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Думаете, что спорт нужен только для похудения? Развеиваем этот миф

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Многие верят, что заниматься спортом нужно лишь для того, чтобы похудеть. Тренировки – разумеется, при дефиците калорий в рационе – действительно помогают сбросить вес, однако это далеко не единственный и вовсе не главный их плюс. Доказано, что спорт помогает снизить риск развития самых разных заболеваний и справиться со стрессом, а еще это способ расширить кругозор и завести новых друзей.

Вместе с проектом «Спортивные выходные» разбираемся, как улучшается качество жизни, если мы регулярно тренируемся. 

Укрепляем сердце

Те, кто регулярно занимается спортом или физкультурой, реже страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Например, по статистике, люди, которые ведут активный образ жизни, имеют больше шансов избежать гипертонии.   

Начать заниматься спортом ради здоровья сердца никогда не поздно – даже если прежде вы вели сидячий образ жизни. Это подтвердил эксперимент американских ученых: они наблюдали за людьми, которые начали заниматься быстрой и северной ходьбой в среднем возрасте. Выяснилось, что для них снизился риск развития сердечной недостаточности.

Укрепляем легкие 

Умеренная, но регулярная физическая нагрузка полезна для легких: упражнения помогают сохранить их эластичность и увеличить объем. Заниматься спортом можно даже с легкой и средней степенью астмы – правда, после консультации врача.

Укрепляем мышцы и развиваем гибкость

Силовые и функциональные тренировки помогают развивать мускулатуру тела, обеспечивают здоровье суставов и костей, что важно для людей всех возрастов. Растяжка и йога положительно сказываются на осанке и помогают развить гибкость. 

А новая работа японских ученых показала, что регулярное выполнение упражнений для укрепления мышечного корсета связано со снижением смертности от всех причин.  

Делаем здоровым сон

Доказано, что спорт помогает быстрее засыпать. А некоторые из тех, кто принимает снотворное, замечают, что после тренировок для засыпания им требуется меньшая дозировка. Дневная сонливость тоже обычно снижается.

Укрепляем психику

Физическое и психическое здоровье связаны. Регулярные упражнения улучшают настроение и помогают снизить тревогу. Люди, которые занимаются спортом продолжительное время, как правило, более уверенные в себе, у них лучше развиты лидерские качества и чувство ответственности. Они чаще положительно отвечают на вопрос, счастливы ли они.

Полезны для ментального здоровья занятия йогой: дыхательные практики в совокупности с физическими упражнениями помогают сконцентрироваться и успокоиться.

Делаем жизнь интереснее

Особенно хорошо заниматься спортом на улице: пейзажи меняются, и это вносит разнообразие в серые будни. Ученые предполагают, что занятия на свежем воздухе приносят больше пользы, чем тренировки в помещении. Участники исследований утверждали, что получают от спорта на улице больше удовольствия, чем от занятий дома или в зале, а также замечали снижение уровня напряжения и стресса.

Расширяем круг знакомств

Спорт хорош и тем, что помогает налаживать социальные связи: во время тренировок люди находят новых друзей. Особенно часто это происходит на занятиях, которые требуют взаимодействия участников, например, на танцах и в командных играх. 

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настаивает: занятия спортом очень важны в повседневной жизни. Людям в возрасте от 18 до 64 лет ВОЗ рекомендует уделять спорту не менее 150 минут в неделю. Это могут быть очень простые занятия: обычная ходьба или северная, езда на велосипеде, подвижные игры, танцы, другой активный досуг. Если это высокоинтенсивные упражнения (бег, аэробика), достаточно 75 минут в неделю.

Этим летом можно бесплатно тренироваться в 19 парках Москвы и Доме культуры «ГЭС-2». Йога, street stretching, функциональные тренировки, северная ходьба, Dance Mix и другие виды спорта доступны для всех москвичей. Выбирайте подходящую локацию и записывайтесь на занятие на сайте «Спортивные выходные».

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