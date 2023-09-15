Серхио Перес переживает сложный этап карьеры в «Ф-1»: вроде бы второй в общем зачете, но отстал от напарника Макса Ферстаппена на полторы сотни очков, а босс всех пилотов «Ред Булл» Гельмут Марко каждый уик-энд засыпает №11 критикой нестабильности и пожеланиями взять в команду Ландо Норриса из «Макларена».

Зато на родине в Мексике Серхио – суперзвезда: главное лицо всех рекламных кампаний местного «Диснея». А еще недавно Перес обзавелся собственным меню в «Макдоналдсе» – комбо так и назвали «Меню Чеко» или «МакЧеко».

Новинку пиарили как могли – выпустили забавную рекламу под официальную тему «Ф-1», где Чеко мчится по мексиканским улочкам под крики: «Биг Мак! Биг Мак! Давай же!»

«Вот что мне нравится! И, уверен, всей Мексике понравится мое меню в «Макдональдс». «Биг Мак», картошка вдобавок и напиток. Что еще может быть настолько же хорошее?» – вещает голос Переса.

И интересно обыграли гоночный номер пилота «Ред Булл». Он не просто стал декором на упаковке бургеров, а их частью. Чтобы сполна насладиться «Меню Чеко» посетителям предлагают добавить картофель фри прямо в «Биг Мак», ведь каждый ломтик картошечки – словно единичка из числа «11», красующегося на болиде местного героя.

Кроме картошки и бургера, комбо дополняют напиток и открытка с изображением Чеко. Обойдется такой обед в 145 песо (чуть более 800 рублей).

Догадайтесь, в какое время стартовали продажи новой позиции в меню? Конечно же в 11:11!

Сам Серхио, похоже, доволен новой коллаборацией. Даже хвастается напарнику: «Это «Биг Мак», но ты кладешь внутрь картошку фри».

Чекомания на родине гонщика не знает границ. «Макдоналдс» не единственное место, где предлагают купить сет из коллаборации с Серхио Пересом. Крупнейшая сеть кинотеатров в Мексике Cinepolis в течение недели не просто продавала эксклюзивные наборы, а, внимание, принимала предзаказы исключительно от участников клуба-привелегий на «Чеко-комбо».

За 225 песо (примерно 1300 рублей на сегодняшний день) Cinepolis предлагал: попкорн, напиток, хот-дог и картонную имитацию шлема пилота. А так же возможность выиграть призы: кепку с автографом, билеты на Гран-при или бонус 2=1 на кассе .

Организаторы планируют продать 252 000 наборов. Амбициозно!

Вы думаете это все? Но погодите! Eсть в Мексике еще одно место с крайне здоровой едой, где Чеко еще больше!

Посмотрите в аккаунт мексиканского KitKat:

Наверное, с учетом масштабных реклам фильмов «Дисней» (вплоть до ливрей шлемов) вас уже интересует, что же происходит?

Просто менеджер Серхио – Джулиан Джакоби, бывший агент Алена Проста и Айртона Сенны. Он прославился одним из авторов, разработчиков и составителей масштабных маркетинговых контрактов Волшебника с использованием коммерческих прав за пределами гонок и «Формулы-1». С ним трехкратный чемпион мира проворачивал гениальные сделки – например, по дилерству «Ауди» таким образом, что автозаводу потом пришлось выкупать права обратно, когда они решили открыть завод в Бразилии!

Последние 10 лет Джулиан работает как раз с Пересом – и с 2021-го умно и масштабно реализует свалившуюся на Серхио дополнительную популярность в виде подиумов и побед с «Ред Булл». Причем, как видите по брендингу «Макдональдса» и KitKat, в рекламе минимум логотипов или присутствия «Ред Булл» (только кепка на постере) – Чеко выбил себе полные маркетинговые права на образ и выжимает его изо всех сил. Даже картонный шлем у него – не нынешний с быками, а еще старый, времен «Форс-Индии» и «Рейсинг Пойнт», без дополнительных логотипов!

Как бы ни обернулась гоночная карьера Переса, в заработках за пределами трека он теперь еще точно пару лет останется в топ-5. С личным меню в «Макдональдс», конечно.