  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Куаме – первый тинейджер со времен Сафина, обыгравший бывшего чемпиона ТБШ в дебютном матче на «Шлеме»
0

Куаме – первый тинейджер со времен Сафина, обыгравший бывшего чемпиона ТБШ в дебютном матче на «Шлеме»

Куаме повторил достижение Сафина.

17-летний Мойз Куаме в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл 37-летнего Марина Чилича – 7:6(4), 6:1, 6:2.

Для француза это первый матч в основной сетке турнира «Большого шлема».

Куаме стал первым теннисистом 2009 года рождения, выигравшим матч на «Шлеме».

В возрасте 17 лет и двух месяцев француз стал самым молодым победителем матча в основной сетке «Ролан Гаррос» с 1991 года, когда этого добился Дину Пескариу.

Также Куаме стал самым молодым теннисистом Открытой эры, победившим чемпиона «Шлема» на «Ролан Гаррос». Он превзошел достижение Майкла Чанга, который в 1989-м на пути к титулу обыграл Ивана Лендла и Стефана Эдберга.

Кроме того, Куаме стал первым тинейджером со времен Марата Сафина, победившим бывшего чемпиона «Шлема» в дебютном матче на турнирах этой категории. В 1998-м Сафин на «Ролан Гаррос» обыграл Андре Агасси.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoМарин Чилич
logoМайкл Чанг
logoРолан Гаррос
logoМарат Сафин
logoАндре Агасси
logoATP

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Не зря значит давали вк зимой. Уже все отбил
Ну вот это я понимаю, в 17 лет выиграл матч на шлеме, а не лосяра 2007 года рождения)))
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тиафу о том, как узнал о поражении Синнера: «Болельщик повторял по кругу три минуты: «Синнер вылетел, Big Foe идет дальше»
вчера, 21:53
Ролан Гаррос. Синнер проиграл Серундоло-младшему, Оже-Альяссим, Ф. Серундоло, Ландалусе, Тьен вышли в 3-й круг, Шелтон, Циципас выбыли
вчера, 21:17
Соболенко – тренеру в ответ на то, что с ней «нервно» работать: «В смысле «нервно»?»
вчера, 20:47
Ролан Гаррос. Калинская победила Корнееву, Соболенко, Шнайдер, Гауфф, Мбоко, Анисимова, Касаткина, Осака, Йович вышли в 3-й круг
вчера, 20:14
Шелтон выбыл во 2-м круге «Ролан Гаррос», в трех сетах проиграв 62-й ракетке мира
вчера, 20:05
Соболенко о поражении Синнера на РГ: «Я всегда болею за Янника. До последнего момента надеялась, что он выиграет»
вчера, 19:56
Тиафу пообещал два билета болельщику в обмен на ракетку, которую тот забрал во время празднования
вчера, 19:08Фото
Ролан Гаррос. Расписание 29 мая. Андреева и Джокович сыграют на Корте Филиппа Шатрие, Рублев – в 12:00 мск на Корте Сюзан Ленглен
вчера, 18:46
Калинская о том, что Корнеева назвала свой теннис в их матче «ужасным»: «Думала, она меня побольше уважает»
вчера, 18:22
Соболенко не проигрывает раньше третьего круга «Большого шлема» с US Open-2020
вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Смолов пришел на матч Хачанова на «Ролан Гаррос» – он сидит в его ложе
27 мая, 10:26Фото
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Рекомендуем