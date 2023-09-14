Беговых кроссовок так много! Почему одни дороже других? Чем отличаются технологии?

С каждым годом увеличивается количество производителей беговой обуви, появляются новые технологии, пеноматериалы, карбоновые пластины. Линейки некоторых брендов вмещают 20, а то и 30 моделей. Со всех сторон сыпятся термины – дроп, пронация, подметка, стабилизация, мембрана.

Как во всем этом не запутаться и выбрать подходящие кроссовки для тренировок и соревнований в разных условиях? Рассказывает ведущий продавец-эксперт Спортмастер PRO Владимир Кузьмин.

Структура беговой обуви

Все беговые кроссовки имеют приблизительно одинаковую архитектуру:

1. Подметка или протектор – часть кроссовка, которая контактирует с поверхностью. Обычно она изготавливается из резины, но может иметь дополнительные вставки из графита или металлические шипы для лучшего сцепления.

2. Подошва – толстый слой пены, который обеспечивает амортизацию. Более дорогой материал подошвы обеспечивает лучший возврат энергии, поэтому у большинства производителей существует градация пеноматериалов – чем дороже кроссовки, тем лучше амортизация.

3. Карбоновая пластина (если есть) – дополнительный элемент, который улучшает амортизационные свойства подошвы. У некоторых производителей (например, adidas) вместо цельной пластины используются трубки. Карбоновые пластины в основном применяются в соревновательной обуви, но встречаются и в некоторых тренировочных моделях.

Карбоновые трубки в adidas Adizero Adios Pro

4. Межподошва (при наличии карбоновой пластины) – слой пены, который расположен между карбоновой пластиной и стелькой. Может быть изготовлен из того же пеноматериала, что и подошва, или из более упругого.

5. Верх – синтетический материал, который облегает и фиксирует стопу. Может быть плетеным из нитей или литым. Текстура и плотность верха зависит от сезона, назначения обуви и подхода конкретного производителя.

6. Пяточный стакан – часть верха, которая обхватывает пятку и ахилл. В тренировочных кроссовках обычно имеет дополнительные элементы, фиксирующие пятку и не позволяющие ей «гулять». В соревновательных кроссовках поддержка, как правило, минимальная.

7. Шнуровка – система фиксации обуви на стопе, расположенная над язычком. Может быть реализована в формате классических шнурков, системы быстрой шнуровки, BOA (вместо шнурков используются металлические тросики, которые затягиваются вращением специального колеса) или молнии (например, на зимних Salomon Snowcross).

Подметка (протектор)

Подметка выполняет две основные функции:

Контактирует с беговой поверхностью (асфальтом, грунтом, снегом, льдом) и обеспечивает сцепление для сохранения скорости и устойчивости бегуна. Защищает подошву от износа, так как пеноматериал более хрупок, чем резиновая подметка.

Все беговые кроссовки можно разделить на два типа – для бега по шоссе и по пересеченной местности (трейловые модели).

Подметка на шоссейных кроссовках

Кроссовки для бега по шоссе (асфальту) обычно имеют толстый слой резины в тренировочных моделях и тонкий в соревновательных. Задача тренировочных кроссовок – служить максимально долго и обеспечивать оптимальное сцепление на любых поверхностях, поэтому резина применяется более толстая и износостойкая.

В соревновательных кроссовках резина тонкая и может иметь дополнительное напыление или вставки из графита для лучшего сцепления на сухом асфальте. Такая подметка изнашивается быстрее, но и задача у нее другая – обеспечивать наилучшее сцепление на сухом асфальте и максимальную скорость во время забега.

Каждый бренд кроссовок имеет своего поставщика резины, собственные названия и маркировки подметок. Например, adidas использует автомобильные бренды: сейчас это Continental, в раньше были Michelin и Goodyear. У Puma собственная маркировка – Pumagrip.

