18 комментариев

Дальний лес
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Федерация шахмат России называет Непомнящего «обезьяной с гранатой» и «дергунчиком». Мы только догадываемся, откуда такая любовь

Сергей Смагин
Магнус Карлсен Магнус Карлсен
ФШР
матч на первенство мира матч на первенство мира
Андрей Филатов
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Шахматы Шахматы

В чемпионском матче между Яном Непомнящим и Лижэнь Дином близка развязка. Однако в центре внимания снова оказались не события на доске.

В день отдыха команда Непомнящего (Nepo Team, ниже мы расскажем, кто это) выпустила заявление с критикой президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.

Публичное выяснение отношений с собственной федерацией в разгар битвы за шахматную корону словно возвращает нас во времена Гарри Каспарова* (признан в России иностранным агентом) и ранее. Впрочем, нынешний матч, кажется, уже приучил ничему не удивляться.

Так в чем «виноват» Филатов?

Команда Непомнящего обвиняет президента в позиции хамелеона: «чем бы ни закончился матч, в любом случае можно сказать «как я и говорил!»  

После седьмой партии, когда Непомнящий выиграл и вышел вперед на одно очко, Филатов неожиданно резко отозвался о своем игроке:

«Сегодня в войне нервов нам повезло. Не могу сказать, что игра Яна была высококлассной, но ветер удачи дул в наши паруса. С моей точки зрения, тренерский штаб Яна не справляется в вопросе подготовки психологии – его качает, качество игры нестабильно. Несмотря на победу, отмечу вот что: на пресс-конференции перед матчем Ян сказал, что ассоциирует себя с обезьяной, когда у него плохие дни за шахматной доской. Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой».  

Команда Непомнящего ответила:

«Г-н Филатов намекает на плохую моральную подготовку Яна из-за некачественной работы его команды, называя российского спортсмена «обезьяной с гранатой». 

Мы полностью признаем право любого человека на высказывание. Но если человек занимает высокий государственный пост, напрямую связанный с происходящими событиями, его слова – это уже больше, чем личная позиция. И урон они наносят больший, потому что ударяют по репутации людей. Тем более что это было озвучено официально, это прозвучало в интервью ТАСС. Прозвучало, заметим, после выигранной Яном партии.

Г-н Филатов не может не понимать, что его импульсивные высказывания в разгар матча – это обесценивание труда всех, кто занят реальным делом и бьется каждый день вместе с Яном в рамках своих задач и компетенций. 

Мы отвечаем на языке фактов. За 9 лет успешного (согласно статье в Википедии) управления ФШР шахматная корона в нашу страну так и не вернулась. Может быть, пора дать возможность более современной и гибкой команде применить свои таланты и знания ради достижения столь важной для страны цели?! Или хотя бы не мешать. 

Ни на что не намекаем, но раз уж речь зашла о сравнениях с живой природой, позиция хамелеона – очень удобная позиция. Похвалы Яну в одном интервью и насмешливая критика в другом выглядит как информационное шулерство. Победой окончится матч или поражением, в любом случае можно заявить: «Как я и говорил!» 

Непомнящий может и не знать про заявление по федерации. Но его делали близкие к нему люди 

Что же такое команда Непомнящего или Nepo Team?

Напрямую она не связана с самим Яном и с его менеджером Зоей Арнацкой. Хотя у Арнацкой для сайта брали интервью уже по ходу самого матча. Nepo Team подчеркивает, что заявление по федерации «не является официальным» и исходит не от самого Непомнящего («хотелось бы надеяться, Ян его не прочитает до конца битвы за шахматную корону, а лучше вообще не коснется и не будет втянут в эти дрязги»).

Арнацкая в разговоре со Sports.ru подтвердила, что ни она, ни Ян не имели отношения к подготовке этой позиции. Тем не менее, Nepo Team – вполне официальный ресурс в поддержку Непомнящего. Он имеет собственные соцсети, публикует трансляции матча и даже продает мерч: можно приобрести, например, худи I love Nepo за 4000 рублей или кожаный бомбер с аппликациями на тему шахмат за 120 000.

