Между гениальностью и безумием: тонкая грань биполярности. Как живет Канье Уэст с БАР

Считает себя богом.

Канье Уэст – музыкант, дизайнер, предприниматель и даже временами политический активист. Его жизнь – яркий пример того, как личное и публичное сливаются в единое целое, заставляя всех гадать: «Что Канье Уэст сделает дальше?» Но за ярким светом софитов скрывается темная сторона – биполярное аффективное расстройство.

Из-за болезни Канье Уэст часто ведет себя странно. Общество реагирует негативно на его поступки, но для него это скорее вызов, чем помеха. Так он демонстрирует миру, что люди, сталкивающиеся с подобными проблемами, могут преодолеть трудности и достичь выдающихся результатов. В случае Уэста расстройство стало источником вдохновения для самых смелых идей. Он использует свои эмоциональные переживания как топливо для творчества. Рассказываем, к чему это приводит.

«Я Бог и это не шутка»

Канье Уэст долгое время был примером американской мечты. Темнокожий парень из простой семьи, без связей в шоу-бизнесе, стал суперзвездой и заработал миллионы.

Он начал свою карьеру еще в 1990-х, продюсировал песни для Джей Зи, Лудакриса и Алиши Киз. А в 2004 году выпустил первый сольный альбом The College Dropout, в котором поднял важные социальные вопросы, такие как расизм, образование и социальное неравенство, и сразу же нашел отклик у слушателей и музыкальных критиков.

The College Dropout трижды получил статус платинового в США и принес Уэсту десять номинаций на премию «Грэмми» 2005 года. После этого Канье Уэст стал одним из главных рэп-исполнителей, а каждый следующий альбом удостаивался наград и признания музыкального сообщества.

На премии «Грэмми» в 2005 году Канье Уэст победил в трех номинациях: лучший рэп-альбом, лучшая рэп-песня и лучшее совместное рэп-исполнение

Тогда же начали открываться и другие таланты Канье. Так, в качестве приглашенного дизайнера он успел посотрудничать с Nike, Louis Vuitton, Gap, Balenciaga, adidas и многими другими брендами.

Коллаборация adidas и Уэста получила название Yeezy. Одежда и обувь под этим брендом практически мгновенно обрели небывалую популярность, а кроссовки Yeezy Boost 350 стали культовым трофеем для модников

Однако в 2007 году произошло переломное событие – смерть матери, Донды Уэст. Она скончалась из-за осложнений после пластической операции.

Донда была вдохновителем, наставником и самым большим его поклонником. Канье считает, что потеря матери стала своего рода платой за успех. Он называет ее «жертвой» своей славы.

Канье Уэст с матерью Дондой, 2006 год

Именно Донда годами взращивала в сыне непоколебимую уверенность и веру в себя, свой талант и уникальность. Благодаря ей, он с детства считал себя избранным.

Скорее всего, смерть мамы стала «спусковым крючком» в развитии биполярного аффективного расстройства, которое раньше рэперу удавалось сдерживать.

После трагедии Канье начал вести себя непредсказуемо и эксцентрично.

В 2008 году избил фотографа, сломал камеру стоимостью $10 000 и был арестован вместе со своим телохранителем.

В 2009 году ворвался на сцену во время церемонии награждения Тейлор Свифт на MTV Video Music Awards я и заявил, что премию за лучшее женское видео должна была получить Бейонсе.

Почему опасно быть, как Тейлор Свифт – хотеть, чтобы все тебя любили

В 2013 году раскритиковал журнал Vogue за то, что на обложку поместили первую леди США Мишель Обаму, а не его невесту – Ким Кардашьян. Канье заявил, что именно он и Ким – самые влиятельные люди в мире моды, а не президент Обама и его жена.

В 2013 году выпустил альбом Yeezus, название которого является игрой слов Иисус и Йе – так теперь себя называет Канье. В третьем треке I Am a God Уэст прямо заявляет: «Я – бог».

В 2015 году объявил, что будет баллотироваться в президенты США. В своей кампании Канье агитировал за легализацию абортов, много матерился и заявил, что если его выберут президентом, каждый, кто родит ребенка, будет получать $1 000 000 или «что-то подобное».

В 2016 году во время концертного тура Saint Pablo вместо концертов выступал с политическими и религиозными речами, критиковал Бейонсе, Джей Зи, Марка Цукерберга, Хиллари Клинтон, называл себя «Иисусом», говорил о своем величии, без предупреждения завершал концерты.

