Информация о событии:

Дата проведения: 17 сентября 2023 года

Место проведения: Москва, стадион «Лужники»

Дистанции: 10 км, 42,2 км, эстафета

Ссылка на регистрацию: в личном кабинете на runc.run

Официальный сайт: moscowmarathon.runc.run

Telegram-канал организаторов: t.me/runc_run

Контакты для связи: 8 800 777-12-04, info@runc.run

Московский марафон – главный и крупнейший забег страны. В этом году марафон отмечает десятилетний юбилей и, наверняка, установит рекорд России по числу атлетов, одновременно вышедших на старт дистанции. Участников забега ждет измененная трасса, высочайший уровень организации и памятная медаль.

Маршрут и дистанции забега

Трасса Московского марафона – один из самых красивых маршрутов в мире, охватывающий главные достопримечательности столицы: набережные Москвы-реки, Кремль, Крымский мост, Храм Христа Спасителя, Большой Театр, Белый Дом, сталинские высотки и многое другое.

Марафонцы в этом году побегут по немного измененной трассе: вместо петли вокруг Москва-сити участников ждет отрезок по Берниковской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской и Серебрянической набережным. Старт и финиш остались у стадиона «Лужники»

Помимо марафона пройдет также забег на 10 км и корпоративная эстафета.

Трасса марафона:

Трасса забега на 10 км:

Регистрация и стоимость участия

Онлайн-регистрация открыта на сайте организатора и продлится до 14 августа. На данный момент слоты на 10 км уже закончились , однако при наличии свободных мест дополнительная регистрация будет открыта онлайн 14 и 15 сентября, а также в рамках ЭКСПО 15-16 сентября.

Для соревнований установлены ограничения по возрасту участников:

марафон – 18 лет и старше;

корпоративная эстафета и забег на 10 км – 16 лет и старше.

Лимит на преодоление марафонской дистанции составляет 6 часов, забега на 10 км – 1,5 часа .

В корпоративной эстафете участвуют команды из пяти человек. Подробнее про условия участия в эстафете можно почитать в специальном разделе на сайте организатора.

Стоимость участия

Стоимость участия в марафоне:

для граждан РФ при регистрации до 14.08 – 5 000 руб., в рамках расширенной регистрации 14-16.09 – 6 000 руб.

для иностранцев при регистрации до 14.08 – 6 000 руб., в рамках ЭКСПО 14-16.09 – 7 000 руб.

для юношей и девушек (до 21 года) и мужчин от 65 лет и женщин от 60 лет при регистрации до 14.08 – 2 500 руб., в рамках ЭКСПО 17-19.08 – 3 000 руб.

Стоимость участия в эстафете (совокупная цена за команду):

пакет «Спорт» – 90 000 руб.

пакет «ВИП» – 140 000 руб.

При оплате картой «Мир» возвращается кэшбэк в размере 10% . Подробнее об акции по ссылке.

Организаторы уже представили фирменную футболку забега: выполнена из легкой дышащей ткани производства GRI. Футболка не входит в стартовый пакет . Приобрести ее можно отдельно: стоимость при оплате онлайн – 2 000 руб., при покупке на выдаче номеров – 2 400 руб.

Получение стартовых пакетов

Выдача стартовых пакетов происходит в рамках ЭКСПО, которое проводится на территории Южного спортивного центра стадиона «Лужники». График работы ЭКСПО:

пятница, 15 сентября – с 11:00 до 20:00

суббота, 16 сентября – с 10:00 до 19:00

В день проведения забега стартовые пакеты не выдаются .

Для получения стартового пакета необходимо предъявить:

оригинал удостоверения личности;

оригинал медицинской справки*, подтверждающей допуск к соревнованиям на заявленную дистанцию (или дистанцию большей протяженности);

для спортсменов льготных категорий (инвалидов и ветеранов боевых действий) необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготы.

*Можно сдать копию справки при предъявлении оригинала.

