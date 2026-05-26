  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Курбан Бердыев: «Таких талантливых ребят, как в Дагестане, я просто не видел. У них в генетике заложен характер. Там будет житница российского футбола, если Гаджиев выстроит систему»
0

Курбан Бердыев: «Таких талантливых ребят, как в Дагестане, я просто не видел. У них в генетике заложен характер. Там будет житница российского футбола, если Гаджиев выстроит систему»

Курбан Бердыев: таких талантливых ребят, как в Дагестане, я просто не видел.

Бывший главный тренер «Рубина», «Ростова» и махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев высказался о молодых футболистах из Дагестана. 

– Таких талантливых ребят, как в Дагестане, я просто не видел.

– Вы про футбол говорите?

– Да. Вот именно! У них в генетике заложен характер. Маленьких мальчиков видел по всем районам, ну, Муслимыч [Гаджи Гаджиев] знает. Это уже готовые профессионалы. С характером!

На какой бы позиции он ни играл. Не случайно лучшие в мире борцы. Это не случайно, это генетика. Я даже программу какую-то смотрел, там англичанин говорит: если бы Дагестан выставил бы три команды на чемпионат мира, все три команды заняли бы первые три места. Это не случайно.

На пляж когда вечером выходишь, очень много молодых ребят занимаются и людей моего возраста.

– Вы считаете, что с футболом это тоже соотносится?

– Конечно. Я сюда и веду.

Когда я ездил по этим маленьким поселкам, смотрел, кое-кого рекомендовал, – сейчас один из них стал лучшим бомбардиром ЮФЛ, – просто с маленького поселка увидел, порекомендовал. А таких там – море!

И если Муслимыч сейчас выстроит систему, поверьте мне, Дагестан будет житницей российского футбола. Нужна система. А он ее выстроит. И эта система нужна везде. Эта система нужна здесь.

Я здесь, в Азербайджане, дубль смотрел специально, все команды в том году. Здесь талантливых ребят очень много. Ну очень много. Вот здесь надо тоже, чтобы эти юноши не пропадали, – сказал Бердыев в подкасте Cappuccino & Catenaccio Show.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ВидеоСпортс’’
logoКурбан Бердыев
logoпремьер-лига Россия
logoГаджи Муслимович Гаджиев
logoДинамо Махачкала
детский футбол

