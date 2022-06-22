Загитову занесло в бокс, впереди бой с мужчиной. Это что, не шутка?😱

Алина Загитова опять пробует новое. На этот раз – бокс. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступит в шоу-поединке с профессионалом. Да, все серьезно.

1. «Готовлюсь к чему-то новому…» – так Загитова описала тренировку в боксерских перчатках. Выяснилось, что она не просто так позировала для фото.

Фигуристка как минимум месяц изучает бокс. В конце мая выложила видео с тренировки на ринге. «На всякий случай», – шутила тогда Алина.

И тут же получила комплимент от экс-чемпиона мира Григория Дрозда: «Загитова – молодец! Я так понимаю, она занимается физкультурой. Это прикольно. Хорошо, что она выбрала для себя такой динамичный вид спорта, как бокс. Приятно видеть звезду фигурного катания в боксерских перчатках».

Этим тренировки не ограничились. Загитова работала и в тренажерном зале, и с гантелями: «Выкручиваю скорость реакции на максимум с помощью бокса. Если что, теперь могу за себя постоять. Да и дополнительная физнагрузка лишней не бывает».

2. И вот недавно появилась информация, что Алина не просто развлекается, а готовится к поединку. Это показательный бой, но Загитова настраивалась серьезно. Главной интригой оказался будущий соперник.

Комментатор Дмитрий Губерниев тут же выдал инсайд: против Алины на ринг выйдет телеведущая и певица Ольга Бузова. Девушки уже знакомы – обе снимались в «Ледниковом периоде»: Ольга каталась в дуэте с Дмитрием Соловьевым, Алина вела шоу с Алексеем Ягудиным.

Губерниев предложил и регламент – наверное, все же в шутку: «Я считаю, что девчонки должны быть в купальниках и максимально долго сражаться. Десять раундов и дополнительное время. И это будет хорошо! А в качестве ринг-боя выйду я и буду показывать таблички с раундами».

Чуть позже он рассказал, что был вариант боя с певицей Клавой Кокой, но Загитова отказалась. Хотя менеджер певицы информацию опроверг.

3. Кстати, Дрозд снова отметился, уже без похвалы: «Алина – милая красивая девушка и большая спортсменка, она выступает в фигурном катании, таком красивом и нежном женском виде спорта, и мне не хотелось бы видеть ее в боксерских перчатках. Поэтому я не знаю, для чего это будет сделано. Для меня это не представляет никакого интереса, и мне немного жаль Алину. Потому что я вообще не люблю, когда девочки бьют друг друга».

Участие непрофессионалов в единоборствах не удивляет. В последнее время в России набрал популярность поп-ММА – бои звезд, еще их называют «фрик-бои» (в них уже участвовали Никита Джигурда, Дана Борисова и даже депутат Виталий Милонов).

Тема поединка с Бузовой набирала обороты: промоутер Владимир Хрюнов обещал телеведущей самый большой гонорар в карьере, а хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков уже предвкушал необычный бой.

Вскоре последовало опровержение: Бузова не примет участие в поединке. Хотя в будущем все может быть.

4. Потом появилась новость, что Алина придет на открытую тренировку в рамках Дня московского спорта: «Скорее всего, ее будут обучать боксу».

На тот же день запланирован бой. Соперником Загитовой объявили профессионального боксера Альберта Батыргазиева. Он чемпион Токио-2020 в весовой категории до 57 кг. Батыргазиев – единственный боксер, который принес России золото на прошедшей Олимпиаде. 23-летний Альберт – четырехкратный чемпион России в любителях. На его счету 6 побед в 6 боях в профессионалах, 5 из которых – нокаутом.

То, что бой олимпийских чемпионов – не шутка, подтвердила сама Алина:

«Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! Бокс – как раз тот вид спорта, который дает ощущение прыжка в ледяную прорубь. К тому же это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании – настоящие бойцы! Надеюсь, что шоу-спарринг не закончится моей победой в первом же раунде», – почти трэш-ток от Загитовой.

5. Батыргазиев тоже настроен на встречу: «Поддерживаю решение Алины испытать себя в показательном бое и рад, что так или иначе выступлю ее тренером. Интересно, как ей помогут навыки фигурного катания. Что касается самого поединка, то поработаем красиво и с пользой для нас обоих – это все-таки не битва за чемпионство. Но передышек давать не буду».

Вот только его тренер Эдуард Кравцов, кажется, не в курсе: «Никаких спаррингов или открытых тренировок не будет. У Альберта старая травма, и по этой причине он снялся с Интерконтинентального Кубка. С участием Альберта 25 июня ничего не будет. Подобные моменты должны согласовываться, а не вот так просто...»

Негодование тренера понятно – 25 июня Батыргазиев должен был драться не с Загитовой, а в Суперфинале Интерконтинентального кубка против команды Азии. Из-за травмы руки Альберт снялся с двух кругов турнира (4 и 11 июня), но на поединок 18 июня все же вышел. Неучастие Батыргазиева в решающей встрече снова объяснили повреждением.

6. В фигурном катании начинание Алины восприняли неоднозначно.

• Татьяна Навка, у которой Загитова катается в шоу, насторожилась: «Мне кажется, это рискованное решение. Я бы, конечно, не рисковала. Тем не менее, Алина — девчонка молодая. Наверное, зрителям будет очень интересно».

• Еще одна легенда нашей фигурки – Ирина Роднина – без энтузиазма встретила увлечение Загитовой: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Девушки уже не знают чем заняться, они как с цепи сорвались. То одна удивляет своими желаниями, то вторая. Я исхожу из того, что они в детстве не наигрались».

• Татьяна Тарасова не удивилась: «А что, до Загитовой в этих боях никто не принимал участие? Она что ли первая, кто будет участвовать в этом шоу? Да, Алина хрупкая девочка и принимает участие в боксе. Ну и что? Зачем за нее бояться? За этим надо обращаться к ее тренеру – Этери Тутберидзе».

• Заслуженный тренер России Инна Гончаренко верит в Алину: «Раз она объявляет такое, значит она видит для себя это возможным. Я думаю, что если это часть шоу, то почему бы и нет? Будем болеть, это будет самый красивый раунд за всю историю бокса независимо от результатов».

• Ну а Александр Жулин в ожидании боя Загитова-Батыргазиев все разложил: «Даже величайший Майкл Джордан считал, что он прилично играет в бейсбол и гольф. И мне довелось видеть это в Америке, и это был жалкий лепет. Да, он очень талантлив, но так же Усэйн Болт играет в футбол, такая же Загитова – боксер.

О чем тут говорить? Для меня это обычное шоу. Если выиграет Загитова, всем понятно, что это цирк. Если победит Альберт, то он идиот. Должна победить дружба и большие деньги».

Фото: instagram.com/azagitova ; instagram.com/alba_boxing; РИА Новости/Александр Вильф; Gettyimages.ru/Buda Mendes ; 1tv.ru