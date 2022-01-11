Для чего нужен увлажнитель воздуха: плюсы и минусы. Как выбрать подходящий?

Каждый год в России с началом отопительного сезона резко возрастает спрос на увлажнители воздуха, и с каждым годом товар становится все популярнее, а предложения – все разнообразнее. Несмотря на то, что увлажнители рекомендуют специалисты здравоохранения и используют в медицинских учреждениях, офисах и домах по всему миру, многие продолжают считать устройство маркетинговой уловкой. Попробуем разобраться, как работает увлажнитель воздуха и зачем он нужен.

Начнем с основ физики и терминов: что такое влажность? Какая влажность бывает? Как она влияет на ощущения от воздуха?

Для начала необходимо разобраться, что такое влажность воздуха и какие способы ее измерения существуют. Существует понятие абсолютной влажности – это масса воды, содержащаяся в одном кубическом метре воздуха, то есть плотность водяного пара.

Относительная влажность воздуха – процентное отношение абсолютной влажности к максимально возможной плотности водяного пара при данной температуре. То есть, если воздух содержит значительно меньшую массу воды, чем может удержать, по законам физики влага из окружения будет переходить в воздух – будут сохнуть слизистые глаз и носа. Поэтому именно отклонения от нормальной относительной влажности субъективно ощущаются человеком как «сухой воздух» или «влажный воздух», а в нормах и требованиях используют этот параметр.

Чем выше температура воздуха, тем больше жидкости он способен удержать – максимально возможная плотность водяного пара растет вместе с температурой. При охлаждении воздуха его способность удерживать воду падает, и относительная влажность растет до тех пор, пока не достигнет 100%. Это называют «точкой росы», при которой образуется конденсат: это и происходит летом, когда роса выпадает из-за охлаждения воздуха ночью.

Нормы влажности воздуха в помещениях

Нормы влажности воздуха в жилых и общественных помещениях в России разрабатываются Минздравом и подведомственными НИИ, а их исполнение контролирует Роспотребнадзор. Эти требования включены в ГОСТы и СанПиН (санитарно-эпидемиологические правила и нормы).

Текущие положения ГОСТа определяют оптимальную относительную влажность в 30–45% при температуре от 20 до 22 градусов в холодный сезон и в 30–60% в теплый сезон, когда оптимальная температура в помещении составляет 23–25 градусов по Цельсию.

К сожалению, с началом отопительного сезона в квартирах и офисах влажность может снижаться до 20% и ниже, вызывая ощутимый дискомфорт. Для того чтобы понять, нормальная ли в помещении влажность, вовсе не нужно использовать приборы – люди способны ощущать слишком низкую относительную влажность. Так что, если вас беспокоит сухой воздух, необходимо исходить из собственных ощущений и принять меры для его увлажнения.

Почему сухой воздух беспокоит именно в разгар отопительного сезона

Как уже было сказано, холодный воздух способен удерживать меньше воды. Холодный воздух на улице не воспринимается «сухим», так как ощущается только относительная влажность. При попадании в теплую квартиру, где работают отопительные приборы, воздух нагревается и его способность удерживать влагу растет, а абсолютное содержание воды – нет. Вследствие этого относительная влажность падает, воздух начинает «вытягивать» жидкость из всех доступных источников, скорость испарения растет, в том числе растет скорость испарения влаги, защищающей слизистые ткани и роговицу – отсюда чувство сухости в глазах и в носу.

Таким образом, вопреки распространенным мифам, отопительные приборы не «высушивают» воздух, а проветривание только усугубляет ситуацию.

Вред от сухого воздуха

Жесткие нормативы для нижней границы относительной влажности в помещении существуют не просто так: нахождение в среде со слишком сухим воздухом может привести к неприятным и даже опасным для здоровья последствиям.

Например, могут возникать сухость носоглотки, кровотечения, зуд и жжение. Слизь, защищающая полость носа и горло, по большей части состоит из воды – при ее испарении возрастает риск заболеть бактериальной или вирусной инфекцией.

Слезная пленка защищает роговицу и слизистые глаза от пересыхания, при ее пересыхании возникает чувство жжения, увеличивается чувствительность глаза к различным патогенам и токсичным веществам, что может привести к развитию синдрома сухого глаза и повреждению роговицы.

Некоторые научные работы связывают появление или более тяжелое течение атопического и себорейного дерматита с низкой относительной влажностью в помещениях.

Интересно, что помимо вреда для здоровья чрезмерно сухой воздух вредит интерьеру: паркет рассыхается, краска на картинах трескается. Страдают и деревянные музыкальные инструменты: скрипка, гитара, пианино, рояль.

Что такое увлажнитель воздуха и как он работает. Виды увлажнителей воздуха

Увлажнитель воздуха – электрический прибор для изменения микроклимата в помещении, повышающий абсолютную и, как следствие, относительную влажность.

Основная функция увлажнителя воздуха – вынудить воду перейти в газообразное состояние – может осуществляться путем увеличения площади испарения, нагреванием и кипячением воды, ультразвуком или даже с помощью распыления воды механическим воздействием воздуха или особых дисков.

По технологии, позволяющей насыщать воздух водой, выделяют следующие типы увлажнителей воздуха:

традиционные, использующие естественное испарение воды без нагревания; воздух проталкивается через влажные фильтр или кассету;

паровые, использующие нагревательные элементы для генерации струи пара; в некоторые модели встраивают гигростат, автоматически отключающий устройство при достижении определенного уровня влажности;

ультразвуковые, в которых высокочастотные колебания преобразуют воду в туман;

механические, например форсуночные, в которых распыление воды осуществляется под напором воздуха.

