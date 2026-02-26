Открылась регистрация на «Лесной Окуловский полумарафон». Забег состоится 16 мая

16 мая в городе Окуловка (Новгородская область) состоится полумарафон (8+). Участникам доступны дистанции 2, 5, 10 и 21,1 км. Принять участие можно как сольно, так и в составе эстафетной команды.

Забеги пройдут по грунтовым лесным дорожкам недалеко от Валдайского заповедника.

На территории стартово-финишного городка будут организованы зоны отдыха, раздевалки, душевые, фуд-корт. Для детей состоятся мастер-классы

Стоимость слота на всех дистанциях составляет 1200 рублей. Регистрация проходит на сайте организатора .