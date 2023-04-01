26 комментариев

Stream of Consciousness
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Похоже, все заготовки Дина к матчу за корону с Непомнящим утекли в сеть! Теперь у китайца серьезные проблемы?

Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Лижэнь Дин Лижэнь Дин
матч на первенство мира матч на первенство мира
Шахматы Шахматы

Похоже, у Дин Лижэня неприятности – и дело даже не в том, что он пока уступает Яну Непомнящему в матче за шахматную корону (3,5:4,5).

Возможно, вся подготовка китайского гроссмейстера к матчу утекла в сеть и, если это и правда так, то Дину в дальнейших партиях придется туго.

Но обо всем по порядку.

 Пользователь Reddit сегодня сделал неожиданное открытие – нашел партию двух аккаунтов с небольшим рейтингом на популярном шахматном сайте Lichess, которая полностью совпадала с тем, что разыгрывали Лижэнь и Непомнящий по ходу восьмой партии чемпионского матча.

И правда – все одинаково (как ходы белых, так и черных) до 12 хода включительно. Дальше игры различаются – Непомнящий в матче за корону черными сходил не так, как игрок на Lichess (в итоге партия свелась к ничьей).

Это случайность или что-то большее?

• Та самая партия была сыграна месяц назад, причем новыми аккаунтами – их создали только в феврале 2023-го. Причем игроки под никами FVitelli и opqrstuv встречались неоднократно – разыгрывали партии в блиц и рапид. И больше ни с кем, кроме друг друга, они не играли.

И тут снова открытие – еще одна их партия в начале совпала с тем, что делали Дин и Непомнящий в матче. В частности, начальные ходы белых там идентичны тому, что разыграл Дин во второй партии матча.

• На Reddit началось полноценное расследование. Выяснилось, что игрок с ником FVitelli зарегистрирован еще и на Chess.com (крупнейшем шахматном сайте), причем аккаунт он создал также в начале февраля.

И вот что интересно – FVitelli на Chess.com провел несколько партий с неким китайским (!) игроком autumnstream, однако второго через некоторое время забанили за нарушение принципов честной игры. Бан случился 12 февраля, а уже 13-го FVitelli и opqrstuv зарегистрировались на Lichess.

• Пользователи считают, что эти аккаунты, скорее всего, принадлежат Дину и его секунданту Рихарду Раппорту.

Есть и еще одно доказательство – две партии FVitelli и opqrstuv практически идентичны старым партиям Дина против Нильса Гранделиуса и Раппорта против Леньера Домингеса.

• Вероятно, эти партии – заготовки Дина для матча с Яном, а их слив здорово ударит по его планам на оставшиеся партии.

Впрочем, некоторые думают, что это специальная ловушка для Непомнящего, подстроенная китайцем – есть и такие версии.

Гроссмейстер Петр Свидлер считает, что эта информация может перевернуть матч: «Если команде Непомнящего удалось заснайпить дебютную подготовку до начала матча, то это просто… вот такие они, шахматы XXl века. Команде Дина придется выстраивать новый дебютный репертуар буквально за один день».

Воспользуется ли этим Ян?

