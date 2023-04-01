26 комментариев

Похоже, у Дин Лижэня неприятности – и дело даже не в том, что он пока уступает Яну Непомнящему в матче за шахматную корону (3,5:4,5).

Возможно, вся подготовка китайского гроссмейстера к матчу утекла в сеть и, если это и правда так, то Дину в дальнейших партиях придется туго.

Но обо всем по порядку.

• Пользователь Reddit сегодня сделал неожиданное открытие – нашел партию двух аккаунтов с небольшим рейтингом на популярном шахматном сайте Lichess, которая полностью совпадала с тем, что разыгрывали Лижэнь и Непомнящий по ходу восьмой партии чемпионского матча.

И правда – все одинаково (как ходы белых, так и черных) до 12 хода включительно. Дальше игры различаются – Непомнящий в матче за корону черными сходил не так, как игрок на Lichess (в итоге партия свелась к ничьей).

Это случайность или что-то большее?

• Та самая партия была сыграна месяц назад, причем новыми аккаунтами – их создали только в феврале 2023-го. Причем игроки под никами FVitelli и opqrstuv встречались неоднократно – разыгрывали партии в блиц и рапид. И больше ни с кем, кроме друг друга, они не играли.

И тут снова открытие – еще одна их партия в начале совпала с тем, что делали Дин и Непомнящий в матче. В частности, начальные ходы белых там идентичны тому, что разыграл Дин во второй партии матча.

• На Reddit началось полноценное расследование. Выяснилось, что игрок с ником FVitelli зарегистрирован еще и на Chess.com (крупнейшем шахматном сайте), причем аккаунт он создал также в начале февраля.

И вот что интересно – FVitelli на Chess.com провел несколько партий с неким китайским (!) игроком autumnstream, однако второго через некоторое время забанили за нарушение принципов честной игры. Бан случился 12 февраля, а уже 13-го FVitelli и opqrstuv зарегистрировались на Lichess.

• Пользователи считают, что эти аккаунты, скорее всего, принадлежат Дину и его секунданту Рихарду Раппорту.

Есть и еще одно доказательство – две партии FVitelli и opqrstuv практически идентичны старым партиям Дина против Нильса Гранделиуса и Раппорта против Леньера Домингеса.

• Вероятно, эти партии – заготовки Дина для матча с Яном, а их слив здорово ударит по его планам на оставшиеся партии.

Впрочем, некоторые думают, что это специальная ловушка для Непомнящего, подстроенная китайцем – есть и такие версии.

Гроссмейстер Петр Свидлер считает, что эта информация может перевернуть матч: «Если команде Непомнящего удалось заснайпить дебютную подготовку до начала матча, то это просто… вот такие они, шахматы XXl века. Команде Дина придется выстраивать новый дебютный репертуар буквально за один день».

Воспользуется ли этим Ян?