В соревновательных кроссовках подметка расположена неравномерно. Обычно на переднюю часть стопы приходится больше резины, а на пятку меньше. Это связано с тем, что соревновательная обувь изготавливается под профессиональных спортсменов, которые, как правило, бегут с акцентом на переднюю часть стопы.

Различное расположение подметки в марафонках

У соревновательных кроссовок срок службы подметки короткий, что обеспечивает минимальный вес стартовой обуви и хорошее сцепление. После 300-500 км пробега такую обувь лучше использовать как тренировочную.

Подметка на трейловых кроссовках

У кроссовок для бега по пересеченной местности все протекторы можно разделить на три типа:

1. Грязевой протектор с глубиной резиновых шипов до 5 мм, который имеет ярко выраженные зубья. Чем чаще расположены зубья, тем лучшее сцепление они обеспечивают. Подобная конструкция подметки обеспечивает хорошее самоочищение подошвы: пробежался по грязи, вышел на ровную поверхность, и грязь сама отвалилась. Зимой такой протектор лучше всего брать под вязкий снег. Примеры кроссовок – Salomon Alphacross, Hoka Speedgoat, Hoka Challenger.

2. Универсальный проектор с глубиной резиновых шипов до 3 мм, который подойдет для разных типов поверхностей – земли, грунта, камней, плотного снега. Примеры кроссовок – Salomon S/Lab Sense, Salomon Sense Ride.

3. Шипованную обувь с металлическими шипами. Подобное решение обеспечивает оптимальное сцепление на плотном снегу (наст) и льду. Примеры кроссовок – Salomon Spikecross, некоторые модели Innov8 и icebug.

Для бега по льду у Saucony также есть модель Peregrine Ice+ с привычным резиновым протектором и абразивными накладками, подобными наждачной бумаге, которые обеспечивают дополнительное сцепление. Эта модель подойдет для бега по городу зимой, когда плохо чистят асфальт.

Подошва

Пеноматериал

Производители спортивной обуви постоянно находятся в поиске новых пеноматериалов – более легких и упругих. C момента выпуска первой модели Nike Vaporfly в 2017 году самым современным на рынке считается полиэфирблокамид (PEBA или ПЕБА), который производит французская компания Arkema под брендом Pebax.

PEBA используется в самых дорогих и быстрых кроссовках – марафонках с карбоновыми пластинами:

у Nike PEBA имеет фирменное наименование ZoomX и применяется в моделях Alphafly и Vaporfly;

adidas называет свою PEBA LIGHTSTRIKE PRO – модели Adios Pro 3, Prime X, Takumi Sen;

Saucony маркирует полиэфирблокамид как Pwrrun PB – модели Endorphin Pro и Endorphin Elite;

у ASICS пена идет под лейблом FLYTEFOAM BLAST TURBO и применяется в Metaspeed Sky и Metaspeed Edge;

у Puma в модели Deviate Nitro Elite пена называется Nitro Elite.

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Главный недостаток PEBA – ограниченный ресурс. У топовых марафонок – это 300 км пробега. Далее кроссовки теряют часть амортизации и уже не дают такого преимущества как новая пара. Также на марафонках применяется очень тонкая подметка, которая быстро стирается, что ускоряет износ пеноматериала.

Некоторые производители добавляют PEBA в виде вставок или слоев подошвы в тренировочные и облегченные соревновательные кроссовки, что позволяет сделать их более упругими и более бюджетными, чем верхние модели в линейке:

Nike Vomero и Fly;

adidas Adios и Boston;

Puma Deviate Nitro.

Два слоя разного пеноматериала в adidas Adizero Boston

Второй по отзывчивости материал на рынке беговых кроссовок – термопластичный полиуретан (TPU или ТПУ), который постепенно вытесняется PEBA, но еще применяется в некоторых моделях:

линейка Boost от adidas;

пена PWRRUN+ у Saucony – модель Triumph;

некоторые модели Li-Ning.

adidas Ultraboost на пене TPU

Третий уровень амортизации – этиленвинилацетат (EVA или ЭВА). Пеноматериал обычно применяется в тренировочных моделях. Он дешевый и износостойкий. У разных производителей называется по-своему:

линейка React у Nike;

Lightstrike у adidas – модели RC, SL, Duramo;

PWRRUN у Saucony – модели Kinvara, Ride, Guide;

ASICS FF Blast – модели Kayano, Nimbus;

New Balance Fresh Foam – модели More, X 880, X 1080;

Nitro у Puma – модели Velocity, Liberate.

