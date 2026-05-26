Пеннант о Слоте: «Ливерпуль» еле выстоял в матче с «Брентфордом» – это должно стать последним гвоздем в крышку гроба. Руководство не может думать, что этот тренер будет бороться за трофеи»
Пеннант жестко раскритиковал Слота.
Бывший футболист «Ливерпуля» Джермейн Пеннант считает, что клуб должен прекратить сотрудничество с Арне Слотом.
В 38-м туре АПЛ «красные» сыграли вничью с «Брентфордом» – 1:1. По итогам сезона «Ливерпуль» занял 5-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков.
«Руководство не может сидеть в ложе директоров, наблюдая этот отстой, обсуждать его между собой и прийти к выводу, что этот тренер будет бороться за трофеи в следующем сезоне!
Они еле выстояли в матче с «Брентфордом» – это должно стать последним гвоздем в крышку гроба», – написал Пеннант.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джермейна Пеннанта
Во втором сезоне, когда уже нужна была тренерская рука ввиду того что Салах сдал по полной, он абсолютно ничего не придумал.
В новом сезоне нас ждет Арсенал который уже знает как побеждать, тот же МС с эффектом новизны и более вертикальным футболом (думаю Холланд раскроет крылья в таком футболе), МЮ Кэррика если продолжат так играть как во втором круге, то вполне могут участвовать в гонке за титул. Челси с Хаби Алонсо. Не знаю чего ожидать от шпор.
И Ливерпуль, которому будет очень тяжело если Слот остается.
Легенда клуба, имеет опыт работы Главным тренером.
Пусть были и не удачные у него моменты.
Но по Слоту всем я думаю очевидно, что лучше не будет с ним.