26 комментариев

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Elamash
Интересная статья, спасибо. Я вот в шахматах полный 0, даже не любитель, за турнирами не слежу, просто знаю правила и изредка играю с кем-нибудь, если есть фигуры и доска.
Поэтому вопрос к активно следящим, разве это не риск тренироваться в онлайн-ресурсах из-за утечки данных, что, собственно, вероятно и произошло? Не проще ли скачать многопользовательскую оффлайн версию?
+29
0
+29
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Борис _____
Ответ Elamash
Интересная статья, спасибо. Я вот в шахматах полный 0, даже не любитель, за турнирами не слежу, просто знаю правила и изредка играю с кем-нибудь, если есть фигуры и доска. Поэтому вопрос к активно следящим, разве это не риск тренироваться в онлайн-ресурсах из-за утечки данных, что, собственно, вероятно и произошло? Не проще ли скачать многопользовательскую оффлайн версию?
Да, это невероятная глупость, и винить Дин с Раппортом могут только самих себя.
+23
0
+23
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Кирилл Новокщенов
Ответ Георгий Михеев
А что тут такого, я тоже в основном или с братом или с другом играю -) а с остальными редко. Повтор 12 ходов ну это тоже ни о чем если популярный дебют играли -)
Ход ладьей на А2 - уникальный, это точно не история с популярным дебютом
+20
0
+20
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lavandil
звучит все это крайне странно, наверняка есть способы не оставлять свои тренировочные партии в открытом доступе( никто же тебя не заставляет)
+13
-1
+12
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ezheloko
Я думаю что это какие-то начальные, пробные камни. Может быть Дин и Раппорт тогда как раз думали могут ли они помочь друг другу и решили поиграть. Больше тренировка в каких-то определенных дебютах, и наверняка более глубокая работа была скрыта. Ничего похожего на шесть из восьми партий там нет (хотя Дин мог сворачивать на тамошнюю подготовку), а в сегодняшней партии даже после того как Ян съехал с рельс вполне уверенно и быстро играл еще несколько ходов.
+12
-1
+11
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Араик Оганесян
а зачем готовиться на сайтах, если существуют программы для ПК?
+7
0
+7
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iron_m
Ответ Elamash
Интересная статья, спасибо. Я вот в шахматах полный 0, даже не любитель, за турнирами не слежу, просто знаю правила и изредка играю с кем-нибудь, если есть фигуры и доска. Поэтому вопрос к активно следящим, разве это не риск тренироваться в онлайн-ресурсах из-за утечки данных, что, собственно, вероятно и произошло? Не проще ли скачать многопользовательскую оффлайн версию?
Просто раньше не было прецедентов такой утечки. Просто не приходило в голову, вероятно, что кто-то среди миллионов, а скорее миллиардов партий найдет следы подготовки. Я бы не стал называть это "невероятной глупостью". Распознать новые угрозы всегда сложно.
+7
0
+7
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26cfrh4wrm
Ответ ezheloko
Я думаю что это какие-то начальные, пробные камни. Может быть Дин и Раппорт тогда как раз думали могут ли они помочь друг другу и решили поиграть. Больше тренировка в каких-то определенных дебютах, и наверняка более глубокая работа была скрыта. Ничего похожего на шесть из восьми партий там нет (хотя Дин мог сворачивать на тамошнюю подготовку), а в сегодняшней партии даже после того как Ян съехал с рельс вполне уверенно и быстро играл еще несколько ходов.
Ну как-то поздно для пробных камней в феврале. Мне кажется, подготовка занимает существенно больше времени
+6
0
+6
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Матвей Мошкин
Ответ Elamash
Интересная статья, спасибо. Я вот в шахматах полный 0, даже не любитель, за турнирами не слежу, просто знаю правила и изредка играю с кем-нибудь, если есть фигуры и доска. Поэтому вопрос к активно следящим, разве это не риск тренироваться в онлайн-ресурсах из-за утечки данных, что, собственно, вероятно и произошло? Не проще ли скачать многопользовательскую оффлайн версию?
100% риск, твиттер lichess даже подтролилл игроков, сказав, что в случае, если вы претендент за шахматную корону и хотите тренироваться со своим секундантом, находящимся далеко, приватно, то можете создать свой хост на личесс и поделиться ip.
ко всему прочему, нужно понимать, что партии на личессе легко можно отследить, особенно если были новинки, а именно, если до этого такие партии либо вообще не игрались, либо игрались крайне редко.
+4
0
+4
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Андрей Томинов
Ответ Elamash
Интересная статья, спасибо. Я вот в шахматах полный 0, даже не любитель, за турнирами не слежу, просто знаю правила и изредка играю с кем-нибудь, если есть фигуры и доска. Поэтому вопрос к активно следящим, разве это не риск тренироваться в онлайн-ресурсах из-за утечки данных, что, собственно, вероятно и произошло? Не проще ли скачать многопользовательскую оффлайн версию?
Поддерживаю.
+3
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+3
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Борис _____
Ответ Рамалдан Рамалданов
Это Ведь не 100% их аккаунты