В итоге после концерта в Лос-Анджелесе Канье Уэста увезли в больницу с нервным срывом. Организаторы тура объяснили это истощением из-за недосыпа и плотного рабочего графика рэпера. Истинную причину – биполярное аффективное расстройство – сам Канье раскрыл лишь два года спустя, в 2018 году.

Что такое биполярное аффективное расстройство и как оно проявляется

Биполярное аффективное расстройство, или сокращенно БАР – это хроническое заболевание психики. Человек с таким нарушением регулярно «качается » на эмоциональных качелях: периоды бурной активности и эйфории (их еще называют эпизодами мании) сменяются периодами сильнейшей апатии (эпизодами депрессии). Так, он может быть счастлив и гиперактивен, а спустя пару часов или дней ощущать невыносимый упадок сил и даже нежелание жить. Причем такая полярная смена настроения происходит совсем без причины.

Обычно первые симптомы болезни проявляются в возрасте 15–24 лет, но часто их не воспринимают всерьез и списывают на подростковый гормональный всплеск, индивидуальные особенности, а то и недостаток воспитания. Однако человек с БАР действительно не может «взять себя в руки», болезнь влияет на всю его жизнь, карьеру, общение с людьми.

Почему у людей развивается БАР, врачам и ученым пока неизвестно . Считается, что все дело в дисбалансе гормонов в головном мозге. Однако в основе дисбаланса лежат генетические нарушения, то есть человек рождается с предрасположенностью к БАР, а определенные стимулы его запускают.

Наиболее распространенные стимулы БАР:

сильный стресс;

эмоциональное или физическое насилие (особенно в детстве);

употребление психоактивных веществ, алкоголя;

дефицит сна.

Вероятно, у Канье Уэста расстройство запустило сильное эмоциональное потрясение из-за смерти матери, а усилило употребление наркотических веществ. В этом рэпер признавался не раз.

Проявления БАР зависят от фазы расстройства, так, в периоды мании человек чувствует необычайный прилив сил, совершает импульсивные поступки, может даже рисковать жизнью. При этом критическое отношение к происходящему утрачивается , объяснять ему, что «ставить все на зеро» в этот момент не имеет смысла. Также из-за избытка энергии человек буквально не может спать.

В один момент эйфория и бодрость сменяются депрессией. Человек теряет интерес ко всему, что было важно раньше, у него может буквально не быть сил, чтобы встать с кровати, в голове крутятся мысли о бессмысленности существования, зачастую возникают попытки суицида.

Гениальность или все-таки болезнь? Что сам Канье говорит о своем расстройстве

В 2018 году Канье Уэст выпустил свой девятый альбом Ye, на обложку которого поместил фразу «I hate being bipolar. It’s awesome» («Я ненавижу свою биполярку. Она восхитительна») на фоне горного пейзажа. Это было открытым признанием в том, что у Уэста действительно проблемы с психикой.

Фраза «I hate being bipolar. It’s awesome» – негласный слоган людей с БАР, она хорошо отражает две фазы расстройства – депрессию (I hate being bipolar) и манию (It’s awesome)

В альбоме всего семь треков, общей продолжительностью 23 минуты. И в эти 23 минуты Канье описывает все «плюсы и минусы» болезни. Так, в треке Yikes он говорит о суперсиле, которую дает ему БАР: «Это моя биполярочка, и что? Это моя суперсила, никакой дискриминации. Я супергерой!» А в I Thought About Killing You откровенно признается в мыслях о самоубийстве на фоне депрессии: «Я думал о том, чтобы убить себя...»

С тех пор тема биполярного аффективного расстройства постоянно всплывает в творчестве, а поведение Канье Уэста становится все более странным. Например, однажды он практически каждый час публиковал твиты о том, что подозревает свою жену Ким Кардашьян в изменах, ненавидит ее за то, что она хотела сделать аборт и убить их первого ребенка. Скандальные твиты – это вообще отдельный способ самовыражения Канье, в них он то соглашается, то осуждает американских политиков, публикует изображения со свастикой, поливает грязью звезд. За это его даже несколько раз блокировало руководство соцсети.

В 2019 году в интервью известному телеведущему Дэвиду Леттерману на шоу Netflix «Мой следующий гость не нуждается в представлении», Канье Уэст описал БАР как «недуг, который одновременно является сверхспособностью» и говорил о том, что воспринимает расстройство не как препятствие, а как источник творческой силы и необычайной энергии.

