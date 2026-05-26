Кандидат в президенты «Реала» Рикельме об Алонсо: «Его назначение было правильным шагом, а увольнение – ошибкой. Нельзя создать проект за три месяца»
Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме высказался об увольнении Хаби Алонсо из клуба.
Алонсо возглавил мадридскую команду в июне 2025 года и покинул пост главного тренера в январе 2026-го.
– Что вы думаете о том, как клуб обошелся с Хаби Алонсо?
– Я не знаком с Хаби лично, но считаю его большим профессионалом. Как игрок, он был легендой, а его достижение в качестве тренера «Байера», я считаю, было историческим.
Его назначение было правильным шагом, а увольнение – ошибкой, нельзя создать проект за три месяца. Я думаю, болельщики «Реала» разочарованы тем, как сложилась эта ситуация, тем временем, которое ему дали. И прежде всего, ему должны были дать полномочия для управления раздевалкой.
– А ему их не дали?
– Судя по тому, что я читал, ему не хватало времени и свободы в принятии решений, – сказал Рикельме.
Но когда его спрашивают "а как бы вы поступили?" - сразу "не, ну я всего не знаю, всего не видел, просто где-то что-то прочитал, но этого мало, так что мнения у меня нет, хотя Перес явно не прав."
И не смеши людей сказкой о том, что в обратной ситуации фаны Барсы поверили бы идентичным гнилым отмазкам:))
Из 6 топ матчей только 2 победы, домашние...над Барсой и Юве. Но и Юве так себе топ сейчас
Влетели даже доннейшему Ливерпулю и дома влетели Сити....
Не говоря о разгромах от ПСЖ и матрасов....
2. Драк не должно быть в раздевалке, нужна хорошая атмосфера.
3. Я приведу вам звезд футбола
4. Нужно ультрас дать немного больше свободы на стадионе
5. Нужно помириться с УЕФА и тп
6. Больше воспитанников в старте
7. Билеты дешевле
8. Легенд в систему клуба
9. Переформатировать Реал ТВ.
10. Нужна сменность в руководстве, чтоб не становились царями.
Ещё с десяток можно накидать популистских лозунгов...
Всё, готово, были б бабки, можно было бы составить ему конкуренцию)
Ровно те же мысли, что и у нормальных фанатов в голове