Друг или член семьи может получить за вас стартовый пакет при наличии оформленной доверенности и полного пакета документов.

На эстафетную команду стартовый пакет получает капитан: он должен предъявить оригинал собственного удостоверения личности и оригиналы медицинских справок участников команды, а также копии всех остальных документов.

Программа забега

15 сентября, пятница

11:00-20:00 – регистрация новых участников (при наличии свободных слотов), выдача стартовых пакетов

16 сентября, суббота

10:00-19:00 – регистрация новых участников (при наличии свободных слотов), выдача стартовых пакетов

17 сентября, воскресенье

7:00 – открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения

9:00 – старт забегов на всех дистанциях

15:40 – закрытие трассы

Старт марафона и корпоративной эстафеты расположен рядом с Малой спортивной ареной, старт забега на 10 км – на улице Лужники возле аллеи Славы.

Стартовая зона забега разделена на кластеры, отмеченные буквами латинского алфавита: A, B, C, D, E, F, G и т.д. Ваш кластер указан на стартовом номере. В стартовом городке будут расположены большие буквенные указатели.

Пейсмейкеры на марафоне заказаны на следующее финишное время:

2:59:00 (темп – 4:15 мин/км), кластер B

3:14:00 (4:36 мин/км), кластер C

3:29:00 (4:57 мин/км), кластер D

3:44:00 (5:19 мин/км), кластер E

3:59:00 (5:40 мин/км), кластер G

4:14:00 (6:01 мин/км), кластер H

4:29:00 (6:23 мин/км), кластер I

4:44:00 (6:43 мин/км), кластер J

4:59:00 (7:05 мин/км), кластер J

Предварительные и итоговые результаты можно отслеживать на сайте организаторов results.runc.run.

Как добраться

Стартово-финишный городок располагается на территории комплекса «Лужники». Так как улицы будут перекрыты, а парковочные места в центре ограничены, рекомендуем добираться до места старта на метро или МЦК – станции метро «Воробьевы горы» или «Спортивная» (Сокольническая линия), станция МЦК «Лужники».

Количество участников и рекорды забега

Московский марафон – крупнейший забег страны. В своей новейшей истории, которая началась в 2013 году, соревнования с каждым годом привлекают все больше участников. Если в первый год проведения их было меньше 5 000 человек на обеих дистанциях, то уже в 2017 году удалось превысить отметку в 20 000 бегунов. В 2019 году впервые по улицам Москвы бежало более 10 000 марафонцев.

Рекордсменами на дистанции 10 км являются: Владимир Никитин у мужчин (28:11, 2022 год) и Елена Коробкина у женщин (31:49, 2020 год).

На марафоне: Артем Алексеев (2:13.40, 2016) и Сардана Трофимова (2:28.02, 2020).

Отзывы о забеге

Владимир Кузьмин: «Московская трасса непростая, надо грамотно рассчитывать силы. На второй половине забегаешь в горочку, а затем начинается спуск – там можно отбить ноги и схватить судороги. Потом на набережной будет тяжеловато. Трасса красивая, маршрут живописный, пробегаешь кучу достопримечательностей, набережные, высотки. По эмоциям это, однозначно, лучший забег в стране. Стартуешь марафон, и с тобой еще 10 тысяч человек бежит».

Слава Пастухов: «Московский марафон – это номер один в стране по уровню организации, массовости и освещения. Огромное ЭКСПО на несколько дней, где можно не только прикупить беговое снаряжение, но и принять участие в различных интерактивных развлечениях.

Красивая трасса, проложенная по центру Москвы. Бежишь по широченным улицам, высотки, толпы людей, множество точек поддержки, трибуны с болельщиками на финише. Забег массовый, поэтому всегда есть возможность найти поддержку на дистанции – при регистрации выбирайте кластер по силам и точно не будет бежать в одиночестве».

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Фото: moscowmarathon.runc.run; vk.com/runcomrun