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Чего ж он за столько лет не выстроил
ОтветUncle John
Чего ж он за столько лет не выстроил
Карман свой выстраивает
ОтветUncle John
Чего ж он за столько лет не выстроил
Очевидно же, что проклятые девяностые мешали.
Часто слышал про то что Самара футбольный город. Вот побывал я там в 2020 году. Прошелся почти по всему городу и для меня было удивлением то что там практически нет футбольных полей формата для 5х5. Если быть точным нашел 2 поля одно убитое там один мальчик с мячом играл и всё а на другом поле какие то трени проходили, для сравнения в моей Махачкале эти полей целая куча и местных любительск лиг разных форматов полно. Так вот нчши считать Самару футбольным городом то Махачкала это просто сердце футбола. Вы тут не найдите свободное поле до 12 ночи все забито. Разные форматы 5на5 6на6 8на8. И уровень ребят очень высок. А вот почему в профессионалах не получается я не могу ответить. Каждый талант который занимался в академиях говорит что просят бабки плюс тут своих родственников бездарей тянут во все сферы. Наверное от этого и нет профессионалов
ОтветАлександр Коларов
Часто слышал про то что Самара футбольный город. Вот побывал я там в 2020 году. Прошелся почти по всему городу и для меня было удивлением то что там практически нет футбольных полей формата для 5х5. Если быть точным нашел 2 поля одно убитое там один мальчик с мячом играл и всё а на другом поле какие то трени проходили, для сравнения в моей Махачкале эти полей целая куча и местных любительск лиг разных форматов полно. Так вот нчши считать Самару футбольным городом то Махачкала это просто сердце футбола. Вы тут не найдите свободное поле до 12 ночи все забито. Разные форматы 5на5 6на6 8на8. И уровень ребят очень высок. А вот почему в профессионалах не получается я не могу ответить. Каждый талант который занимался в академиях говорит что просят бабки плюс тут своих родственников бездарей тянут во все сферы. Наверное от этого и нет профессионалов
здорово что площадки,не простаивают,не знаю про самару,но ярославль и область например,площадок много,хоккей,футбол,но они пустуют,очень редко вижу чтоб играли,даже 1 на воротах,1 просто бьет по ним,пустота,а насчет блата в академиях,сейчас шерстят страну академии,чертаново,краснодара,коноплева,акрон которая сейчас,цска,локо,динамо,зенит,спартак вот последние два года сдвиг есть,родина та же,во владивосток ездят ребят смотреть,где то может и есть блат,про спартак совсем недавно говорили,но большинство за одаренного паренька,на край света поедут
ОтветSlavnov
здорово что площадки,не простаивают,не знаю про самару,но ярославль и область например,площадок много,хоккей,футбол,но они пустуют,очень редко вижу чтоб играли,даже 1 на воротах,1 просто бьет по ним,пустота,а насчет блата в академиях,сейчас шерстят страну академии,чертаново,краснодара,коноплева,акрон которая сейчас,цска,локо,динамо,зенит,спартак вот последние два года сдвиг есть,родина та же,во владивосток ездят ребят смотреть,где то может и есть блат,про спартак совсем недавно говорили,но большинство за одаренного паренька,на край света поедут
Тут уже другая проблема это нехватка этих полей. Если вот к примеру ты завтра захочешь поиграть после работы, ты не найдешь нормальное поле свободное. Все забито на постоянной основе. Если вам интересно посмотреть на уровень футбола вы можете в ВК найти лфл Дагестана. Просто посмотрите какие там зарубы. Я взял в пример Самару потому что слышал что многие говорят про то что эт л футбольный город и это то место где я побывал. Еще я был во Владикавказе (тоже футбольным городом считают ) но и там нет такого ажиотажа как в Махачкале.
Почти единственный регион России, где спорт реально социальный лифт. Причём далеко не только единоборства. Футбол стремительно их догоняет - в ФНЛ, например, надо постараться найти команду, где бы не играл хотя бы один дагестанец.
ОтветТретий фанат ФК Торпедо Москва
Почти единственный регион России, где спорт реально социальный лифт. Причём далеко не только единоборства. Футбол стремительно их догоняет - в ФНЛ, например, надо постараться найти команду, где бы не играл хотя бы один дагестанец.
Спорт для дагестанцев это часть жизни
ОтветТретий фанат ФК Торпедо Москва
Почти единственный регион России, где спорт реально социальный лифт. Причём далеко не только единоборства. Футбол стремительно их догоняет - в ФНЛ, например, надо постараться найти команду, где бы не играл хотя бы один дагестанец.
