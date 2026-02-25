Открылась регистрация на заключительный лыжный старт серии Уралхим Ski Factory 2026. «Весенняя гонка» состоится 7 марта
В субботу 7 марта 2026 года на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха (Москва) пройдет лыжный старт «Весенняя гонка Уралхим Ski Factory 2026».
Участникам доступны следующие дистанции:
супер-спринт, где сначала лыжники преодолевают два квалификационных заезда, после – 30 лучших спортсменов попадают в полуфинал и 15 самых сильных в финал;
гонка-спутник на 10 км (свободный стиль).
Для детей пройдут масс-старты на дистанциях от 600 м до 5 км (в зависимости от возрастной группы).
Стоимость слотов на гонку-спутник и дистанцию «супер-спринт» составляет 2000 рублей. Участники 1960 г.р. и старше принимают участие бесплатно.
Также участники могут преодолеть сразу две дистанции. Гонка-спутник стартует в 11:00, «супер-спринт» – в 12:00. Стоимость такого слота составляет 3000 рублей.
Регистрация проходит на сайте RegPlace.