Медведев проиграл все четыре пятисетовика на «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» уступил №97 Адаму Уолтону – 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

Медведев вел с брейком в решающем сете. Он второй год проиграл на старте французского «Большого шлема».

Австралиец впервые обыграл соперника из топ-10. Теперь его баланс с десяткой стал 1:4.

После этого матча баланс россиянина в пятисетовых матчах составляет 10:14. Он проиграл все четыре пятисетовика в Париже.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Сегодня мы посмотрели иллюстрацию слова "биполярка" в 5 актах
Если с Норри я просто угарал, то здесь я просто в шоке. Как, ну как это работает? Что у него в голове? Ну ведь готов хорошо, как в Риме играл
Если с Норри я просто угарал, то здесь я просто в шоке. Как, ну как это работает? Что у него в голове? Ну ведь готов хорошо, как в Риме играл
Зачем он ездит сюда играть, непонятно.
Видно же, что не хочет играть.
В матче с Норри я тоже был в шоке, там ведь Медведев на матч подавал, а после отдал 3 гейма подряд и матч. И здесь в пятом сете 4-2 -> 4-6
Как так? Я ни капли понимания не имею
Медведев продолжает жрать кактус..
Ради интереса можно сходить на ветку под новостью, где Медведев взял сет у Синнера. Почитать аналитиков, посмеяться. Там Даню местные эксперты отправляли, как минимум, в полуфинал Ролан Гаррос. А комментарии о том, что Синнер играет в суперсохранном режиме, чтобы не травмироваться, понимая, что без Алькараса должен брать РГ, жестко минусовались.
база
Это был не матч, это был настоящий позор
У такого великого грунтовика как Уолтон аж целых 3 победы на грунте при 11 сыгранных матчах ЗА ВСЮ КАРЬЕРУ. Одна победа на РГ, сейчас вторая. В след круге он уедет 0:3 сомнений нет. Можно проиграть Тьену, можно проиграть Норри (в топ 10 был как никак) даже Бонзи вон у Синнера сет брал. Но Уолтону??? На грунте??? И ещё ведя с брейком и имея бп потом. Даже в голове не укладывается как такое можно исполнить. Невероятный позор
у меня просто в голове не укладывается что такое вообще возможно и это не какой-то страшный сон
Типичный Медведев.
Приехал на один матч ради чека )
Вы думаете Медведева волнует чек за первый раунд? 😂
Мне кажется он, мягко говоря, не бедный человек, да и сумма там опять же в контексте игрока его статуса и рейтинга не ахти.
После Рима и взятого сета у Синнера всякие российские теннисные эксперты дружно начали говорить что Медведев на РГ пошумит и что он один из тех кто может создать проблемы итальянцу. Интересно сейчас посмотреть на их лица 😃
Комментарий удален модератором
тоже база
Медведев отмучился на грунте.
Я за него рад. Это наконец закончилось))
На траве полегче будет
Медведев стал играть в типично женский теннис, он раб своего настроения. Куда исчезла стабильность? И куда смотрит Йоханссон?
все нормально, уехали готовиться к траве. грунт в этом году закончен, был не худший в карьере
