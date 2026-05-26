  • Пеннант о Слоте: «Ливерпуль» еле выстоял в матче с «Брентфордом» – это должно стать последним гвоздем в крышку гроба. Руководство не может думать, что этот тренер будет бороться за трофеи»
Пеннант жестко раскритиковал Слота.

Бывший футболист «Ливерпуля» Джермейн Пеннант считает, что клуб должен прекратить сотрудничество с Арне Слотом.

В 38-м туре АПЛ «красные» сыграли вничью с «Брентфордом» – 1:1. По итогам сезона «Ливерпуль» занял 5-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков.

«Руководство не может сидеть в ложе директоров, наблюдая этот отстой, обсуждать его между собой и прийти к выводу, что этот тренер будет бороться за трофеи в следующем сезоне!

Они еле выстояли в матче с «Брентфордом» – это должно стать последним гвоздем в крышку гроба», – написал Пеннант.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джермейна Пеннанта
Очень странное решение упустить Алонсо имея в принципе пригодных под его стиль игроков , лояльную фанбазу и готовность вложить еще кучу бабла под летнюю трансферную компанию
Учитывая условия Алонсо в Челси, вероятно он просто не подошел со своим "райдером". Ливерпуль закупился на пол миллиарда летом, а не для того чтобы новый тренер(менеджер) сказал что нам нужно потратить еще пол миллиарда, часть игроков продать за копейки, и строить команду с нуля.
Когда в следующем сезоне "Ливерпуль" со Слотом будет бороться за чемпионство, я сфотографирую все комментарии такого рода (пусть их и тысячи тут) и выложу на всеобщее обозрение. Правда, "умные" комментаторы не смутятся: у них всех одинаково нечитаемые ники.
Этот матч и правда напряг. Вместо того, чтобы разнести соперника и снять все вопросы, добавили их еще больше.
И Добавлять вроде как нечего уже
Вчера смотрел прямой эфир на английском сайте Ливерпуля и зашёл в чат . В чате было почти 50 тыс участников и все до одного комментария были : Slot out !
К сожалению в руководстве этого не понимают. Первый его сезон феномен. Добавим эффект новизны и волшебный сезон Салаха, которые и стали основаниями для титула.
Во втором сезоне, когда уже нужна была тренерская рука ввиду того что Салах сдал по полной, он абсолютно ничего не придумал.
В новом сезоне нас ждет Арсенал который уже знает как побеждать, тот же МС с эффектом новизны и более вертикальным футболом (думаю Холланд раскроет крылья в таком футболе), МЮ Кэррика если продолжат так играть как во втором круге, то вполне могут участвовать в гонке за титул. Челси с Хаби Алонсо. Не знаю чего ожидать от шпор.
И Ливерпуль, которому будет очень тяжело если Слот остается.
Конте. Нам нужен Конте.
Конте в еврокубках не очень
Пусть звонят в Милан. Там научат как надо поступать в таких случаях
Ну прям еле, играли на голову лучше, не повезло просто, в концовке ток просели, как обычно.
Так владельцы клуба хотят и этим летом вбухать в состав кучу денег, оставив этого тренеришку
Я уже давно понял что Слот крайне красноречив, видимо в большей мере благодаря этому следующий сезон опять будет мучением и для болельщиков и для прекрасных футболистов, которые не могут реализовать себя в этих беспонтовых игровых идеях, плюсом страшно за погоду в раздевалке, так как я уверен, что часть игроков хотели бы отставки черепа, но руководство продолжает развешивать уши и верить этим красивым словам. Скорее всего Слота уберут в следующем сезоне, думаю увольнение будет до экватора сезона.
Ираола нужен срочно , только он может построить и поставить командую игру .
и откуда такая уверенная категоричность, позвольте полюбопытствовать? от Ираолы пришел Керкез в прошлом году, и чего? Жалкая пародия на крайнего защитника. от Ираолы в Реал ушел Хюсен, и чего? Даже в сборную не взяли, из Реала, Карл!
Можно дать шанс и Джеррарду!
Легенда клуба, имеет опыт работы Главным тренером.
Пусть были и не удачные у него моменты.
Но по Слоту всем я думаю очевидно, что лучше не будет с ним.
