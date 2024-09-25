Синдром Плюшкина: что за болезнь, чем опасна и как распознать у близких

Патологические накопители.

Синдромом Плюшкина психиатры называют патологическое накопительство – стойкое нежелание расставаться с имуществом, независимо от его ценности. Людям с таким синдромом одинаково непросто выбросить школьные тетради детей, поношенный свитер, пластиковый контейнер или сломанный телевизор.

У подверженных синдрому дом со временем превращается в плохо организованный склад, а их здоровью угрожает реальная опасность. Люди с синдромом Плюшкина усложняют жизнь себе, близким, соседям, но ничего не могут с собой поделать. В статье разбираемся, что такое патологическое накопительство, как заподозрить его на ранней стадии и что делать, чтобы дом не превратился в склад.

Фото из домов патологических накопителей

Накопитель или коллекционер? Есть несколько важных отличий

Синдром Плюшкина, хоардинг, или патологическое накопительство – все это разные названия одного психического расстройства, из-за которого человек складирует дома вещи.

В России «Плюшкиными» людей называют в честь одноименного персонажа поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Гоголь описывал Плюшкина так: «...все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, – все тащил к себе...»

Раньше патологическое накопительство относили к одному из типов обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) – заболевания, при котором человек страдает от навязчивых мыслей и страхов, с которыми справляется повторяющимися действиями. Сейчас накопительство считается самостоятельной болезнью.

У Бекхэма – ОКР. А значит носки по цветам, руки постоянно мыть, все драить: примерно так живет Дэвид и еще миллионы

По статистике, расстройство накопительства встречается примерно у 2–6% людей в мире, а запущенная форма примерно у каждого 50-го человека. Чаще накопительством страдают пожилые мужчины, но оно может начаться у любого человека старше 50 лет.

Из-за того, что человеку психологически тяжело избавиться от вещей, жилище захламляется. Порой людям буквально негде есть, спать, а чтобы попасть из одной комнаты в другую, приходится преодолевать настоящие мусорные преграды. Человек может понимать, что его поведение иррационально, но любую попытку выбросить что-то воспринимает крайне болезненно, может даже проявлять агрессию.

В отличие от коллекционеров, люди с синдромом Плюшкина собирают все подряд, а не только редкие или дорогие экземпляры.

Человек с патологическим накопительством Коллекционер Одержим накоплением вещей, часто ненужных или бесполезных. Интересуется только определенными объектами. Эмоционально привязан к вещам, независимо от их ценности или полезности. Ценит коллекционные объекты как хобби или инвестицию. Беспорядочно хранит вещи. Тщательно организует, отбирает и классифицирует коллекцию. Обычно имеет сопутствующее психическое расстройство, например, обсессивно-компульсивное или тревожное. Как правило, не имеет психических заболеваний или ментальных расстройств. Боится и беспокоится, если с вещами (даже бесполезными) придется расстаться. Готов продать или обменять объекты коллекции, чтобы поправить материальное положение или улучшить коллекцию. Часто находится в изоляции, не контактирует с другими людьми. Общается и обменивается объектами с другими коллекционерами.

Вот как описывают свои квартиры и состояние люди с синдромом Плюшкина:

«Я не хочу ничего выбрасывать. Старые костюмы в моем шкафу – я знаю, что никогда больше не надену их. Старые потрепанные теннисные туфли… Думаю, я найду им применение. Я никогда не выбрасываю книги. Я держу целый ящик, полный резинок: не знаю почему, но я это делаю», – говорит 49-летний мужчина.

Характерный симптом патологического накопительства – бесконтрольное собирание вещей и сильная эмоциональная связь с ними. Человек обычно не только не может выбросить что-то свое, но и приносит домой случайно найденные вещи.

Одно из проявлений синдрома Плюшкина – стремление «копить» домашних животных. Часто у таких людей дома приживается все больше бездомных кошек и собак. Обычно человек искренне хочет помочь животным, но со временем их становится слишком много – ухаживать за таким количеством зверей физически невозможно, однако хозяин этого не осознает. От такого соседства плохо всем: и животным, и человеку, и соседям.

Истории людей с патологическим накопительством часто попадают в СМИ: обычно про них пишут после жалоб соседей. Например, несколько лет назад в Липецке жители одной из многоэтажек жаловались на пожилую соседку, которая спит в подъезде, потому что в ее квартире не осталось места. Они рассказывали, что в подъезде стоит запах отходов, появились тараканы и крысы, так как в квартире женщина cкладировала в том числе мусор.

Вход в квартиру завален вещами, женщина жила в подъезде

Мусор, хранящийся в квартире, был виден с улицы – он занимал место от пола до потолка

Люди не просто так становятся «Плюшкиными», часто к этому их подталкивают тяжелые пережитые события

К патологическому накопительству люди приходят по разным причинам. Исследования показывают , что большинство людей с таким диагнозом пережили травмирующее жизненное событие, которое и пошатнуло их психику. Жестокое обращение в детстве, физическое насилие, утрата близкого человека, серьезная травма, стихийное бедствие – любой инцидент, который причинил физический, эмоциональный или психологический вред.

