Бернарду спросил Гвардиолу, с кем он разговаривал, сидя рядом с пустым креслом. Пеп засмущался и ничего не ответил

Бернарду спросил Гвардиолу, с кем он разговаривал, сидя рядом с пустым креслом.

«Манчестер Сити » провел прощальное мероприятие по случаю ухода из клуба тренера Пепа Гвардиолы и футболистов Бернарду Силвы и Джона Стоунза.

Церемонию посетили не только действующие игроки команды, но и, в частности, экс-капитан «горожан» Венсан Компани , который сейчас тренирует «Баварию», и Джек Грилиш , отыгравший минувший сезон в аренде в «Эвертоне ».

Футболисты представили собравшимся болельщикам все 20 трофеев, которые клуб выиграл за 10 лет работы Гвардиолы в «Сити».

Затем игроки со сцены смогли обратиться к Пепу, и Бернарду решил вспомнить завирусившееся и ставшее мемом видео, в котором тренер по ходу одного из матчей обращается к кому-то рядом, хотя соседнее кресло перед ним пустовало.

Гвардиола, увидев ролик, рассмеялся и в то же время смутился, однако ответа на вопрос у него не нашлось.