиями – скоро узнаем.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Григорий Сысоев, Владимир Вяткин; nepoteam.com ; chesspro.ru