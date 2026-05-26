Медведев проиграл все четыре пятисетовика на «Ролан Гаррос»
Восьмая ракетка мира Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» уступил №97 Адаму Уолтону – 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.
Медведев вел с брейком в решающем сете. Он второй год проиграл на старте французского «Большого шлема».
Австралиец впервые обыграл соперника из топ-10. Теперь его баланс с десяткой стал 1:4.
После этого матча баланс россиянина в пятисетовых матчах составляет 10:14. Он проиграл все четыре пятисетовика в Париже.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Видно же, что не хочет играть.
Как так? Я ни капли понимания не имею
Приехал на один матч ради чека )
Мне кажется он, мягко говоря, не бедный человек, да и сумма там опять же в контексте игрока его статуса и рейтинга не ахти.