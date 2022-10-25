Разбираем диету и привычки Холанда. 6 тысяч килокалорий и говяжьи сердца – это точно нормально?
Недавно вышел документальный фильм о жизни и карьере футболиста Эрлинга Холанда Haaland: The Big Decision, который спровоцировал волну обсуждений правил жизни спортсмена. Одной из жарких тем оказалась диета Холанда, ежедневная калорийность которой доходит до 6000 килокалорий и состоит, по большей части, из говяжьих субпродуктов. Холодовые ванны в криокамере и фильтр синего излучения тоже вызвали живой интерес у публики. Насколько это безопасно и стоит ли переходить на подобный режим другим профессионалам или спортсменам-любителям? Рассказывает медицинский автор раздела «Здоровье» на Sports.ru, врач-терапевт Александр Шестаков.
6000 килокалорий – это норма?
Расчет нормы калорий индивидуален и зависит от роста, веса, возраста и уровня физической активности. В среднем норма потребления калорий у женщин составляет 1800–2400 ккал, а у мужчин – от 2000 до 2800 ккал.
Согласно документальному фильму, Эрлинг Холанд употребляет до 6000 килокалорий в день. Это связано с избыточными физическими нагрузками, с которыми сталкивается спортсмен. Одно из важных правил здорового питания – тратить энергии столько же, сколько ее поступило с едой. Если суточные физические нагрузки действительно требуют такого большого количества энергии, то вреда от столь калорийной диеты не будет.
Проблемы появляются, когда потребляемые калории не совпадают с их суточными тратами. При недостаточном потреблении энергии не будет хватать сил на физические нагрузки, из-за чего возникнут слабость и разбитость. Эффективность тренировки снизится, а телу потребуется больше времени на восстановление.
Если же потреблять больше энергии, чем ее тратится, возникнет риск накопления избытка в виде жировой ткани. В долгосрочной перспективе это может привести к ожирению и связанным с ним осложнениям – атеросклерозу, артериальной гипертонии, сахарному диабету 2 типа.
Сверхизбыточное потребление калорий нанесет еще больший вред. В небольшом исследовании, проведенном в Нидерландах, 18 молодых и здоровых мужчин в течение 6 недель потребляли на 40% больше калорий, чем им полагается по индивидуальным нормам. Избыток достигался за счет перекусов с высоким содержанием сахара и жира. По окончании эксперимента у всех участников из исследуемой группы обнаружились признаки жировой дистрофии печени и инсулинорезистентности. Поражение печи способно нарушить работу всего организма, ведь она выполняет ключевые функции в синтезе белков крови и обезвреживании токсических веществ. Резистентность (снижение чувствительности) к инсулину – один из ключевых механизмов появления сахарного диабета 2 типа.
Стоит отметить еще одно интересное исследование, проведенное учеными из США. В эксперименте 6 здоровых мужчин ежедневно в течение недели потребляли от 5950 до 6462 килокалорий при полном отсутствии физической нагрузки. Рацион состоял из 50% углеводов, 35% жиров и 15% белка. Через 7 дней вес участников увеличился на 3,5 кг, у них появились признаки инсулинорезистентности и оксидативного стресса.
В процессе жизнедеятельности в клетках образуются нестабильные молекулы, повреждающие их изнутри. Они называются свободными радикалами и в норме нейтрализуются специальными «защитными» молекулами – антиоксидантами. Оксидативный стресс – это переизбыток свободных радикалов, с которым не справляется организм. Подобное состояние повышает риск всевозможных заболеваний, включая сахарный диабет и даже рак.
Стоит также помнить, что потребление такого количества еды повышает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Это может привести к появлению тяжести в животе, растяжению желудка, метеоризму, тошноте.
Подведем итог: потребление 6000 калорий в день не принесет большого вреда, если рацион сбалансирован и сопровождается соответствующей тратой энергии при физических нагрузках.
Говяжьи сердца и печень полезны?
Холанд также упомянул, что потребляет большое количество говяжьих сердец и печени. Стоит сказать, что субпродукты действительно богаты нутриентами. Так, печень обладает высокой нутритивной плотностью, то есть содержанием полезных веществ на единицу массы. Печень богата белком, витамином А, фолиевой кислотой, железом, хромом, медью и цинком. Все эти вещества важны для здоровья и особенно нужны профессиональным спортсменам.
Говяжьи сердца содержат высокие концентрации витаминов группы В, цинка, железа и фолатов. Кроме того, в говяжьих сердцах отмечается большое количество антиоксиданта коэнзима Q10 – он играет важную роль в энергетическом обмене клеток и их защите от свободных радикалов.
Тем не менее в употреблении большого количества сердец кроется серьезная опасность для здоровья. Говяжьи сердца относятся к красному мясу. Исследования доказывают связь между избыточным потреблением красного мяса и колоректальным раком. Поэтому специалисты рекомендуют сократить красное мясо в рационе до 350–500 г в неделю – и Холанд, вероятнее всего, превышает норму. При этом происхождение и качество мяса, вопреки заявлениям самого Холанда, на риск возникновения рака не влияют, важен сам факт избытка красного мяса в рационе.
Криокамера – залог крепкого здоровья?
Общая криотерапия – физиотерапевтический метод, который заключается в воздействии крайне низкой температуры на все тело. Человек находится внутри криокамеры, в которой происходит быстрое снижение температуры до минус 130–180 градусов по Цельсию. Голова при этом остается снаружи. Один сеанс криотерапии продолжается от 2 до 5 минут. По заявлениям создателей, методика помогает при лечении заболеваний суставов, например ревматоидного артрита и остеоартрита, способствует облегчению состояния при растяжениях мышц и связок, улучшает восстановление после тренировок.
На сегодняшний день не существует достоверных доказательств эффективности общей криотерапии. По результатам крупных обзорных исследований, криотерапия не оказывает положительных эффектов на работу мышц или их восстановление у атлетов. К подобному заключению пришло и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) – крупнейшая организация по контролю за безопасностью и эффективностью продуктов, связанных со здоровьем.
Поэтому регулярные холодовые процедуры Холанда – не более чем следование очередному неэффективному тренду.
Что насчет фильтра синего света?
Основной регулятор суточных ритмов – гормон мелатонин. Его выделение связано с переходом организма в «режим сна». Закономерно, что больше всего его выделяется в ночное время, а именно в темноте. Сон в темном помещении очень важен для эффективной выработки мелатонина и полноценного сна. Воздействие света на сетчатку глаза подавляет секрецию мелатонина – из-за этого в дневное время, когда количество света максимально, мы хотим спать меньше.
Сильнее всего на выработку мелатонина влияет синее излучение – именно оно создает «дневной» оттенок света. Также синий свет ярко излучается экранами различных гаджетов. Именно по этой причине специалисты рекомендуют отказаться от использования экранов за 1–2 часа до сна: организму требуется время на выработку мелатонина.
Многие люди, включая Холанда, предпочитают использовать специальные очки, блокирующие синий спектр света. Предполагается, что они повышают выработку мелатонина и улучшают качество сна. Несмотря на опубликованные исследования, подтверждающие эту теорию, специалисты все-равно сомневаются в эффективности очков со специальными линзами из-за низкого качества этих научных работ.
Сказать однозначно, работают очки с синим фильтром или нет, пока что нельзя – недостаточно крупных исследований. В чем однозначно согласны все специалисты – сокращение экранного времени за несколько часов до сна действительно улучшит качество сна.
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Фото: East News/OLI SCARFF/AFP, Andrew Yates/CSM ; circlehealthgroup.co.uk; unsplash.com
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