Ролан Гаррос. Синнер, Оже-Альяссим, Тьен, Циципас вышли во 2-й круг, Медведев, Бублик выбыли
В Париже прошел первый круг мужского «Ролан Гаррос».
Даниил Медведев уступил Адаму Уолтону в первом круге «Ролан Гаррос».
Янник Синнер победил Клемана Табюра, Александр Бублик проиграл Яну-Леннарду Штруффу.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
24 мая – 7 июня 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 61 723 000 евро
Открытые корты, грунт
Первый круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Лудики грузанули на вернячок
1) Бонзи 2017
2) Пуй 2018
3) Эрбер 2019
4) Фучович 2020
5) Уайлд 2023
6) Норри 2025
Потому что дальше он очень редко проходил.
Странно ожидать во втором круге что он 6 раз проиграет, если во втором круге лишь три раза был.
Только никому, тсс
Да и главная продажа ТВ-времени и билетов вечером. А он первая ракетка.
Медведеву надо еще сильно постараться))