Помимо портативных бытовых устройств, подходящих для дома или кабинета, продаются и промышленные увлажнители воздуха для больших помещений и больниц.

Выбираем увлажнитель правильно

При выборе увлажнителя для дома обязательно учтите несколько факторов.

Во-первых, если проблема сухого воздуха беспокоит вас постоянно, стоит выбрать увлажнитель, автоматически поддерживающий уровень влажности, самостоятельно включаясь и выключаясь.

Во-вторых, если помимо влажности воздуха вас беспокоит аллергия или большое количество пыли в помещении, стоит присмотреться к так называемым мойкам воздуха, проталкивающим воздух через влажный фильтр или барабан, погруженный в воду: взвесь из воздуха будет оставаться в воде или на фильтре.

В-третьих, если влажность в помещении сильно ниже нормы, вряд ли традиционный увлажнитель решит проблему – приглядитесь к более мощным паровым или ультразвуковым моделям. А если, наоборот, боитесь, что увлажнитель станет причиной повышенной влажности – покупайте тот, работа которого основана на естественном испарении.

Имейте в виду, что разные механизмы увлажнения воздуха производят разный уровень шума – не стоит выбирать механический или паровой увлажнитель для спальни (хотя, конечно, шумовые характеристики зависят и от модели).

Обратите внимание, требует ли выбранная модель увлажнителя низкой жесткости воды. Если в чайнике у вас постоянно остается накипь, а в воде, которую вы отстаиваете для полива цветов, образуется осадок, скорее всего в вашем доме жесткость воды высокая (как и в большинстве домов с центральным водоснабжением). В таких условиях использование увлажнителя будет омрачено либо постоянными засорениями механизма, либо ежедневной необходимостью предварительно фильтровать воду.

Наконец, оцените свои силы и выберите модель, которая не требует слишком сложной сложной или частой для вас мойки.

Как выбрать место для увлажнителя

При выборе места для увлажнителя воздуха необходимо учесть несколько факторов. Во-первых, высокая влажность способна вызвать разбухание дерева, ДСП, фанеры, паркета, бумаги; помимо этого она вызывает разрастание плесени. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить увлажнитель на полу и близко к стенам, к музыкальным инструментам, мебели, изготовленной из чувствительных к влажности материалов, а также направлять на эти предметы струю пара.

Не устанавливайте увлажнитель на проходе и, если в доме есть маленькие дети, убедитесь, что увлажнитель находится вне зоны их досягаемости.

Желательно ставить увлажнитель на возвышение: это позволит тяжелому водяному пару равномерно распределяться по комнате. Предварительно убедитесь в устойчивости конструкции.

Помните, что портативные увлажнители рассчитаны на работу в одном небольшом помещении и не могут обеспечить равномерную влажность по всей квартире – при необходимости перенесите устройство в другую комнату.

Таким образом, хорошим местом для увлажнителя может быть рабочий стол, журнальный столик в гостиной, тумбочка.

Польза от увлажнителя воздуха

Применение увлажнителя в условиях слишком низкой влажности воздуха предотвращает сухость носоглотки, глаз и кожи и снижает связанные с этим риски.

Поддержание нормальной относительной влажности позволит избежать появления проблем с деревянными музыкальными инструментами и элементами интерьера.

Увлажнитель помогает комнатным растениям пережить отопительный сезон, так как они тяжело переносят излишнее испарение.

Увлажнители воздуха помогут решить проблему накопления статического электричества в помещении.

В отличие от народных средств (мокрые тряпки на батарее, кастрюли с водой, расставленные по квартире) современные увлажнители поддерживают постоянную влажность в помещении без лишних усилий.

Какой вред может быть от увлажнителя

Далеко не все увлажнители сами отключаются при достижении оптимальной влажности (правда, увлажнители, использующие естественное испарение как метод увлажнения воздуха, тоже не создают в помещении излишнюю влажность). А это значит, что при неконтролируемом использовании вы рискуете превысить верхний порог влажности.

Надо заметить, что слишком высокая влажность еще более опасна для мебели, пола, картин и книг, чем слишком низкая: вспомните запах сырого подвала или старого дома – следствие процессов гниения, которые стимулирует высокая влажность. В любом случае следует избегать установки увлажнителя рядом с деревянной мебелью и музыкальными инструментами, обоями, картинами, изделиями из бумаги: даже при нормальной влажности в помещении концентрированная струя пара опасна для них.

К тому же во влажном воздухе активно размножается плесень, поражающая стены, плитку, потолок и даже книги. Ее споры способны вызывать аллергию, а избавиться от нее без помощи специальных химических средств невозможно.

Строго запрещено использование увлажнителя в летнюю жару: во-первых, высокая влажность не позволит испаряться поту, мешая работать естественным механизмам охлаждения. Во-вторых, при высокой относительной влажности затрудняется газообмен. Для влажного лета, наоборот, рекомендуют использовать кондиционеры и осушители воздуха.

Сами увлажнители нуждаются в постоянном уходе и регулярном мытье. В противном случае во внутренних конструкциях может образоваться плесень, а увлажнитель будет распылять ее споры, способные вызывать сильные аллергические реакции.

***

При правильном использовании увлажнитель воздуха может сделать осенне-зимний сезон приятнее для вас и ваших детей: устройство защитит от проблем со здоровьем, вызванных сухостью воздуха, сможет спасти новый ремонт и сохранить красоту домашних растений.

Фото: pexels.com/TERRA International, LLC, Chris F, Ron Lach; unsplash.com/Gaelle Marcel, Felicia Buitenwerf

Напоминаем, что у нас есть раздел со скидками, в котором вы сможете найти промокоды СберМегаМаркет.