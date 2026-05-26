Курбан Бердыев: «Таких талантливых ребят, как в Дагестане, я просто не видел. У них в генетике заложен характер. Там будет житница российского футбола, если Гаджиев выстроит систему»

Бывший главный тренер «Рубина», «Ростова» и махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев высказался о молодых футболистах из Дагестана.

– Таких талантливых ребят, как в Дагестане, я просто не видел.

– Вы про футбол говорите?

– Да. Вот именно! У них в генетике заложен характер. Маленьких мальчиков видел по всем районам, ну, Муслимыч [Гаджи Гаджиев ] знает. Это уже готовые профессионалы. С характером!

На какой бы позиции он ни играл. Не случайно лучшие в мире борцы. Это не случайно, это генетика. Я даже программу какую-то смотрел, там англичанин говорит: если бы Дагестан выставил бы три команды на чемпионат мира, все три команды заняли бы первые три места. Это не случайно.

На пляж когда вечером выходишь, очень много молодых ребят занимаются и людей моего возраста.

– Вы считаете, что с футболом это тоже соотносится?

– Конечно. Я сюда и веду.

Когда я ездил по этим маленьким поселкам, смотрел, кое-кого рекомендовал, – сейчас один из них стал лучшим бомбардиром ЮФЛ, – просто с маленького поселка увидел, порекомендовал. А таких там – море!

И если Муслимыч сейчас выстроит систему, поверьте мне, Дагестан будет житницей российского футбола. Нужна система. А он ее выстроит. И эта система нужна везде. Эта система нужна здесь.

Я здесь, в Азербайджане, дубль смотрел специально, все команды в том году. Здесь талантливых ребят очень много. Ну очень много. Вот здесь надо тоже, чтобы эти юноши не пропадали, – сказал Бердыев в подкасте Cappuccino & Catenaccio Show .