Пеннант о Слоте: «Ливерпуль» еле выстоял в матче с «Брентфордом» – это должно стать последним гвоздем в крышку гроба. Руководство не может думать, что этот тренер будет бороться за трофеи»

Пеннант жестко раскритиковал Слота.

Бывший футболист «Ливерпуля » Джермейн Пеннант считает, что клуб должен прекратить сотрудничество с Арне Слотом .

В 38-м туре АПЛ «красные» сыграли вничью с «Брентфордом » – 1:1. По итогам сезона «Ливерпуль» занял 5-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков.

«Руководство не может сидеть в ложе директоров, наблюдая этот отстой, обсуждать его между собой и прийти к выводу, что этот тренер будет бороться за трофеи в следующем сезоне!

Они еле выстояли в матче с «Брентфордом» – это должно стать последним гвоздем в крышку гроба», – написал Пеннант.