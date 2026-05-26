  • Кандидат в президенты «Реала» Рикельме об Алонсо: «Его назначение было правильным шагом, а увольнение – ошибкой. Нельзя создать проект за три месяца»
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме об Алонсо: «Его назначение было правильным шагом, а увольнение – ошибкой. Нельзя создать проект за три месяца»

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме высказался об увольнении Хаби Алонсо из клуба.

Алонсо возглавил мадридскую команду в июне 2025 года и покинул пост главного тренера в январе 2026-го.

– Что вы думаете о том, как клуб обошелся с Хаби Алонсо?

– Я не знаком с Хаби лично, но считаю его большим профессионалом. Как игрок, он был легендой, а его достижение в качестве тренера «Байера», я считаю, было историческим.

Его назначение было правильным шагом, а увольнение – ошибкой, нельзя создать проект за три месяца. Я думаю, болельщики «Реала» разочарованы тем, как сложилась эта ситуация, тем временем, которое ему дали. И прежде всего, ему должны были дать полномочия для управления раздевалкой. 

– А ему их не дали?

– Судя по тому, что я читал, ему не хватало времени и свободы в принятии решений, – сказал Рикельме.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ABC
Базу выдает этот мужик, мед
Последний Мадридист
Играет с чувствами, он много начал говорить, но я не слышу как он будет решать
ProMadrid
Да, это главная проблема. Люди слушают как ругают ошибки старого Деда Переса, а при этом свои шаги дальнейшие и реальные дела (хотя бы) - озвучивать не будет. Вся предвыборная компания построена на противостоянии и анализе чужих ошибок, а не на созидании и плане того, что будет.
А он подготовился))
sersan
Я за все хорошее и против всего плохого)
Тип - тот еще популист. Про Алонсо, про драки и т.д. он сказал то, что и должен был сказать.

Но когда его спрашивают "а как бы вы поступили?" - сразу "не, ну я всего не знаю, всего не видел, просто где-то что-то прочитал, но этого мало, так что мнения у меня нет, хотя Перес явно не прав."
U
Да все кандидаты одинаковые нынче)
Не Пересу все таки пора на пенсию, дед реально уже не подшаривает что да как, нужна молодость и энергия, а не бесконечное нытье про барсу негейру и прочую дичь.
Papa Il
Про Негрейру всё по делу - по сути, каталонские власти пытаются замять один из самых больших скандалов в истории спорта.

И не смеши людей сказкой о том, что в обратной ситуации фаны Барсы поверили бы идентичным гнилым отмазкам:))
soulsick
Просто хочется чтобы команда в футбол играла а не показывала на пальцах сколько они выиграли лч и винили негейру в том что второй год игры у команды нету
Где же оно правильное то?
Из 6 топ матчей только 2 победы, домашние...над Барсой и Юве. Но и Юве так себе топ сейчас
Влетели даже доннейшему Ливерпулю и дома влетели Сити....
Не говоря о разгромах от ПСЖ и матрасов....
С козырей зашёл
1. Увольнени Алонсо - ошибка.
2. Драк не должно быть в раздевалке, нужна хорошая атмосфера.
3. Я приведу вам звезд футбола
4. Нужно ультрас дать немного больше свободы на стадионе
5. Нужно помириться с УЕФА и тп
6. Больше воспитанников в старте
7. Билеты дешевле
8. Легенд в систему клуба
9. Переформатировать Реал ТВ.
10. Нужна сменность в руководстве, чтоб не становились царями.
Ещё с десяток можно накидать популистских лозунгов...

Всё, готово, были б бабки, можно было бы составить ему конкуренцию)
Какую же базу он выдает
Ровно те же мысли, что и у нормальных фанатов в голове
Дворовый футболист
Это все слова популиста, на деле как он решать это всё будет, вот что важно)
Сейчас Алонсофобы всем устроят. Страшные люди)
щас моур придет, вы все о..уете. он умеет разрушать звездные команды )))