В это же время Канье Уэст стал регулярно давать поводы для скандальных новостей, например, заявил, что 400 лет рабства для афроамериканцев были их собственным выбором, основал церковь Sunday Service, где сам проповедовал, поддерживал конспирологические теории о заговоре фармацевтических компаний и призывал людей отказаться от вакцинации.

Тогда его жена Ким Кардашьян просила журналистов проявить сочувствие к психическому расстройству мужа и рассказала, что он не принимает никаких препаратов, которые облегчают состояние пациентов с подобным диагнозом, потому что «они превращают его в другого человека».

В итоге брак сохранить не удалось, в 2021 году Ким подала на развод, а Уэст продолжил «качаться» на эмоциональных качелях и становиться героем новых скандалов.

Официально сменил имя на Йе . Рэпер заявил , что Йе – это не только часть его имени, но и самое часто встречающееся слово в Библии, обозначающее «ты».

Появился на Парижской неделе моды в футболке с надписью White Lives Matter , что окружающие восприняли как провокацию в адрес антирасистского движения Black Lives Matter, активисты которого борются за права афроамериканцев и представителей других небелых рас.

Канье Уэст заявил, что Black Lives Matter — чистой воды обман, а смерть его символа, афроамериканца Джорджа Флойда, была вызвана передозировкой наркотиками, а не жестокостью полицейского

Признался в любви к нацистам: «Я вижу и хорошие стороны в Гитлере. Я люблю всех, и евреи не должны говорить мне, кого мне любить». Затем добавил , что евреи не могут обвинять его в том, что он их ненавидит, потому что «темнокожие люди – на самом деле тоже евреи».

На скандальном интервью Канье Уэст также заявил, что «Холокоста не было, Гитлер не убивал 6 миллионов человек»

Эти слова и поступки вызвали волну возмущения в обществе, а adidas, Gap, Balenciaga и другие бренды один за другим разорвали контракты с Уэстом. В 2022 году всего за две недели Канье потерял 75% своего состояния – $200 000 000, из которых только $1 500 000 долларов – от сделки с adidas.

Канье Уэст не лечит БАР: так можно? Что будет, если не лечить?

В интервью Дэвиду Леттерману в 2019 году Канье подчеркнул , что не принимает препараты уже более восьми месяцев, потому что боится, что лекарства лишат его вдохновения и способности творить. С тех пор о том, лечится Канье Уэст или нет, известно мало, но, судя по все более странным поступкам, кажется, что к препаратам он не притрагивался уже давно.

В 2024 году окружающих особенно беспокоят отношения Канье Уэста с новой женой Бьянкой Цензори. Защитники женских прав уверены, что она стала заложницей мужа, который полностью подавил ее волю

Однако БАР – это болезнь, которую нельзя не лечить. Без лечения состояние человека будет только ухудшаться. Люди с таким диагнозом принимают препараты постоянно, это помогает им балансировать между манией и депрессией. Также врачи могут назначить антидепрессанты, противосудорожные и антипсихотические лекарства, которые сдерживают болезнь.

Помимо медикаментов людям с БАР требуется психотерапия. Она помогает легче справляться со стрессом и выстраивать отношения с окружающими.

Еще одна важная часть лечения – контроль образа жизни и избегание негативных стимулов. Людям с БАР как никому важно соблюдать режим сна, заниматься физической активностью, сбалансировано питаться и полностью отказаться от любых психоактивных веществ. Даже с кофеином в их случае надо быть осторожнее, не говоря о наркотиках и алкоголе.

Без лечения БАР приводит к тому, что жизнь человека буквально разваливается: эпизоды мании и депрессии удлиняются и могут длиться до полугода, а то и больше, человек начинает совершать опасные для себя и окружающих поступки, в том числе попытки суицида.

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История Канье Уэста – это мощный пример того, как тонка грань между гениальностью и болезнью. Йе пытался принимать препараты, которые помогали справиться с БАР, но желание сохранить творческую искру оказалось сильнее. Именно это решение делает его историю такой резонансной. Посмотрим, что будет дальше.

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Фото: Gettyimages.ru /Brad Barket, Kevin Winter, Christopher Polk, Kevin Winter, Carlo Allegri, Frank Micelotta