Центральное место в команде Яна занимает компания «Норникель». С ней Непомнящий подписал контракт в 2021-м, в начале подготовки к первому матчу против Карлсена. Тогда, кстати, Филатов приветствовал это сотрудничество, его слова даже вышли в официальном релизе:

«Впереди у претендента – решающий тренировочный этап и сам поединок в Дубае, и здесь важно ощущать поддержку от надежного партнера».

Тогда Филатов называл Непомнящего «ярким, самобытным шахматистом», верил в успех и даже шутил по поводу вакцинации (актуально в 2021-м): «Успех Непомнящего – большая победа российских шахмат. Его уверенная игра была основана не только на технической подготовке, но и потому что он вовремя вакцинировался нашим «Спутником V». Он получил психологическую уверенность на турнире, теперь пусть трепещет Карлсен – ведь Норвегия такую вакцину не закупает».

Уже по ходу поединка против Карлсена Филатов (в отличие от нынешнего матча) воздерживался от ежедневных комментариев. Обширно высказался только после поражения, но и тут был сдержан:

«Шансы у него были, первые шесть партий он играл хорошо, были возможности для победы, – заметил Филатов. – Но Магнус – самый великий чемпион в истории шахмат. Надеемся, наш шахматист еще подрастет: может, Ян, может, Карякин, может, кто еще, но верим, что кто-то из них обыграет норвежца и вернет корону в Россию. Главное, что мечта остается».

Непомнящего критикует не только Филатов. Вице-президент ФШР называл его «дергунчик Ян»  

Мечта трансформировалась: чтобы вернуть корону, нужно обыграть уже не Карлсена, а Лижэнь Дина. Но кажется, в федерации пока боятся поверить в успех. Вот что, например, Филатов говорил после важнейшей ничьей в восьмой партии, которую Ян добыл в упорной борьбе, уступая инициативу в большей части игры:

«Партия показала, что войну нервов проиграли оба. Сейчас ясно, что чемпионом станет тот, у кого врач в команде окажется более квалифицированным». 

Это уже не первый намек Филатова на работу команды Непомнящего в Астане, хотя даже ее состав публично не называют. Входит ли в эту команду врач (и нужна ли Яну в действительности медицинская помощь) – тоже непонятно.

Помимо Филатова матч активно комментирует в прессе и вице-президент ФШР Сергей Смагин. Его высказывания порой даже более резкие. Вот Смагин резюмировал седьмую партию (Непомнящий выиграл и вышел вперед на очко):

«Для Яна победа в сегодняшней партии – большая удача, он мог рассчитывать максимум на ничью. Как спортсмен он сделал все правильно, и, судя по спортивной и психологической форме, кажется, что Ян выходит на свой пик».

Четвертую партию Непомнящий проиграл, и тут Смагин выдал мем не хуже «обезьяны с гранатой»:

«В принципе, все развивалось очень даже неплохо для Яна, – заметил он. – Сложный дебют, позиция со взаимными шансами. Ну и для всех неожиданно, что произошло то, что неоднократно даже повторялось в матче с Карлсеном и получило довольно меткое название «дергунчик Ян».

То есть когда на пустом месте довольно немотивированно Ян делает импульсивный ход, который практически сразу проигрывает. Трудно сказать, что происходит с ним внутри в этот момент, потому что такие ошибки стали достаточно систематичными.

Казалось, что к этому матчу он должен постараться как минимум избежать этого или минимизировать хотя бы. Однако сегодняшняя партия показывает, что проблема в общем и целом осталась».

Менеджер Непомнящего Зоя Арнацкая подтвердила Sports.ru, что до завершения матча они не будут давать никаких комментариев по теме отношений с ФШР. Но теперь уже очевидно, что конфликт из кулуаров вышел в медийное пространство. И что-то говорить по этой теме придется обеим сторонам. 

