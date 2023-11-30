Мирра Андреева за сезон стала топом. Что про ее игру и перспективы говорят эксперты?

Что улучшать?

16-летняя Мирра Андреева в прошедшем сезоне стремительно ворвалась в тур WTA. В 2023-м Андреева выдала такие результаты, что WTA номинировала ее на ежегодную премию лучшим игрокам сезона как «Новичка года»:

● Выиграла 80% матчей: 36 побед против 9 поражений на турнирах ITF и WTA;

● У Андреевой есть четыре победы над соперницами из топ-20: №19 Магдой Линетт, №14 Беатрис Хаддад Майя и дважды над Барборой Крейчиковой – когда та была №11 и №12;

● В рейтинге она поднялась на 348 позиций – в конце 2022-го она была 405-й, а сейчас стоит 57-й;

● Причем по ходу сезона Мирра забиралась в топ-50 – была 46-й;

● На своем первом же турнире WTA в 2023-м – тысячнике в Мадриде – она вышла в 1/8 финала. В целом на уровне основного тура она ни разу не проиграла в первом круге;

● Андреева впервые сыграла в основной сетке «Большого шлема» – и на «Ролан Гаррос» вышла в третий круг, а на «Уимблдоне» вообще добралась до 1/8 и второй недели;

● Титулов WTA Мирра не брала, но зато весной выиграла два турнира ITF подряд;

● Все эти успехи принесли ей $750 тысяч призовых.

Все хвалят характер, дисциплину и технику Андреевой

Андрееву часто сравнивают с Марией Шараповой, но ее тренер Жан-Рене Лиснар не согласен: «Ей предстоит преодолеть еще кучу ступеней, чтобы дойти до уровня Шараповой. Поэтому делать такие сравнения очень рано».

При этом он отмечает, что у Мирры большее разнообразие «технических способностей»: «У нее прекрасное движение, она знает, как делать в игре куда больше самых разных элементов. Она лучше именно как игрок. Но ей нужно оставаться сильной ментально, продолжать прогресс, чтобы быть способной реализовывать все эти свои способности».

Лиснар считает, что по стилю Мирра «где-то посередине между Хингис и силовыми игроками вроде Шараповой».

О технике Андреевой говорит и Дмитрий Турсунов: «Мне нравится еe чистая техника при выполнeнии ударов с отскока. Кроме того, Андрeева играет очень дисциплинированно. Чего-то фантaстического в еe теннисе я не увидел, но мнe доводилось наблюдать, как Мирра со своeй старшей сестрой Эрикой занимаются на сбoрах в Турции. Для такого вoзраста это был очень профессиональный подход. Виднo, что Мирра – такой же фанaтик тенниса в хорошем смысле словa, как, например, Карлос Алькарас».

Елена Веснина убеждена, что делать громкие выводы пока рано, но при этом тоже отмечает зрелость Андреевой: «Не могу сказать, что Мирра Андреева сейчас самая талантливая российская теннисистка из ныне играющих. Но она, безусловно, яркая звездочка. В России давно не было такой теннисистки, которая в таком юном возрасте играла бы в такой зрелый, взрослый теннис».

Простор для развития видит и Мартина Хингис, с которой Андрееву сравнивал ее тренер: «Она очень дисциплинированная, хорошо сосредотачивается, владеет всеми ударами. Иногда она оттягивается слишком далеко за заднюю линию. В этом смысле она на меня не похожа, и я бы хотела, чтобы она была агрессивнее, инициативнее. В будущем она может прибавить и атаковать, когда есть такая возможность.

Но она не ошибается, она как стена, ее сложно пробить».

Игроки тура тоже отмечают большие перспективы Андреевой. На «Уимблдоне» Арина Соболенко высоко оценила игру россиянки и рассказала об их матче в Мадриде: «Это потрясающая теннисистка. Я в 16 лет сходила с ума и била куда угодно, но не в корт. Она играет на очень высоком уровне, она бьется за каждое очко».

Дарья Касаткина выделяет среди сильных качеств Мирры психику и физику: «У нее есть уровень. В таком юном возрасте она одерживает немало побед в туре».

А Даниил Медведев надеется, что Мирра сохранит нынешний настрой и продолжит прогресс: «То, что она делает в 16 лет, просто невероятно. Одно дело – показывать хороший теннис, другое – выигрывать матчи, борясь наравне. Сейчас кажется, что она может добиваться больших вещей, но мы никогда не знаем это наверняка. Надеюсь, что она будет играть так и дальше, будет продвигаться вперед на «Шлемах», WTA-1000 и лучших турнирах».

Андреева мечтает о 25 «Шлемах», но пока просто играет и не торопится

У Андреевой есть мечта – выиграть «Больших шлемов». Но цели пока более умеренные: «Выигрывать матч за матчем».

По ходу сезона Андреева повышала перед собой планку – сначала хотела стоять в топ-150, потом в топ-100, а затем и в топ-50. Но к возможным неудачам относилась легко: говорила, что если не получится, то у нее есть еще 20 лет на исполнение задуманного.

В целом к теннису она подходит со свободой человека, которому всего 16. Она постоянно повторяет, что просто играет, наслаждается и старается побеждать. Отчасти это заслуга ее старшей сестры Эрики, которая посоветовала ей подходить к матчам как к простым играм с подругами.

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В межсезонье Мирра выступит на выставочном турнире в ОАЭ вместе с Софией Кенин, Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым – с которым она мечтает сыграть в миксте.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Fred Lee, Clive Brunskill