Бедность, трудное материальное положение в детстве или в настоящий момент

Если в детстве ребенку не хватало вещей, игрушек, еды, то во взрослом возрасте он может подсознательно компенсировать прошлый негативный опыт. Из-за этого становится трудно выбросить что-то ненужное и хочется постоянно покупать новые вещи. Однако так бывает не всегда. Чаще синдромом Плюшкина страдают люди, которые испытывают нужду в настоящий момент, чем те, у кого с доходом все в порядке.

Тяжелое эмоциональное потрясение в детстве

По статистике, самые распространенные потрясения , которые приводят к патологическому накопительству, – развод родителей, конфликт или насилие между ними, смерть одного из родителей, угроза безопасности.

Сопутствующее психическое заболевание

Накопительство встречается примерно у 30% пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством. Более чем у 50% людей с синдромом Плюшкина также есть депрессивное расстройство, у

24% – социофобия или тревожное расстройство. Зачастую синдром диагностируют у людей с алкогольной или иной зависимостью.

Факторы риска патологического накопительства

Ученые не знают точно, что подтолкнет человека к патологическому накопительству в будущем, но им известны факторы риска такого расстройства. Так, человек с большей вероятностью будет иметь синдром Плюшкина, если он:

живет один;

не женат;

в детстве испытывал материальные трудности или имеет плохие отношения с членами семьи;

пережил утрату близкого или другое эмоциональное потрясение;

имеет родственников с патологическим накопительством (некоторые ученые считают , что в болезни замешаны гены);

вырос в доме, загроможденном вещами, и потому не научился организовывать пространство.

Также к факторам риска относят другие психические заболевания, например, депрессию, деменцию, синдром дефицита внимания и гиперактивности, шизофрению.

Если обращаться к образу героя поэмы Гоголя «Мертвые души» – помещику Степану Плюшкину, то, вероятно, к такому состоянию его привели трагические обстоятельства: смерть жены, бегство дочери, отъезд сына и гибель второй дочери. Это вполне соотносится с основными триггерами, провоцирующими патологическое накопительство.

Патологическое накопительство угрожает не только ментальному здоровью, но и жизни в целом

Люди с синдромом Плюшкина не получают удовольствия от накопительства, они испытывают серьезное психическое расстройство, которое усложняет им жизнь. Но просто перестать собирать вещи они не могут, нужна квалифицированная психологическая и медицинская помощь.

Кроме психологического дискомфорта, накопительство несет реальную угрозу для здоровья человека и окружающих.

Опасные последствия синдрома Плюшкина :

Высокий риск травм. Люди часто спотыкаются о вещи, тяжести могут упасть на голову, есть риск застрять в помещениях, заполненных вещами.

Одиночество и изоляция.

Антисанитария, которая может привести к сальмонеллезу, дизентерии, лямблиозу, тифу и распространению других опасных болезней.

Опасность пожара. Даже незначительное возгорание в захламленных помещениях может быстро распространиться на другие комнаты и соседние квартиры.

Возможное выселение и судебные тяжбы с соседями.

В 1997 году в новости попала заметка о 78-летнем Эдмунде Требусе, который так беспокоился, что все накопленное имущество у него могут забрать, что установил вокруг дома капканы от воров. В один из таких капканов в итоге он попался сам. Четыре дня мужчина пролежал в груде мусора, за это время на ноге развилась гангрена. Спасли Требуса неравнодушные соседи, которые позвонили в полицию.

Первый шаг на пути к излечению – признать проблему. Затем потребуются лекарства и психотерапия

Часто люди, которые страдают патологическим накопительством, не считают, что им нужна помощь. Это затрудняет диагностику и мешает лечению. Если человек признал проблему и готов ее решать, следует обратиться к врачу-психиатру.

Основа лечения – когнитивно-поведенческая терапия. На сеансах людям помогают избавиться от чувства тревоги, которое они испытывают при расставании с накопленными предметами, справляться с тревогой и психологическим дискомфортом другими способами, воздерживаться от приобретения новых вещей. Дополнительно могут назначить антидепрессанты и противотревожные препараты, чтобы ослабить «симптомы отмены».

Однако иногда справиться с накопительством помогает только круглосуточная поддержка. Так, Эдмунду Требусу помог переезд в пансионат, в котором персонал поддерживал порядок в комнате, а врачи обеспечивали необходимое лечение.

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Способов профилактики накопительства пока не разработано, но врачи и ученые предполагают, что может помочь активный образ жизни. Для этого людям старше 50 лет рекомендуют высыпаться, стараться разнообразно питаться, больше гулять, общаться, учить стихи или иностранные языки.

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Фото: East News /Arnaud Chochon / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP; Sven Hoppe/dpa/Global Look Press ; commons.wikimedia.org /Thomas Haemmerli; gorod48.ru