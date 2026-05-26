  • Бернарду спросил Гвардиолу, с кем он разговаривал, сидя рядом с пустым креслом. Пеп засмущался и ничего не ответил
«Манчестер Сити» провел прощальное мероприятие по случаю ухода из клуба тренера Пепа Гвардиолы и футболистов Бернарду Силвы и Джона Стоунза.

Церемонию посетили не только действующие игроки команды, но и, в частности, экс-капитан «горожан» Венсан Компани, который сейчас тренирует «Баварию», и Джек Грилиш, отыгравший минувший сезон в аренде в «Эвертоне».

Футболисты представили собравшимся болельщикам все 20 трофеев, которые клуб выиграл за 10 лет работы Гвардиолы в «Сити».

Затем игроки со сцены смогли обратиться к Пепу, и Бернарду решил вспомнить завирусившееся и ставшее мемом видео, в котором тренер по ходу одного из матчей обращается к кому-то рядом, хотя соседнее кресло перед ним пустовало.

Гвардиола, увидев ролик, рассмеялся и в то же время смутился, однако ответа на вопрос у него не нашлось.

Источник: DanisMCFC
Всем футбольным людям понятно что с Ташуевым
ОтветРоман_АИ
Милейший, Вы допустили слишком много ошибок в фамилии «Мостовой» 😉
ОтветРоман_АИ
Какой примитивный юмор
Сам с собой. У интровертов это нормально.
ОтветКод да Винчи
Комментарий скрыт
ОтветJerry Lee
Что значит «другой»? Интроверт – это вообще не диагноз 😀
В Отеле Элеон в одной из серий полицейский имел потрясающее реноме и карьеру, за счёт погибшего гениального напарника, который всё это время сидел в его голове и раскрывал преступления за него. Может быть у Пэпа та же ситуация? Может быть Гвардиола это обычный физрук, и все его победы, завоеваны благодаря талантам его невидимого друга?
Если серьёзно, то ведь опровержений этой теории нет, есть только прямые доказательства, как это видео. Невидимость напарника к тому же объясняет почему Пеп способен разгадывать планы других тренеров (призрак просто проникает в чужие раздевалки).
И ведь всё равно найдутся чудики, которые будут считать мой комментарий фейком и бредом, не смотря на все доказательства
Точно, полностью с вами согласен, коллега. И эти странные резкие смены составов на важные матчи. Расчесанная голова, желание сделать себе больно. Как Веном - только в образе Кройфа.
привет, менч кто то в голове попросил лайкнуть твой пост...) надеюсь это все взаимосвязано и истина где то рядом)
искал Артету
Комментарий скрыт
Ловко , но как же Манчини ?
Не так ведь давно все , что только возможно с ними взял !
С Тито Вилановой 💔
Думал уже никто не напишет. Первое что подумал, когда увидел заголовок.
Вообще, Сити устроил очень крутую вечеринку. Неожиданно, что прилетел и поучаствовал в параде даже Компани, без весельчака Грилиша тоже не обошлось. Очень ламповая встреча, и очень смешной рассказ Бернарду о том, как он познакомился со Стоунзом во время матчи Монако-Сити
Что за рассказ?
Бернарду:

«Когда мы с «Монако» играли против «Сити» в ЛЧ, я с помощью симуляции заработал фол в единоборстве с Джоном, после чего он мне сказал: «Ты – маленькая, нежная п***а». Так началось наше знакомство...»
Ну он же "лысый шарлатан", а значит чтобы добиться таких успехов, за ним должен был стоять какой-то талантливый тренер! Тот либо прятался за креслом, либо через внутриушную гарнитуру ему передавал установки) Кто знает как выиграть АПЛ, но сам не тренировал в этот период? Сэр Алекс Фергюсон! Тоже Манчестер, удобно, но свежий старт. Вероятно, он хотел доказать, что может поднять другой Манчестер, но не хотел портить репутацию перед красными?) Гвардиола - отличный прокси САФа))
Как в Интерстелларе - говорил с собой из будущего, тренирующим Ливерпуль))
с создателем вишидеркос, возможно
Джон Сина
