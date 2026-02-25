0

В Тульской области пройдет трехдневный ультратриатлон. Соревнования состоятся 20-22 августа

20-22 августа в деревне Ясная Поляна (Тульская область) пройдет трехдневный ультратриатлон Top Ultra Race 515.

За три дня участники преодолеют 515 км. Велогонка составит 421 км, плавание – 10 км, беговой этап – 84 км. 

Плавательный этап пройдет в водохранилище реĸи Воронĸа, беговой – по территории музея-усадьбы  Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», велосипедный – по равнинным дорогам Тульской области.

Принять участие можно как сольно, так и в составе эстафетной команды (2-3 спортсмена преодолевают этапы гонки). Возможен также формат сплит-эстафеты, где два спортсмена преодолевают каждый из этапов поровну.

Стоимость индивидуального участия составляет 90 000 рублей, сплит-эстафеты – 120 000 рублей, эстафеты – 150 000 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Topultrarace
