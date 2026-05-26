  • Ролан Гаррос. Синнер, Оже-Альяссим, Тьен, Циципас вышли во 2-й круг, Медведев, Бублик выбыли
В Париже прошел первый круг мужского «Ролан Гаррос».

Даниил Медведев уступил Адаму Уолтону в первом круге «Ролан Гаррос».

Янник Синнер победил Клемана Табюра, Александр Бублик проиграл Яну-Леннарду Штруффу.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Жене медведа надо отдать должное,сложно конечно воспитывать троих детей в семье
То что на Медведева дают 1.02 до матча - это безумие! Учитывая то, как он любит стабильно накладывать!
ОтветNbw77785
Буки подняли золотишко
Лудики грузанули на вернячок
ОтветNikolay Stavrogin
Под 1.02 лудики не грузят, где есть вероятность что чел может просто ногу подвернуть
Самый сложный круг для Медведева на РГ это первый. Он 6 раз из 9 проиграл в первом круге:
1) Бонзи 2017
2) Пуй 2018
3) Эрбер 2019
4) Фучович 2020
5) Уайлд 2023
6) Норри 2025
ОтветN.S.A.8.5
Математика у тебя странная.
Потому что дальше он очень редко проходил.
Странно ожидать во втором круге что он 6 раз проиграет, если во втором круге лишь три раза был.
ОтветN.S.A.8.5
Есть мнение, что из-за проигрышей в первом круге, его статистика по остальным кругам не ухудшилась
Только никому, тсс
Любимые пятисетовики с ноунеймами с 1 круга, или даже вылет🫡
Где-то я все это уже видел в исполнении Медведева... Ах да, много раз на том же РГ.
Вот бы Синнера поставили играть первым запуском в жару, посмотреть на это зрелище, но не поставят, конечно)))
Ответcosta0545
Первым запуском на главные корты не ставят же.
Да и главная продажа ТВ-времени и билетов вечером. А он первая ракетка.
Ответcosta0545
Будь первым в рейтинге, и тебя не поставят...
Казалось бы вчера Рууд с Сафиуллиным выдали самый странный матч 1 круга, но Даня принял этот вызов и решил устроить настоящий треш
ОтветAlex1893
Ну, до Рууд-Сафиуллин пока далеко))
Медведеву надо еще сильно постараться))
Медведев и мучения. Глава 156
Лёгкая победа Даниила Медведева в 5-ти сетах над профильным грунтовиком из Австралии
Ответdevic33
Фраза "профильный грунтовик из Австралии" уже состоявшийся анекдот
Бесконечно можно смотреть на джокосмеши, как Зверев берёт тбш и укороченные Медведева
ОтветD.Lukas
Дааааа! :)
