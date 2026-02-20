0

Виктор Гуржий примет участие в забеге «Пушкин – Санкт-Петербург» на дистанции 30 км

Виктор Гуржий (победитель Гатчинского поулумарафона-2025) заявил в прямом эфире PushkinRun, что выйдет на старт дистанции 30 км в рамках марафона «Пушкин – Санкт-Петербург».

Спортсмен планирует установить новый рекорд соревнований. Нынешний лучший результат составляет 1:29:14 (Ринас Ахмадеев, 2025 год).

Также организаторы сообщают, что призовой фонд марафона составит 10 млн рублей, из которых 5 млн получит новый рекордсмен России на дистанции 42,2 км. Как и в прошлом году, 1 млн достанется рекордсмену на дистанции 30 км.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Юрий Виноградов
любительский спорт
Бег
Марафон
Календарь стартов
Забег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Общий призовой фонд марафона «Пушкин – Санкт-Петербург» составит 10 млн рублей
4 декабря 2025, 14:36
Опубликован календарь забегов PushkinRun на 2026 год
10 ноября 2025, 17:59
Организатор «Беговое сообщество» опубликовал календарь забегов на 2026 год
6 ноября 2025, 12:47
Открылась регистрация на два старта серии PushkinRun. Царскосельский и Петербургский марафоны «Пушкин – Петербург» пройдут 10 мая и 6 сентября
7 октября 2025, 15:55
Рекомендуем
Главные новости
Открылась регистрация на Московский полумарафон
19 февраля, 12:01
Александр Сторожев и Ксения Авдеева стали победителями марафона «Дорога жизни»
25 января, 12:27
Атлет умер на ультрамарафоне Mad Fox Ultra
21 декабря 2025, 17:01
Открылась регистрация на старты серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2026». Впервые пройдет марафон
11 декабря 2025, 16:23
Стал известен календарь стартов серии TIMERMAN
12 ноября 2025, 14:05
Кениец, который стал 4-м на Гатчинском полумарафоне: «Я обнаружил, что Россия очень хороша»
11 ноября 2025, 14:47
Виктор Гуржий и Елена Седова стали победителями Гатчинского полумарафона с рекордами трассы
9 ноября 2025, 11:17
Открылась регистрация на марафон «Дорога жизни». Старт пройдет 25 января
7 ноября 2025, 18:50
На Гатчинском полумарафоне выступят кенийские атлеты
7 ноября 2025, 18:16
Организатор «Беговое сообщество» опубликовал календарь забегов на 2026 год
6 ноября 2025, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на велогонки в рамках трейловых забегов CityTrail
20 февраля, 11:58
Апрельский фестиваль спорта от IRONSTAR состоится в Лужниках. Ранее сообщалось, что соревнования пройдут в в кластере ЗИЛ
20 февраля, 09:45
В Москве пройдут соревнования «Скорость». Забеги в манеже состоятся 21 и 22 февраля
20 февраля, 09:21
Велогонка «Садовое кольцо» перенесена на 24 мая, «Крылатские холмы» – на 23 мая
19 февраля, 11:37
1800 атлетов и лыжников приняли участие в спортивном фестивале «Т-Банк Nikola-Lenivets Winter Wild Trail 2026»
15 февраля, 18:58
Александр Орлов и Екатерина Евграфова стали победителями полумарафона в рамках Зимнего Павловского забега
15 февраля, 13:04
Более 1500 спортсменов приняли участие в лыжном забеге «Гонка Легкова»
15 февраля, 09:54
Wild Trail объявили о запуске единой рейтинговой системы для всех стартов серии
14 февраля, 11:50
Организатор «Беговое сообщество» опубликовал даты оставшихся забегов до конца года
10 февраля, 09:31
Андрей Алипкин и Ольга Царева стали победителями Московского лыжного марафона
9 февраля, 12:42
Рекомендуем