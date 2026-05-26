Кандидат в президенты «Реала» Рикельме об Алонсо: «Его назначение было правильным шагом, а увольнение – ошибкой. Нельзя создать проект за три месяца»

Кандидат в президенты «Реала»: увольнение Алонсо было ошибкой.

Кандидат в президенты «Реала » Энрике Рикельме высказался об увольнении Хаби Алонсо из клуба.

Алонсо возглавил мадридскую команду в июне 2025 года и покинул пост главного тренера в январе 2026-го.

– Что вы думаете о том, как клуб обошелся с Хаби Алонсо?

– Я не знаком с Хаби лично, но считаю его большим профессионалом. Как игрок, он был легендой, а его достижение в качестве тренера «Байера», я считаю, было историческим.

Его назначение было правильным шагом, а увольнение – ошибкой, нельзя создать проект за три месяца. Я думаю, болельщики «Реала» разочарованы тем, как сложилась эта ситуация, тем временем, которое ему дали. И прежде всего, ему должны были дать полномочия для управления раздевалкой.

– А ему их не дали?

– Судя по тому, что я читал, ему не хватало времени и свободы в принятии решений, – сказал Рикельме.