Московский марафон 2023. Все о событии: юбилейный старт, измененная трасса, программа мероприятий
Информация о событии:
- Дата проведения: 17 сентября 2023 года
- Место проведения: Москва, стадион «Лужники»
- Дистанции: 10 км, 42,2 км, эстафета
- Ссылка на регистрацию: в личном кабинете на runc.run
- Официальный сайт: moscowmarathon.runc.run
- Telegram-канал организаторов: t.me/runc_run
- Контакты для связи: 8 800 777-12-04, info@runc.run
Московский марафон – главный и крупнейший забег страны. В этом году марафон отмечает десятилетний юбилей и, наверняка, установит рекорд России по числу атлетов, одновременно вышедших на старт дистанции. Участников забега ждет измененная трасса, высочайший уровень организации и памятная медаль.
Маршрут и дистанции забега
Трасса Московского марафона – один из самых красивых маршрутов в мире, охватывающий главные достопримечательности столицы: набережные Москвы-реки, Кремль, Крымский мост, Храм Христа Спасителя, Большой Театр, Белый Дом, сталинские высотки и многое другое.
Марафонцы в этом году побегут по немного измененной трассе: вместо петли вокруг Москва-сити участников ждет отрезок по Берниковской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской и Серебрянической набережным. Старт и финиш остались у стадиона «Лужники»
Помимо марафона пройдет также забег на 10 км и корпоративная эстафета.
Трасса марафона:
Трасса забега на 10 км:
Регистрация и стоимость участия
Онлайн-регистрация открыта на сайте организатора и продлится до 14 августа. На данный момент слоты на 10 км уже закончились, однако при наличии свободных мест дополнительная регистрация будет открыта онлайн 14 и 15 сентября, а также в рамках ЭКСПО 15-16 сентября.
Для соревнований установлены ограничения по возрасту участников:
- марафон – 18 лет и старше;
- корпоративная эстафета и забег на 10 км – 16 лет и старше.
Лимит на преодоление марафонской дистанции составляет 6 часов, забега на 10 км – 1,5 часа.
В корпоративной эстафете участвуют команды из пяти человек. Подробнее про условия участия в эстафете можно почитать в специальном разделе на сайте организатора.
Стоимость участия
Стоимость участия в марафоне:
- для граждан РФ при регистрации до 14.08 – 5 000 руб., в рамках расширенной регистрации 14-16.09 – 6 000 руб.
- для иностранцев при регистрации до 14.08 – 6 000 руб., в рамках ЭКСПО 14-16.09 – 7 000 руб.
- для юношей и девушек (до 21 года) и мужчин от 65 лет и женщин от 60 лет при регистрации до 14.08 – 2 500 руб., в рамках ЭКСПО 17-19.08 – 3 000 руб.
Стоимость участия в эстафете (совокупная цена за команду):
- пакет «Спорт» – 90 000 руб.
- пакет «ВИП» – 140 000 руб.
При оплате картой «Мир» возвращается кэшбэк в размере 10%. Подробнее об акции по ссылке.
Организаторы уже представили фирменную футболку забега: выполнена из легкой дышащей ткани производства GRI. Футболка не входит в стартовый пакет. Приобрести ее можно отдельно: стоимость при оплате онлайн – 2 000 руб., при покупке на выдаче номеров – 2 400 руб.
Получение стартовых пакетов
Выдача стартовых пакетов происходит в рамках ЭКСПО, которое проводится на территории Южного спортивного центра стадиона «Лужники». График работы ЭКСПО:
- пятница, 15 сентября – с 11:00 до 20:00
- суббота, 16 сентября – с 10:00 до 19:00
В день проведения забега стартовые пакеты не выдаются.
Для получения стартового пакета необходимо предъявить:
- оригинал удостоверения личности;
- оригинал медицинской справки*, подтверждающей допуск к соревнованиям на заявленную дистанцию (или дистанцию большей протяженности);
- для спортсменов льготных категорий (инвалидов и ветеранов боевых действий) необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготы.
