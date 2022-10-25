Разбираем диету и привычки Холанда. 6 тысяч килокалорий и говяжьи сердца – это точно нормально?

Недавно вышел документальный фильм о жизни и карьере футболиста Эрлинга Холанда Haaland: The Big Decision, который спровоцировал волну обсуждений правил жизни спортсмена. Одной из жарких тем оказалась диета Холанда, ежедневная калорийность которой доходит до 6000 килокалорий и состоит, по большей части, из говяжьих субпродуктов. Холодовые ванны в криокамере и фильтр синего излучения тоже вызвали живой интерес у публики. Насколько это безопасно и стоит ли переходить на подобный режим другим профессионалам или спортсменам-любителям? Рассказывает медицинский автор раздела «Здоровье» на Sports.ru, врач-терапевт Александр Шестаков.

6000 килокалорий – это норма?

Расчет нормы калорий индивидуален и зависит от роста, веса, возраста и уровня физической активности. В среднем норма потребления калорий у женщин составляет 1800–2400 ккал, а у мужчин – от 2000 до 2800 ккал.

Согласно документальному фильму, Эрлинг Холанд употребляет до 6000 килокалорий в день. Это связано с избыточными физическими нагрузками, с которыми сталкивается спортсмен. Одно из важных правил здорового питания – тратить энергии столько же, сколько ее поступило с едой. Если суточные физические нагрузки действительно требуют такого большого количества энергии, то вреда от столь калорийной диеты не будет.

Проблемы появляются, когда потребляемые калории не совпадают с их суточными тратами. При недостаточном потреблении энергии не будет хватать сил на физические нагрузки, из-за чего возникнут слабость и разбитость. Эффективность тренировки снизится, а телу потребуется больше времени на восстановление.

Если же потреблять больше энергии, чем ее тратится, возникнет риск накопления избытка в виде жировой ткани. В долгосрочной перспективе это может привести к ожирению и связанным с ним осложнениям – атеросклерозу, артериальной гипертонии, сахарному диабету 2 типа.

Сверхизбыточное потребление калорий нанесет еще больший вред. В небольшом исследовании , проведенном в Нидерландах, 18 молодых и здоровых мужчин в течение 6 недель потребляли на 40% больше калорий, чем им полагается по индивидуальным нормам. Избыток достигался за счет перекусов с высоким содержанием сахара и жира. По окончании эксперимента у всех участников из исследуемой группы обнаружились признаки жировой дистрофии печени и инсулинорезистентности. Поражение печи способно нарушить работу всего организма, ведь она выполняет ключевые функции в синтезе белков крови и обезвреживании токсических веществ. Резистентность (снижение чувствительности) к инсулину – один из ключевых механизмов появления сахарного диабета 2 типа.

Стоит отметить еще одно интересное исследование , проведенное учеными из США. В эксперименте 6 здоровых мужчин ежедневно в течение недели потребляли от 5950 до 6462 килокалорий при полном отсутствии физической нагрузки. Рацион состоял из 50% углеводов, 35% жиров и 15% белка. Через 7 дней вес участников увеличился на 3,5 кг, у них появились признаки инсулинорезистентности и оксидативного стресса.

В процессе жизнедеятельности в клетках образуются нестабильные молекулы, повреждающие их изнутри. Они называются свободными радикалами и в норме нейтрализуются специальными «защитными» молекулами – антиоксидантами. Оксидативный стресс – это переизбыток свободных радикалов, с которым не справляется организм. Подобное состояние повышает риск всевозможных заболеваний, включая сахарный диабет и даже рак .

Стоит также помнить, что потребление такого количества еды повышает нагрузку на желудочно-кишечный тракт . Это может привести к появлению тяжести в животе, растяжению желудка, метеоризму, тошноте.

Подведем итог: потребление 6000 калорий в день не принесет большого вреда, если рацион сбалансирован и сопровождается соответствующей тратой энергии при физических нагрузках .

Говяжьи сердца и печень полезны?

Холанд также упомянул, что потребляет большое количество говяжьих сердец и печени. Стоит сказать, что субпродукты действительно богаты нутриентами . Так, печень обладает высокой нутритивной плотностью, то есть содержанием полезных веществ на единицу массы. Печень богата белком, витамином А, фолиевой кислотой, железом, хромом, медью и цинком. Все эти вещества важны для здоровья и особенно нужны профессиональным спортсменам.

Говяжьи сердца содержат высокие концентрации витаминов группы В, цинка, железа и фолатов . Кроме того, в говяжьих сердцах отмечается большое количество антиоксиданта коэнзима Q10 – он играет важную роль в энергетическом обмене клеток и их защите от свободных радикалов.

Тем не менее в употреблении большого количества сердец кроется серьезная опасность для здоровья . Говяжьи сердца относятся к красному мясу. Исследования доказывают связь между избыточным потреблением красного мяса и колоректальным раком . Поэтому специалисты рекомендуют сократить красное мясо в рационе до 350–500 г в неделю – и Холанд, вероятнее всего, превышает норму. При этом происхождение и качество мяса, вопреки заявлениям самого Холанда, на риск возникновения рака не влияют, важен сам факт избытка красного мяса в рационе.

Криокамера – залог крепкого здоровья?

Общая криотерапия – физиотерапевтический метод, который заключается в воздействии крайне низкой температуры на все тело. Человек находится внутри криокамеры, в которой происходит быстрое снижение температуры до минус 130–180 градусов по Цельсию. Голова при этом остается снаружи. Один сеанс криотерапии продолжается от 2 до 5 минут. По заявлениям создателей, методика помогает при лечении заболеваний суставов, например ревматоидного артрита и остеоартрита, способствует облегчению состояния при растяжениях мышц и связок, улучшает восстановление после тренировок.

На сегодняшний день не существует достоверных доказательств эффективности общей криотерапии. По результатам крупных обзорных исследований , криотерапия не оказывает положительных эффектов на работу мышц или их восстановление у атлетов. К подобному заключению пришло и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) – крупнейшая организация по контролю за безопасностью и эффективностью продуктов, связанных со здоровьем.

Поэтому регулярные холодовые процедуры Холанда – не более чем следование очередному неэффективному тренду.

Что насчет фильтра синего света?

Основной регулятор суточных ритмов – гормон мелатонин. Его выделение связано с переходом организма в «режим сна». Закономерно, что больше всего его выделяется в ночное время, а именно в темноте. Сон в темном помещении очень важен для эффективной выработки мелатонина и полноценного сна. Воздействие света на сетчатку глаза подавляет секрецию мелатонина – из-за этого в дневное время, когда количество света максимально, мы хотим спать меньше.

Сильнее всего на выработку мелатонина влияет синее излучение – именно оно создает «дневной» оттенок света. Также синий свет ярко излучается экранами различных гаджетов. Именно по этой причине специалисты рекомендуют отказаться от использования экранов за 1–2 часа до сна: организму требуется время на выработку мелатонина.

Многие люди, включая Холанда, предпочитают использовать специальные очки, блокирующие синий спектр света. Предполагается, что они повышают выработку мелатонина и улучшают качество сна. Несмотря на опубликованные исследования , подтверждающие эту теорию, специалисты все-равно сомневаются в эффективности очков со специальными линзами из-за низкого качества этих научных работ.

Сказать однозначно, работают очки с синим фильтром или нет, пока что нельзя – недостаточно крупных исследований. В чем однозначно согласны все специалисты – сокращение экранного времени за несколько часов до сна действительно улучшит качество сна.

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Фото: East News/OLI SCARFF/AFP, Andrew Yates/CSM ; circlehealthgroup.co.uk; unsplash.com