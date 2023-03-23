Уже в выходные начнется поединок за шахматную корону. Новый соперник россиянина Яна Непомнящего – лучший игрок Китая.

И если про Магнуса Карлсена, который обыграл Непомнящего два года назад, известно, кажется, все, то кто же такой Лижэнь Дин?

Родители назвали в честь цитаты Конфуция, вырос в шахматной столице

Дин родился в семье инженера-электрика и медсестры. Родители назвали его в честь известного изречения китайского мыслителя Конфуция: «Если хочешь устроиться в жизни – устраивай других, если хочешь развиваться – развивай других». Liren с китайского переводится как «устраивать», «помогать».

Увлечение шахматами предопределила не семья, а место, где он вырос. Родной город Дина – Вэньчжоу.

Это не просто прибрежный мегаполис (с населением почти в 10 млн), а еще и шахматная столица страны. В 1995-м там проходил поединок между первой чемпионкой мира из Китая Се Цзюнь и легендой советских (а потом швейцарских) шахмат Виктором Корчным, поэтому открылось очень много секций и школ.

На следующий год 4-летнего Лижэнь Дина отправили в шахматный клуб. Там он попал к Чэнь Лисину, тренеру другой чемпионки мира Чжу Чэнь.

Лижэнь выбирал между классическими шахматами, китайскими (сянци) и игрой в го. Го – до сих пор самая популярная игра в Китае, а ее чемпионы – звезды. И все же Дин остановился на традиционных шахматах.

Учился на юриста, хотя отвлекался на шахматы и любил литературу

В старшей школе Дин перебрался в Пекин, но спорт уже вытеснял из жизни все остальное.

«Я предпочитал играть в шахматы и не чувствовал заинтересованности в учебе. Провел большую часть своего времени в школе, играя в шахматы. Через год после окончания удача улыбнулась мне, и я был зачислен в Пекинский университет на отделение юстиции».

Хотя позже Лижэнь признавался, что ему куда больше нравилась литература. Впрочем, и ей бы он не хотел заниматься профессионально:

«В начале учебы я еще не знал, чего хочу и что мне нравится. Если бы я мог выбирать сейчас, то все равно не стал бы филологом. Китайская литература – мое увлечение, но если бы мне пришлось изучать ее как науку, работая часами каждый день, то она перестала бы мне нравиться».

Исторические рекорды для Китая: попадание в топ-10, лучший рейтинг, теперь еще и турнир за корону

Дин занимал вторые места на молодежных чемпионатах, но первый большой успех – победа на чемпионате Китая-2009. Именно после этого он получил звание гроссмейстера. К 19 годам еще дважды победил на главном турнире страны и утвердился в статусе восходящей звезды.

Почти все рекорды китайских шахмат принадлежат Лижэню. Он второй китаец, попавший в топ-10 рейтинга ФИДЕ, первым был Ван Юэ. В отличие от него, Дин надолго закрепился в лидерах и даже занимал вторую строчку. Он первый китайский игрок, преодолевший отметку в 2800 очков по коэффициенту Эло (пиковый показатель – 2816). А в 2016-м году возглавлял рейтинг блица с 2875 очками.

Лижэнь – первый представитель Китая, выступивший в турнире претендентов в 2018-м. Теперь он еще и первый китаец, который сыграет в матче за шахматную корону.

Обыгрывал Карлсена и провел суперсерию (как раз Магнус ее и побил)

У Дина несколько уникальных достижений. Так, в финале турнира Sinquefield Cup-2019 он обыграл Магнуса Карлсена. Конечно, это не единственная победа над норвежцем. Но одно дело – одолеть Карлсена в рядовой встрече, а другое – прервать его 12-летнюю беспроигрышную серию в плей-офф. А Лижэню именно это и удалось, тогда он выиграл у Магнуса на тай-брейке.

Личная суперсерия у китайца тоже есть: с августа 2017-го по ноябрь 2018-го он не проиграл ни одной партии в классических шахматах: 29 побед и 71 ничья. Серия из 100 партий оказалась самой длинной в истории шахмат на высшем уровне (абсолютный рекорд – 110 партий – принадлежал Сергею Тивякову, но установлен на турнирах рейтингом ниже). А вот тут уже Карлсен забрал достижение Дина, в 2019-м он довел счет партий без проигрышей до 101-й, а в следующем году продлил серию до 125 партий.

