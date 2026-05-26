Осака вышла на матч с Зигемунд на «Ролан Гаррос» в золотом платье с пайетками, а на разминку – в корсете и пышной юбке

Осака вышла на первый круг «Ролан Гаррос» в золотом платье с пайетками.

Наоми Осака вышла на матч первого круга «Ролан Гаррос » в двух необычных образах.

На разминку японка вышла в черной пышной юбке и расшитом бисером корсете. На игру с Лаурой Зигемунд переоделась в золотое платье с пайетками.