Не на 100%, но примерно на 99%. Аккаунты зарегистрированы 13 и 14 февраля 2023 г. соответственно, в рапид играли только друг с другом, активно наигрывали как сегодняшнюю новинку Ла2, так и ход h3, который Дин применил во второй партии. Уровень игры гроссмейстерский. Могут ли быть такие совпадения? Могут, конечно, но вряд ли)
+3
0
+3
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Кирилл Новокщенов
Думаю, если это и правда аккаунты Дина и Раппорта, то явно не единственные. Ну и в будущем явно будут создавать десятки аккаунтов-однодневок для подготовки.
+2
0
+2
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Amfluter
Ответ Александр 74
Допустим, что подготовку слили. И Ян умудрился при всем этом проиграть две партии... Повторение ходов в дебюте до двадцать какого-то хода - это обычное дело в партиях высококлассных гроссов. Но потом все равно надо играть самому! Далее. В 7-й партии Динь имел явный игровой перевес, но накосячил в цейтноте, и проиграл. Это идеально ложится в версию "оба не справляются с нервами", но никак в "слитые дебюты".
Дебюты слиты сегодня 20.04, когда игроки уже за столом сидели, а два матча Ян проиграл раньше, как и события 7й партии тоже происходили раньше. Даже прессуху сегодня впервые задержали - китаец что-то обсуждал с командой перед выходом к журналистам (сказал, что упущенные ходы). Последствия слитой подготовки, если они будут, мы увидим в дальнейшем.
+2
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ezheloko
Ответ 26cfrh4wrm
Ну как-то поздно для пробных камней в феврале. Мне кажется, подготовка занимает существенно больше времени
Подготовка дольше, но вряд ли подготовка китайца Диня базируется на играх с Оаппортом. Так, финальные штрихи какие-то. Подтянуть определенный тип позиций или дебютов.
+1
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Рамалдан Рамалданов
Ответ Борис _____
Да, это невероятная глупость, и винить Дин с Раппортом могут только самих себя.
Это Ведь не 100% их аккаунты
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voroninboris
Ответ Elamash
Интересная статья, спасибо. Я вот в шахматах полный 0, даже не любитель, за турнирами не слежу, просто знаю правила и изредка играю с кем-нибудь, если есть фигуры и доска. Поэтому вопрос к активно следящим, разве это не риск тренироваться в онлайн-ресурсах из-за утечки данных, что, собственно, вероятно и произошло? Не проще ли скачать многопользовательскую оффлайн версию?
Да можно и на том же lichess, но не в формате игры друг с другом, а просто анализ доски. Точно так же компьютер будет варианты просчитывать, когда надо, а когда не надо, можно его отключить.
Просто никому в голову не пришло, что кто-то наткнется на игры двух незасвеченных аккаунтов и соединит точки.
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Aleksey Dolmatov
Ответ Elamash
Интересная статья, спасибо. Я вот в шахматах полный 0, даже не любитель, за турнирами не слежу, просто знаю правила и изредка играю с кем-нибудь, если есть фигуры и доска. Поэтому вопрос к активно следящим, разве это не риск тренироваться в онлайн-ресурсах из-за утечки данных, что, собственно, вероятно и произошло? Не проще ли скачать многопользовательскую оффлайн версию?
Видимо, Раппорт и Лижень могли сотрудничать только онлайном из-за ковидных ограничений в Китае на тот момент. Других версий у меня пока что нет
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dedushka
Ответ Elamash
Интересная статья, спасибо. Я вот в шахматах полный 0, даже не любитель, за турнирами не слежу, просто знаю правила и изредка играю с кем-нибудь, если есть фигуры и доска. Поэтому вопрос к активно следящим, разве это не риск тренироваться в онлайн-ресурсах из-за утечки данных, что, собственно, вероятно и произошло? Не проще ли скачать многопользовательскую оффлайн версию?
проще всего одному приехать к другому и сесть за доску. и поанализировать можно, варианты посмотреть. довыпендривались, короче)
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Михаил Панюков
Ответ Георгий Михеев
Ну тогда мне вообще непонятно что это за ерунда была. В классике любой гросс накажет за такие эксперименты -)
это подготовленный эксперимент был. удивить соперника.
да и ход не бесполезный был. мог сыграть в свой момент.
Дин почти победил в партии. Непомнящий дал ему шанс своей ошибкой.
Если бы играли только стандартные ходы в дебюте, ничью было не миновать.
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Crestbook
Ответ Кирилл Новокщенов
Ход ладьей на А2 - уникальный, это точно не история с популярным дебютом
Ход ладьей на a2 - типичный для этого варианта защиты Нимцовича. Хотя в данной конкретной позиции, при неразвитых фигурах, был довольно неожиданным)
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Михаил Панюков
Ответ Александр 74
Допустим, что подготовку слили. И Ян умудрился при всем этом проиграть две партии... Повторение ходов в дебюте до двадцать какого-то хода - это обычное дело в партиях высококлассных гроссов. Но потом все равно надо играть самому! Далее. В 7-й партии Динь имел явный игровой перевес, но накосячил в цейтноте, и проиграл. Это идеально ложится в версию "оба не справляются с нервами", но никак в "слитые дебюты".
команда Яна не могла бы воспользоваться слитой подготовкой. Только сегодня во время партии пошла информация
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