Puma Velocity Nitro

Краткое резюме по пеноматериалам:

Чем меньше вес беговых кроссовок, тем более упругая пена в них применяется. При этом более тяжелые кроссовки стоят дешевле и служат дольше. Если вам нужны долговечные кроссовки для повседневных пробежек, не стоит гнаться за передовыми дорогими моделями. Выбирайте кроссовки на пене EVA.

Карбоновые пластины

Карбоновая пластина изготавливается из углеродного композита, но сама по себе не дает дополнительной амортизации: она работает только в связке с эффективным пеноматериалом и обеспечивает эффект качелей, который толкает стопу вперед. Как и пена, пластина имеет ограниченный ресурс – определенное количество нажатий (шагов), после которых она теряет упругость.

Инновация Nike в первой модели Vapolfly 2017 года заключалась не только в использовании новой пены и карбона, но и в особой форме карбоновой пластины, которая дала нужный эффект – повысила экономичность бега и обеспечила дополнительные секунды выигрыша по сравнению с другими моделями.

Adidas пошел другим путем – вместо платины он использует трубки, а в новой модели Adios Pro 3 еще более сложную конструкцию, которая пронизывает всю подошву.

Трубки из карбона в adidas Adizero Adios Pro 3

Карбон применяют не только в дорогих марафонках. Его можно встретить в тренировочных кроссовках – Puma Deviate Nitro, Nike Fly, Hoka Bondi X. Пластина в этих моделях добавляет кроссовкам торсионной жесткости и позволяет плавно привыкнуть к ощущениям, которые ожидают бегуна, когда он впервые наденет марафонки с карбоновой пластиной и самым дорогим пеноматериалом.

Некоторые производители ставят карбоновые пластины в трейловые кроссовки, что позволяет бегунам быстрее преодолевать ровные участки на пересеченной местности. Примеры моделей – Saucony Endorphin Edge, The North Face Flight Vectiv, Nike Ultrafly.

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Перепад (дроп)

Дроп – это перепад между пяткой и носком. Чем больше значение дропа в мм, тем выше пятка находится относительно передней части стопы.

Во времена популярности естественного бега, ци-бега и прочих техник, требующих бегать в минималистической обуви с минимальным перепадом, появился запрос на кроссовки с нулевым дропом. Тогда стали появляться производители и модели кроссовок с лейблом Zero Drop (от англ. «нулевой перепад») – например, бренд Altra.

Altra Instinct с нулевым дропом

Saucony в свое время выпустила и продолжает обновлять модели Kinvara, Fastwitch и Type A с дропом 4 мм. Когда-то они пользовались популярностью, но со временем стало ясно, что на длинных дистанциях малый дроп повышает травматичность: пятке приходится преодолевать большее расстояние до поверхности, что перегружает икроножные мышцы и ахиллы.

Сейчас стандартом на рынке считается дроп 8-10 мм, у Mizuno раньше перепад был еще больше – 12 мм. Hoka применяет дроп в 5 мм, но из-за особенности подошвы, которая имеет форму лодочки (технология Rocker), во время бега он воспринимается как стандартные 10 мм.

Изогнутая подошва Hoka Rocker

Поддержка стопы

Если во время теста на пронацию выясняется, что у новичка ярко выраженная гиперпронация (завал стопы внутрь), продавец может рекомендовать ему кроссовки с дополнительной поддержкой.

Для дополнительной поддержки стопы производители используют вставки из более жесткого пеноматериала или пластиковые элементы, обеспечивающие боковую поддержку.

