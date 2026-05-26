Куаме – первый тинейджер со времен Сафина, обыгравший бывшего чемпиона ТБШ в дебютном матче на «Шлеме»

Куаме повторил достижение Сафина.

17-летний Мойз Куаме в первом круге «Ролан Гаррос » обыграл 37-летнего Марина Чилича – 7:6(4), 6:1, 6:2.

Для француза это первый матч в основной сетке турнира «Большого шлема».

Куаме стал первым теннисистом 2009 года рождения, выигравшим матч на «Шлеме».

В возрасте 17 лет и двух месяцев француз стал самым молодым победителем матча в основной сетке «Ролан Гаррос » с 1991 года, когда этого добился Дину Пескариу.

Также Куаме стал самым молодым теннисистом Открытой эры, победившим чемпиона «Шлема» на «Ролан Гаррос». Он превзошел достижение Майкла Чанга , который в 1989-м на пути к титулу обыграл Ивана Лендла и Стефана Эдберга .

Кроме того, Куаме стал первым тинейджером со времен Марата Сафина , победившим бывшего чемпиона «Шлема» в дебютном матче на турнирах этой категории. В 1998-м Сафин на «Ролан Гаррос» обыграл Андре Агасси .