Связан ли конфликт с политической позицией Непомнящего или с иными противоречиями – скоро узнаем.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Григорий Сысоев, Владимир Вяткин; nepoteam.com ; chesspro.ru

18 комментариев

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Melnikov1968
Считаю, что высказывания подобного рода во время матча, не красят Филатова. Ощущение такое, что всеми фибрами души, Филатов желает поражения Яна. Предполагаю, что Ян не испытывает никакого пиетета перед Филатовым, отсюда такая реакция. Это лишь предположения.
+8
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moldfan
Ответ Георгий Большаков
Может быть, от антироссийских взглядов Яна?
Можете дать конкретное определение, что в вашем понимание ’антироссийские" и какое именно проявление или взгляд Яна вы относите к антироссийское.

Просто сейчас спасибо зомбоящику, люди вообще не понимают, значения слов вроде фашизма, нацизма, терроризма, родины, антиройссийские, пророссийские, либералы, коммуняки и тд...
+4
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+4
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Petrlip
Самое обидное, что если Ян выиграет шахматную корону, то все эти бюрократы первыми выйдут получать медали победителей на груди с бравадами, что это мы готовили нашего шахматного гения чуть ли не с его рождения.
+3
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Lordk
Ответ 2882
Вы адекватные? Может быть будет нормальный анализ хоть одной партии? Фраза Филатова самое важное за все партии?
Вам нужен "нормальный анализ хоть одной партии" от журналистов, хотя вы имеете возможность посмотреть все имеющиеся анализы партии от гроссмейстеров?
+3
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Petrlip
Ответ Георгий Большаков
Может быть, от антироссийских взглядов Яна?
Ян ни разу не сказал ни одного антироссийского высказывания
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ribikorto
У Карякина политическая позиция отличается от Непомнящего еще сильнее. Более того и конфликт какой-то вроде был. Но он дает по ходу партии нормальные профессиональные комментарии. Так что скорее что-то личное у руководства ФШР к Непо.
+2
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Адекватник
А какая у Яна политическая позиция? Ничего о ней не знаю... Как бы там ни было - жабогадюкинг какой-то. Одни кресложопые клоуны не следят за метлой, другие барыги примазываются и делают себе хайп. Чума на оба их дома...
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Dooomer
Чиновников надо в отставку, или менять спортивное гражданство Непомнящему
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madballer
Цирк
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BillShen
Филатов не имеет права так говорить по ходу встречи, Ян в напряжении и такие комментарии могут подорвать психологическое состояние. Филатов никто в сравнении с Непо и звать его никак. Пусть лучше занимается проблемами переходов российских шахматистов типа Костенюк.
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2882
Ответ Lordk
Вам нужен "нормальный анализ хоть одной партии" от журналистов, хотя вы имеете возможность посмотреть все имеющиеся анализы партии от гроссмейстеров?
Мне нужно , чтоб публиковали адекватные новости, а не желтизну и конфликты.
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Petrlip
Ответ Георгий Большаков
https://www.sports.ru/chess/1107152649-yan-nepomnyashhij-istoriya-videla-nemalo-chernyx-chetvergov-no-segodny.html
Вы путаете адекватность и антироссийскую позицию. В этой фразе Яна больше патриотизма и любви к России, чем у всех пропагандистов вместе взятых
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Pissy
Ответ Георгий Большаков
https://www.sports.ru/chess/1107152649-yan-nepomnyashhij-istoriya-videla-nemalo-chernyx-chetvergov-no-segodny.html
Так это прорусское. Любой нормальный русский согласен.
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Георгий Большаков
Ответ Petrlip
Вы путаете адекватность и антироссийскую позицию. В этой фразе Яна больше патриотизма и любви к России, чем у всех пропагандистов вместе взятых
Он назвал чёрным день, когда Россия начала увеличивать территорию. Где тут патриотизм?
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