*Можно сдать копию справки при предъявлении оригинала.
Друг или член семьи может получить за вас стартовый пакет при наличии оформленной доверенности и полного пакета документов.
На эстафетную команду стартовый пакет получает капитан: он должен предъявить оригинал собственного удостоверения личности и оригиналы медицинских справок участников команды, а также копии всех остальных документов.
Программа забега
15 сентября, пятница
11:00-20:00 – регистрация новых участников (при наличии свободных слотов), выдача стартовых пакетов
16 сентября, суббота
10:00-19:00 – регистрация новых участников (при наличии свободных слотов), выдача стартовых пакетов
17 сентября, воскресенье
7:00 – открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения
9:00 – старт забегов на всех дистанциях
15:40 – закрытие трассы
Старт марафона и корпоративной эстафеты расположен рядом с Малой спортивной ареной, старт забега на 10 км – на улице Лужники возле аллеи Славы.
Стартовая зона забега разделена на кластеры, отмеченные буквами латинского алфавита: A, B, C, D, E, F, G и т.д. Ваш кластер указан на стартовом номере. В стартовом городке будут расположены большие буквенные указатели.
Пейсмейкеры на марафоне заказаны на следующее финишное время:
- 2:59:00 (темп – 4:15 мин/км), кластер B
- 3:14:00 (4:36 мин/км), кластер C
- 3:29:00 (4:57 мин/км), кластер D
- 3:44:00 (5:19 мин/км), кластер E
- 3:59:00 (5:40 мин/км), кластер G
- 4:14:00 (6:01 мин/км), кластер H
- 4:29:00 (6:23 мин/км), кластер I
- 4:44:00 (6:43 мин/км), кластер J
- 4:59:00 (7:05 мин/км), кластер J
Предварительные и итоговые результаты можно отслеживать на сайте организаторов results.runc.run.
Как добраться
Стартово-финишный городок располагается на территории комплекса «Лужники». Так как улицы будут перекрыты, а парковочные места в центре ограничены, рекомендуем добираться до места старта на метро или МЦК – станции метро «Воробьевы горы» или «Спортивная» (Сокольническая линия), станция МЦК «Лужники».
Количество участников и рекорды забега
Московский марафон – крупнейший забег страны. В своей новейшей истории, которая началась в 2013 году, соревнования с каждым годом привлекают все больше участников. Если в первый год проведения их было меньше 5 000 человек на обеих дистанциях, то уже в 2017 году удалось превысить отметку в 20 000 бегунов. В 2019 году впервые по улицам Москвы бежало более 10 000 марафонцев.
Рекордсменами на дистанции 10 км являются: Владимир Никитин у мужчин (28:11, 2022 год) и Елена Коробкина у женщин (31:49, 2020 год).
На марафоне: Артем Алексеев (2:13.40, 2016) и Сардана Трофимова (2:28.02, 2020).
Отзывы о забеге
Владимир Кузьмин: «Московская трасса непростая, надо грамотно рассчитывать силы. На второй половине забегаешь в горочку, а затем начинается спуск – там можно отбить ноги и схватить судороги. Потом на набережной будет тяжеловато. Трасса красивая, маршрут живописный, пробегаешь кучу достопримечательностей, набережные, высотки. По эмоциям это, однозначно, лучший забег в стране. Стартуешь марафон, и с тобой еще 10 тысяч человек бежит».
Слава Пастухов: «Московский марафон – это номер один в стране по уровню организации, массовости и освещения. Огромное ЭКСПО на несколько дней, где можно не только прикупить беговое снаряжение, но и принять участие в различных интерактивных развлечениях.
Красивая трасса, проложенная по центру Москвы. Бежишь по широченным улицам, высотки, толпы людей, множество точек поддержки, трибуны с болельщиками на финише. Забег массовый, поэтому всегда есть возможность найти поддержку на дистанции – при регистрации выбирайте кластер по силам и точно не будет бежать в одиночестве».
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