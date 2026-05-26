  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Ролан Гаррос. Калинская, Корнеева, Соболенко, Гауфф, Осака, Мбоко вышли во 2-й круг, Пегула, Приданкина выбыли
0

Ролан Гаррос. Калинская, Корнеева, Соболенко, Гауфф, Осака, Мбоко вышли во 2-й круг, Пегула, Приданкина выбыли

В Париже завершился первый круг женского «Ролан Гаррос».

Анна Калинская победила Лоис Буассон в первом круге «Ролан Гаррос».

Арина Соболенко обыграла Джессику Бусас Манейро, Коко Гауфф – Тэйлор Таунсенд, Алина Корнеева – Элизабетту Коччаретто.

Елена Приданкина проиграла Александре Олейниковой.

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoWTA
logoРолан Гаррос
результаты

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну наконец-то, Алина. После того финала АО Мирре хватило нескольких месяцев, чтобы войти в сотню, а Алине понадобилось 3 года, сложных очень. Дальше только вперед)
ОтветДругая_
Ну наконец-то, Алина. После того финала АО Мирре хватило нескольких месяцев, чтобы войти в сотню, а Алине понадобилось 3 года, сложных очень. Дальше только вперед)
это правда удивительно и хорошо, что все налаживается! Казалось, в 2023 должно быть все на мази, но по итогу пришлось долго ждать и работать
ОтветДругая_
Ну наконец-то, Алина. После того финала АО Мирре хватило нескольких месяцев, чтобы войти в сотню, а Алине понадобилось 3 года, сложных очень. Дальше только вперед)
У Мирры не было такой травмы
Олейникова прямиком из зоны вышла играть?
Ответmaximusdevil
Олейникова прямиком из зоны вышла играть?
Комментарий удален модератором
Ответdarksidemood
Комментарий удален модератором
Приданкина 218 ракетка мира, уж не знаю кто ее пиарил, но я например ничего от нее не ожидал, молодец что прошла квалификацию. Корнеева например совсем другое дело.
Алина Корнеева 96 ракетка, вошла в топ 100, сложный у неё был путь но справилась
ОтветIvan Stasuk
Алина Корнеева 96 ракетка, вошла в топ 100, сложный у неё был путь но справилась
Выбить никто не может?

Блин, а должна была быть там еще 2 года назад...
Ответz0rg
Выбить никто не может? Блин, а должна была быть там еще 2 года назад...
2 недели, вроде, так что точно могут в теории. А не хотелось бы.
Я, вот, тоже думала, что Лютова в топ 300, а в итоге чуть-чуть не хватило из-за отсутствия обновлений
Очень важный матч для Алины, пора бы уже в сотню заходить.
Как же хочется победы Ани, что бы эти быдло болельщики долго не радовались.
Мда, а Кафель сватал Носкову в четвертьфинал. Тот еще эксперт.)
ОтветRygeek
Мда, а Кафель сватал Носкову в четвертьфинал. Тот еще эксперт.)
Да? Он вроде про Мухову говорил. Ну Саккари как бы была в полуфинале РГ в 21 году
ОтветRygeek
Мда, а Кафель сватал Носкову в четвертьфинал. Тот еще эксперт.)
Ну если честно в женском туре любая может в четвертьфинал залететь, а то и полуфинал)
У Осаки прикольный наряд, хоть какое-то разнообразие, а то все скучные
ОтветAnya Belova
У Осаки прикольный наряд, хоть какое-то разнообразие, а то все скучные
Ну так по классике: "Миша, всё переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст..."
Да не повезло Приданкиной с жребием
ОтветIvan Stasuk
Да не повезло Приданкиной с жребием
Да нормальный жребий - в корт попадать надо. Если по ширине с запасом мимо коридора бить, то тут любой жребий сложный... Олейникова неплохая грунтовичка, но игра у неё специфическая. Сильно бьющий игрок, если в корт попадает, может её проходить. Бывает и похуже жребий
Молодец Алина, отличный старт! Пора уже серьезно врываться в основу
Как хороша Аня, когда игра идет, жаль это бывает редко.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тиафу о том, как узнал о поражении Синнера: «Болельщик повторял по кругу три минуты: «Синнер вылетел, Big Foe идет дальше»
вчера, 21:53
Ролан Гаррос. Синнер проиграл Серундоло-младшему, Оже-Альяссим, Ф. Серундоло, Ландалусе, Тьен вышли в 3-й круг, Шелтон, Циципас выбыли
вчера, 21:17
Соболенко – тренеру в ответ на то, что с ней «нервно» работать: «В смысле «нервно»?»
вчера, 20:47
Ролан Гаррос. Калинская победила Корнееву, Соболенко, Шнайдер, Гауфф, Мбоко, Анисимова, Касаткина, Осака, Йович вышли в 3-й круг
вчера, 20:14
Шелтон выбыл во 2-м круге «Ролан Гаррос», в трех сетах проиграв 62-й ракетке мира
вчера, 20:05
Соболенко о поражении Синнера на РГ: «Я всегда болею за Янника. До последнего момента надеялась, что он выиграет»
вчера, 19:56
Тиафу пообещал два билета болельщику в обмен на ракетку, которую тот забрал во время празднования
вчера, 19:08Фото
Ролан Гаррос. Расписание 29 мая. Андреева и Джокович сыграют на Корте Филиппа Шатрие, Рублев – в 12:00 мск на Корте Сюзан Ленглен
вчера, 18:46
Калинская о том, что Корнеева назвала свой теннис в их матче «ужасным»: «Думала, она меня побольше уважает»
вчера, 18:22
Соболенко не проигрывает раньше третьего круга «Большого шлема» с US Open-2020
вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Смолов пришел на матч Хачанова на «Ролан Гаррос» – он сидит в его ложе
27 мая, 10:26Фото
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Рекомендуем