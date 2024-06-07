Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить
Неожиданное препятствие на пути Матвея Сафонова в «ПСЖ – вратарю запрещен выезд за границу из-за алиментов.
Что случилось
По данным телеграм-канала Baza, запрет на выезд Сафонову установили 6 июня. Причина – долг в 60 млн рублей по алиментам. По февральскому решению суда вратарь обязан выплачивать четверть дохода ребенку, который родился в браке с Анастасией Сафоновой (развелись в 2021-м).
Сейчас вратарь в Минске в расположении сборной готовится к товарищескому матчу с Беларусью.
Удастся ли ему выехать в другую страну из Минска — неизвестно. Все зависит от того, как синхронизированы базы у пограничников соседних стран.
Что такое запрет на выезд и как он снимается
Уклонение от исполнения обязательств, наложенных судом – одно из самых распространенных оснований для ограничения права на выезд.
В случае с алиментами для наложения запрета на выезд хватает, если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей. Ограничение длится до исполнения возложенных обязательств либо до достижения согласия сторонами.
В теории долг можно оплатить онлайн за несколько секунд. Но у Сафонова слишком большая сумма – для ее погашения необходим визит в банк.
Выезд Сафонова в Беларусь объяснить просто – на момент пересечения границы запрета еще не было.
Что за история у Матвея и Анастасии Сафоновых
Матвей женился на Анастасии Казачек в декабре 2020 года, а их отношения начались еще в 2015-м. Пара расписалась со второй попытки, первая сорвалась из-за пандемии коронавируса.
Летом 2021-го у Сафоновых родилась дочь Майя, а осенью пара развелась.
В мае 2023 года Анастасия Сафонова заявила, что футболист хочет отобрать у нее дочь и взыскать алименты на ее содержание – 13 386 рублей в месяц. Впоследствии она сообщила о намерении Сафонова добиться возбуждения уголовного дела.
В феврале 2024-го Матвей проиграл суд бывшей жене. Именно тогда его обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов.
Но на этом еще не все.
Как пишет Baza, Сафонов в мае подал заявление на экс-супругу за кражу 800 тысяч рублей с его карточки в 2021 году. Анастасия утверждает, что эти деньги спортсмен сам перевел ей на ремонт квартиры, которую они подарили дочке
После заявления Сафонова к родителям Анастасии пришли сотрудники уголовного розыска, а от самой девушки требовали немедленно приехать в Краснодар, чтобы избежать задержания в Москве.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф; instagram.com
можно объяснить еще проще - на границе РФ-РБ нет пограничного контроля.
А четверг по нынешнему курсу это сколько?
Если переход сорвётся, это будет самая идиотская причина срыва - игрок идиот.
Хотя это уже факт, даже если не сорвётся. Не платить алименты с таким то доходом, да ещё и в суд подать, что у тебя с карточки деньги украли - это клиника
- декабрь 2020 женятся
- летом 2021 рождается дочь (может залет?)
- потом на дочь оформляют квартиру (или покупают) + деньги на ремонт
- осень 2021 развод.
Похоже на ужасную драма или на изящное кидалово)))