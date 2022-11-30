Перестановки будут в 2025-м.

Боссы «Ред Булл» – большие мастера в принятии решений, вызывающих у общественности вопросы «зачем» и «почему».

Зачем «Альфа Таури» подписала нестабильного Даниэля Риккардо на сезон-2024? Почему место австралийца не отдали на постоянную основу успешному новичку Лиаму Лоусону? Какой вообще смысл в молодежной программе, если прекрасно себя проявившему 21-летнему гонщику предлагают посидеть в резервистах еще год?

Последний шанс Риккардо – вовсе не «Альфа Таури»

Вы наверняка слышали или читали, что причина странного выбора – медийность спортсменов: Риккардо – ценный рекламный актив для любого коллектива (особенно для проблемной с точки зрения поиска спонсоров «Альфа Таури»), суперпопулярный на гигантском американском рынке и фактически самостоятельный бренд, а Лоусон – совершенно неизвестный широкой публике персонаж.

Все это – правда. Но действительно ли это важнейший фактор, определивший судьбы гонщиков на ближайшие месяцы? И главное – можете ли вы представить, чтобы «Ред Булл» бросился помогать младшей команде без какого-либо расчета и выгоды для себя?

Если мы потянем за эту логическую нить до конца и вспомним, что о контракте с Риккардо объявили задолго до окончания серии выступлений Лоусона в «Ф-1» – то есть, решение было принято вне контекста результатов новозеландца, – то обнаружим, что боссы в Милтон-Кейнсе очень хотели увидеть в «Альфа Таури» не просто лучшего из доступных гонщиков, а именно Даниэля. Пилота, который за две гонки практически ничего не успел сделать за рулем болида из Фаэнцы…

Получается, что причина подписания контракта – летние шинные тесты за рулем «Ред Булл», те самые испытания, по ходу которых Гельмут Марко так впечатлился скоростью австралийца, что тут же уволил бедолагу Ника де Вриса.

И вы ведь уже догадались, о чем идет речь, верно? Риккардо сел и сразу поехал на очень быстрой, но трудной для большинства гонщиков машине – ни Пьер Гасли, ни Алекс Албон, ни Серхио Перес по-настоящему так никогда и не могли выжать из творения Эдриана Ньюи хотя бы 80% того, что получается у Макса Ферстаппена. Даниэль, похоже, смог.

Погодите, но ведь в начале года Перес едва ли не на равных боролся с Ферстаппеном и даже побеждал в гонках?! Верно, а затем машина обросла новинками и перестала подходить мексиканцу.

Примечательно, что отзывы руководителей «Ред Булл» зимой и весной о способностях Риккардо были сдержанными – работа резервиста на симуляторе базовой версии RB19 не вызывала восторга, – но когда вектор развития техники совпал с предпочтениями Макса, в результатах на базе прибавил и Даниэль. И чтобы окончательно убедиться в том, что это не случайность – австралийцу дали шанс испытать реальную машину в Сильверстоуне. Всем понравилось.

Это теория. Но если догадка верна, то многое объясняет: в отличие от Переса, у Риккардо больше сходств в пилотажном стиле с Ферстаппеном и ниже вероятность провалиться при развитии болида. А раз так, то именно он и нужен команде в качестве второго пилота. Которому нужна практика в виде выступлений в гонках в 2024 году.

Да, не об этом Даниэль мечтал, когда уходил из «Ред Булл» пять лет назад, но жизнь его неплохо потрепала в «Рено» и «Макларене», и, похоже, ради возможности снова гоняться в топ-команде он готов перетерпеть сезон в середняке и выкинуть из головы песню о фаворитизме в Милтон-Кейнсе. Сейчас уже не до этого.

Переса попытаются проводить на пенсию

Но если Риккардо так хорош, то почему его сразу не усадили на место Переса? Ответ вас может рассмешить, но, похоже, у Чеко действительно железобетонный контракт.

