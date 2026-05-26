Бернарду спросил Гвардиолу, с кем он разговаривал, сидя рядом с пустым креслом. Пеп засмущался и ничего не ответил
«Манчестер Сити» провел прощальное мероприятие по случаю ухода из клуба тренера Пепа Гвардиолы и футболистов Бернарду Силвы и Джона Стоунза.
Церемонию посетили не только действующие игроки команды, но и, в частности, экс-капитан «горожан» Венсан Компани, который сейчас тренирует «Баварию», и Джек Грилиш, отыгравший минувший сезон в аренде в «Эвертоне».
Футболисты представили собравшимся болельщикам все 20 трофеев, которые клуб выиграл за 10 лет работы Гвардиолы в «Сити».
Затем игроки со сцены смогли обратиться к Пепу, и Бернарду решил вспомнить завирусившееся и ставшее мемом видео, в котором тренер по ходу одного из матчей обращается к кому-то рядом, хотя соседнее кресло перед ним пустовало.
Гвардиола, увидев ролик, рассмеялся и в то же время смутился, однако ответа на вопрос у него не нашлось.
Если серьёзно, то ведь опровержений этой теории нет, есть только прямые доказательства, как это видео. Невидимость напарника к тому же объясняет почему Пеп способен разгадывать планы других тренеров (призрак просто проникает в чужие раздевалки).
И ведь всё равно найдутся чудики, которые будут считать мой комментарий фейком и бредом, не смотря на все доказательства
Не так ведь давно все , что только возможно с ними взял !
«Когда мы с «Монако» играли против «Сити» в ЛЧ, я с помощью симуляции заработал фол в единоборстве с Джоном, после чего он мне сказал: «Ты – маленькая, нежная п***а». Так началось наше знакомство...»