Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить

Неожиданное препятствие на пути Матвея Сафонова в «ПСЖ – вратарю запрещен выезд за границу из-за алиментов.

Что случилось

По данным телеграм-канала Baza , запрет на выезд Сафонову установили 6 июня. Причина – долг в 60 млн рублей по алиментам. По февральскому решению суда вратарь обязан выплачивать четверть дохода ребенку, который родился в браке с Анастасией Сафоновой (развелись в 2021-м).

Сейчас вратарь в Минске в расположении сборной готовится к товарищескому матчу с Беларусью.

Удастся ли ему выехать в другую страну из Минска — неизвестно. Все зависит от того, как синхронизированы базы у пограничников соседних стран.

Что такое запрет на выезд и как он снимается

Уклонение от исполнения обязательств, наложенных судом – одно из самых распространенных оснований для ограничения права на выезд.

В случае с алиментами для наложения запрета на выезд хватает, если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей. Ограничение длится до исполнения возложенных обязательств либо до достижения согласия сторонами.

В теории долг можно оплатить онлайн за несколько секунд. Но у Сафонова слишком большая сумма – для ее погашения необходим визит в банк.

Выезд Сафонова в Беларусь объяснить просто – на момент пересечения границы запрета еще не было.

Что за история у Матвея и Анастасии Сафоновых

Матвей женился на Анастасии Казачек в декабре 2020 года, а их отношения начались еще в 2015-м. Пара расписалась со второй попытки, первая сорвалась из-за пандемии коронавируса.

Летом 2021-го у Сафоновых родилась дочь Майя, а осенью пара развелась.

В мае 2023 года Анастасия Сафонова заявила , что футболист хочет отобрать у нее дочь и взыскать алименты на ее содержание – 13 386 рублей в месяц. Впоследствии она сообщила о намерении Сафонова добиться возбуждения уголовного дела.

В феврале 2024-го Матвей проиграл суд бывшей жене. Именно тогда его обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов.

Но на этом еще не все.

Как пишет Baza, Сафонов в мае подал заявление на экс-супругу за кражу 800 тысяч рублей с его карточки в 2021 году. Анастасия утверждает, что эти деньги спортсмен сам перевел ей на ремонт квартиры, которую они подарили дочке

После заявления Сафонова к родителям Анастасии пришли сотрудники уголовного розыска, а от самой девушки требовали немедленно приехать в Краснодар, чтобы избежать задержания в Москве.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф; instagram.com