В современную эпоху подобные фразы вызывают хохот – сколько раз мы видели, как пилота высаживают из кокпита, несмотря на действующее соглашение, – но в кейсе Переса мы должны учитывать, что он уже погорел с «Рейсинг Пойнт» (современная команда «Астон Мартин») – мексиканца выбросили из коллектива при действующем соглашении, в результате чего он едва не попрощался с «Ф-1».

С тех пор мегаопытный менеджер Джулиан Джакоби (тот самый, что когда-то работал с Сенной и Простом) наверняка прописал несколько важных пунктов в договоре, которые защищают гонщика от увольнения даже при слабых результатах. Возможно, для досрочного расторжения контракта «Ред Булл» обязан выплатить фантастическую сумму – и она сдерживает доктора Марко от импульсивных порывов позвонить пилоту и попрощаться. Кроме того, гоночная команда после смерти Дитриха Матешица находится под пристальным взглядом нового главы спортивного подразделения концерна «Ред Булл», и тот наверняка не обрадуется лишней трате денег.

В конце концов, Перес занимает в чемпионате мира второе место, и – судя по косвенным признакам в виде относительно стабильного регламента, – «Ред Булл» вряд ли резко провалится в 2024-м даже с нестабильным пилотажем второго гонщика.

Вообще, руководство «быков» старается сохранять нормальные рабочие отношения с пилотом, несмотря на прорывающиеся из уст Марко стереотипы о «южноамериканцах» или попытки стороны Переса найти внешние причины проблем пилота.

«Чеко невероятно популярен в коллективе, он важный член команды, – признается Кристиан Хорнер, – И я несколько лет назад очень активно выступал за его подписание».

Но Чеко образца последних двух гонок (особенно японской) не сможет остаться в «Ред Булл» после 2024 года, тем более, что его проблемы на скоростных трассах выглядят хроническими и не решаемыми, а ответственность за результаты на треках вроде «Сузуки» и «Сильверстоуна» (как и исправление ошибок), похоже, возлагаются на самого гонщика. Если уж совсем кратко: не команда должна искать решения для исправления ситуации, а пилоту необходимо поменять свой подход к работе – то есть, в «Ред Булл» намерены сидеть и смотреть на безнадежные попытки гонщика под усиливающимся давлением стать лучше. Это выглядит как тихое ожидание завершения сотрудничества.

Получается, что если команда действительно настроена вернуть Риккардо, то ей остается просто ждать, пока истечет контракт с Пересом. Лучшим вариантом для боссов станет решение Чеко завершить карьеру – в этом случае будут сказаны все дежурные фразы и благодарности, все вспомнят об удивительной карьере и красивых победах… В конце концов, следующий сезон станет для гонщика из Гвадалахары 14-м в «Ф-1» – многие о таком длинном пути в гонках даже не мечтают.

Лоусон будет в «Альфа Таури». Но через год

Есть ощущение, что сильные выступления Лоусона стали небольшим сюрпризом для боссов «Ред Булл». На парня рассчитывали «когда-нибудь потом», но внезапно оказалось, что придумывать продолжение карьеры для новозеландца нужно уже сейчас. Теперь ему обещают место в «Ф-1» в 2025-м, и, скорее всего, вакансия будет в «Альфа Таури».

Сильные стороны Лоусона – хороший гоночный темп, умение бороться за позицию, обгоны и психологическая стабильность. Однако для Марко важно, чтобы пилот был очень хорош и в квалификациях, а в этой области новозеландцу немного не хватает скорости.

Отчасти поэтому старый австриец не хочет торопить события, и о быстром переводе Лоусона в «Ред Булл» и даже «Альфа Таури» речи не идет (история с провалами Алекса Албона (который раскрылся уже в «Уильямсе») и Ника де Вриса наконец-то заставила боссов «быков» задумываться о последствиях поспешных действий).

Но это не значит, что придуманный сценарий обязательно реализуется – вдруг Риккардо провалится на фоне Цуноды, австралийца заменят посреди сезона на Лоусона, а в конце года уже новозеландца повысят до главной команды?

«Ред Булл» умеет удивлять.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Federico Basile/IPA, Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press