Живет с родителями, мама руководит финансами

В жизни Дина семья играет большую роль – даже деньгами распоряжаются родители. В интервью 2020-го он рассказывал, что его призовые поступают на банковский счет матери: «Когда я хочу что-то купить, она мне их выдает. Мне просто не хочется думать сейчас о деньгах. Мне не нужно много денег для повседневной жизни».

На вопрос, почему он все еще живет с родителями, Дин отвечал без стеснения:

«Думаю, что это (переезд от родителей) произойдет, когда у меня будут стабильные отношения с женщиной. Мне совсем не хочется жить одному. Иногда я навещаю бабушку и дедушку. Они живут неподалеку, и я отправляюсь их проведать, когда родители на работе. В культуре Китая нормально, что вы переселяетесь в отдельную квартиру только после брака или помолвки, то есть, когда у вас постоянные отношения».

Сейчас Лижэнь делает много сам, но мама всегда на связи: «Она помогает мне с визами, она очень опытная, потому что раньше делала это за меня. Сейчас я хочу быть более самостоятельным, но иногда приходится больше концентрироваться на шахматах».

Не работает с иностранцами, иногда приезжает на турниры один

Зато Дин очень самостоятелен во время соревнований. Он может отказаться от обеда в отеле, если тот не вписывается в график, и приготовить еду сам. В дни отдыха ходит в музеи, а главное – всегда много спит перед партиями (джетлагом и бессонной ночью он объяснял поражение Непомнящему на турнире претендентов).

В 2015-м Лижэнь приезжал в Доху на тренировочный сбор Магнуса Карлсена, но сам сотрудничает только с китайскими специалистами:

«У меня нет опыта работы с иностранными тренерами. Они могут быть более профессиональными, но, по крайней мере, у меня очень хорошие отношения с моими секундантами. Мы друзья и мы не просто говорим о шахматах».

При этом часто Лижэнь приезжает на соревнования один – например, в Мадрид на турнир претендентов, где он стал вторым вслед за Непомнящим. На матч за шахматную корону в Астане Дин все же обещал взять команду.

Не хочет быть популярным

Для такого успешного спортсмена Дин все еще очень скромный. Побив все рекорды китайских шахмат, он так отзывался о предстоящем поединке с Непомнящим: «Я даже не мечтал об этом в детстве. Мои амбиции не так велики, я никогда не ставил перед собой настолько высоких целей. Матч на чемпионство стал приятным сюрпризом».

Неудивительно, что Лижэнь не хочет быть популярным: редко дает интервью, говорит сдержанно и почти не ведет соцсети.

«Я не хочу быть знаменитым, чтобы обо мне писали каждый день или брали интервью после каждого турнира. Я хочу жить своей жизнью, тратить время на себя. У славы есть цена. Разумеется, я заработаю больше денег, если стану известным, может быть, повышу свой статус, но у меня не будет времени на себя, и каждую мою ошибку станут обсуждать».

Почти случайно попал на главный матч в карьере

То, как Дин оказался в Астане – отдельный сюжет. Он не выиграл турнир претендентов, но действующий чемпион Магнус Карлсен отказался от участия, поэтому взяли второго на отборе – то есть Лижэня.

Но даже на разборки претендентов китаец попал в обход привычных правил. ФИДЕ отстранила российского гроссмейстера Сергея Карякина, который должен был поехать в Мадрид. Так как место освободилось, позвали игрока с самым высоким рейтингом, который еще не отобрался на турнир. Им оказался Лижэнь, занимавший тогда вторую строчку.

Вот только Дин все равно не советовал критериям – вместо 30 классических партий за последний год (еще одно условие для претендентов) он сыграл всего 4: из-за жестких коронавирусных ограничений он почти не покидал Китай и не выступал.

В итоге Китайская шахматная ассоциация организовала для него серию турниров. За месяц он сыграл 28 партий: «Я очень переживал, что потеряю много рейтинговых очков, особенно на первом турнире. Думаю, я сыграл очень хорошо, учитывая долгое пребывание в карантине. Я не часто играл турниры, так что результаты для меня самого стали неожиданностью».

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Впереди – долгий матч против Непомнящего. Из 14 последних встреч в «классике» показатели примерно равны: 9 ничьих, 3 победы Яна, 2 – Дина.

Кто же станет новым королем шахмат?

Фото: fide.com; chess.com; instagram.com/dingliren_chess ; globallookpress.com/Sylvia Lederer/XinHua