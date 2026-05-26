Медведев проиграл все четыре пятисетовика на «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос » уступил №97 Адаму Уолтону – 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

Медведев вел с брейком в решающем сете. Он второй год проиграл на старте французского «Большого шлема».

Австралиец впервые обыграл соперника из топ-10. Теперь его баланс с десяткой стал 1:4.

После этого матча баланс россиянина в пятисетовых матчах составляет 10:14. Он проиграл все четыре пятисетовика в Париже.