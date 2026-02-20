Виктор Гуржий примет участие в забеге «Пушкин – Санкт-Петербург» на дистанции 30 км

Виктор Гуржий (победитель Гатчинского поулумарафона-2025) заявил в прямом эфире PushkinRun, что выйдет на старт дистанции 30 км в рамках марафона «Пушкин – Санкт-Петербург».

Спортсмен планирует установить новый рекорд соревнований. Нынешний лучший результат составляет 1:29:14 (Ринас Ахмадеев, 2025 год).

Также организаторы сообщают, что призовой фонд марафона составит 10 млн рублей, из которых 5 млн получит новый рекордсмен России на дистанции 42,2 км. Как и в прошлом году, 1 млн достанется рекордсмену на дистанции 30 км.