Примеры подобных решений на рынке:

1. Пена двойной плотности DuoMax, расположенная под сводом стопы. Применяется в кроссовках ASICS.

ASICS GT1000 с вставкой DUOMAX

2. Технология ST от adidas – пена двойной плотности, расположенная по бокам межподошвы и обхватывающая стопу с двух сторон. Дополнительно в подошве размещается система торсионной жесткости, которая поддерживает свод от завала.

adidas Solar Glide ST

3. Технология J-frame от Hoka. Она выполнена в виде рамки, которая проходит по внутренней части стопы и обхватывает пятку.

Верх

Верх любых беговых кроссовок производится из синтетических материалов, чаще всего нейлона. На производстве нейлоновые нити переплетаются, что обеспечивает материалу гибкость и прочность. За счет толщины нитей, одинарного или двойного плетения, крупной и мелкой перфорации можно добиться разных характеристик с точки зрения поддержки стопы и износостойкости.

Чем выше качество нейлона, тем он прочнее, легче и лучше вентилируется. Для летних и соревновательных моделей обычно применяется более крупная перфорация, что обеспечивает лучшую вентиляцию.

В последние годы помимо нейлона также применяются пластикоподобные полимеры. Например, китайский производитель Li-Ning использует верх из патентованного материала Boom Fiber, который имеет малый вес, гибкую и эластичную структуру, обеспечивающую плотный обхват стопы.

Верх Boom Fiber в кроссовках Li-Ning

Защитные мембраны и пропитки

Для бега в дождливую и снежную погоду верх уплотняется одним из двух способов:

DWR – водоотталкивающая пропитка, которая наносится на нейлоновый верх и защищает от влаги. У разных производителей имеет свою маркировку: WTR у Puma, Shield у Nike, RunShield у Saucony. Gore-Tex – фирменная мембрана, которая представляет собой тканевую вставку между внешним слоем верха и подкладкой (внутренний слой кроссовка). Вставка имеет поры диаметром меньше капли воды, поэтому не пропускает влагу внутрь обуви (водонепроницаемость), но пропускает воздух (паропроницаемость).

Защитные мембраны и пропитки на кроссовках требуют аккуратного ухода:

нельзя стирать в стиральной машине;

чистить можно только с использованием специальных очищающих средств (пен);

нельзя сушить на батарее, только при комнатной температуре;

электрические сушилки можно использовать только ультрафиолетовые, не нагревательные.

Кроссовки с мембранами лучше всего использовать в холодную погоду, чтобы ноги не перегревались: летом в дождливую погоду ногам будет жарко, так как производитель пока что не смог довести показатель паропроницаемости до нужного уровня. В кроссовках с пропитками нога дышит чуть лучше, поэтому они подойдут для бега в теплую погоду.

Пяточный стакан

Пяточный стакан – один из важнейших элементов беговой обуви. Чем лучше пятка зафиксирована внутри кроссовка, тем устойчивее стопа и безопаснее бег. В тренировочных кроссовках и кроссовках с дополнительной поддержкой стопы используется жесткий пяточный стакан с пластиковыми вставками.

В соревновательной обуви пяточный стакан мягкий, поэтому стопа к таким кроссовкам должна быть подготовлена через силовые тренировки, плиометрические и прыжковые упражнения, бег в гору. Экономия веса и наличие карбоновой пластины могут сыграть во вред, если бегун имеет огрехи в технике бега и слабые мышцы.

Беговые кроссовки эволюционировали и стали сложным инструментом, ориентированным на конкретные условия и цели. Если раньше можно было купить любую модель и не прогадать, то теперь важно тщательно подходить к выбору подходящей обуви.

От правильно выбранных кроссовок будет зависеть не только комфорт, но и безопасность во время бега. Если сомневаетесь, лучше обратиться к специалистам или опытным бегунам.

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Фото: outdoorgearlab.com, adidas.com, nike.com, puma.com, salomon.com, saucony.com, hoka.com, unsplash.com/Malik Skydsgaard