Комментарий скрыт
Без высококвалифицированных детских тренеров - это все чушь. Будь ты хоть Месси. Тоже смогут загубить или сломать. Детским тренером должен быть супер профессионал. У нас таких в РФ просто нет. Детей губят с детства. Неправильная техника удара, техника паса, приема, отбора. С точки зрения дисциплины и характера - да, детей хороших много, он нет условий
Ответfc_a.m.
Без высококвалифицированных детских тренеров - это все чушь. Будь ты хоть Месси. Тоже смогут загубить или сломать. Детским тренером должен быть супер профессионал. У нас таких в РФ просто нет. Детей губят с детства. Неправильная техника удара, техника паса, приема, отбора. С точки зрения дисциплины и характера - да, детей хороших много, он нет условий
Всё проще, футбол не наш вид спорта в целом, мы как Германия в хоккее, посредственная команда с 2-3 звёздами в составе, и там в хоккей вбухивают немало, но вот полноценную ровную топ команду собрать не могут, так и у нас, только в футболе
ОтветZigur1992
Всё проще, футбол не наш вид спорта в целом, мы как Германия в хоккее, посредственная команда с 2-3 звёздами в составе, и там в хоккей вбухивают немало, но вот полноценную ровную топ команду собрать не могут, так и у нас, только в футболе
У нас тратят в год полтора миллиарда долларов на футбол. Эти деньги идут в унитаз
Бурбан Кердыев ищет сисиьку чтобы присосаться как следует, а потом можно и трансферами заняться по проторенной схеме
ОтветОстин Пауэрович
Бурбан Кердыев ищет сисиьку чтобы присосаться как следует, а потом можно и трансферами заняться по проторенной схеме
Зришь в корень однако))
Первое сказал правильно,второе наоборот.
Гаджиев даже если будет лет сто ещё руководить ничего не выстроит.
Да ,он может что-то выстроить наподобие нынешнему Динамо,из за своего авторитета в кругах небольших,также поддержки его какими бы не были идей, со стороны власти так как нету альтернативы.
Но чтобы он организовал систему через которою будут выходить молодые ребята,да никогда. В таком случае не получится набить карман,пропихнуть внуков,племянников , родню чиновников итд итп.
ОтветМурад Гапизов
Первое сказал правильно,второе наоборот. Гаджиев даже если будет лет сто ещё руководить ничего не выстроит. Да ,он может что-то выстроить наподобие нынешнему Динамо,из за своего авторитета в кругах небольших,также поддержки его какими бы не были идей, со стороны власти так как нету альтернативы. Но чтобы он организовал систему через которою будут выходить молодые ребята,да никогда. В таком случае не получится набить карман,пропихнуть внуков,племянников , родню чиновников итд итп.
А без вот этих последних "навыков", он и в Динамо никому не был бы нужен.
Именно.
А еще там не ругаются матом и вообще все интеллигентные люди. Гаджиев так сказал.
ОтветАлександр М._1117134661
А еще там не ругаются матом и вообще все интеллигентные люди. Гаджиев так сказал.
Нельзя ругатся матом
ОтветАлександр М._1117134661
А еще там не ругаются матом и вообще все интеллигентные люди. Гаджиев так сказал.
и мля добавил
Гаджи Муслимовович как тот дед из телевизора, вечные
ОтветMark Anisimov
Гаджи Муслимовович как тот дед из телевизора, вечные
Якубович с Ярмольником такие же.
Тебе 13 они деды, тебе 40, а они не изменились!
ОтветMark Anisimov
Гаджи Муслимовович как тот дед из телевизора, вечные
Советская партийная геронтократия
Неравнодушен Бекиевич к Дагестану) надо брать в Динамо Махачкала воспитывать местных талантов
ОтветTristan33
Неравнодушен Бекиевич к Дагестану) надо брать в Динамо Махачкала воспитывать местных талантов
Да был он там, так же как в Азербайджане и в Иране ничего хорошего не вышло
ОтветNoN
Да был он там, так же как в Азербайджане и в Иране ничего хорошего не вышло
Ну в Азербайджане у него вполне неплохо выходит, вот бронзу в этом сезоне взял, в след.сезоне будет играть в ЛК
На данный момент система Ман юнайтед дала больше дагестанцев в сборную России)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кто увлекается пчеловодством или читает романы Харуки Мураками? Вспоминаем хобби футболистов
вчера, 22:30Тесты и игры
Гласнер о победе «Кристал Пэлас» в ЛК: «С первого дня мы настраивали игроков, что все возможно, если усердно работать. Считаю себя частью команды, в одиночку ничего не добьешься»
вчера, 22:05
9 английских клубов сыграют в еврокубках: «Арсенал», «Сити», «МЮ», «Вилла», «Ливерпуль», «Пэлас», «Борнмут», «Сандерленд» и «Брайтон». Это случилось второй сезон подряд
вчера, 21:43
Ираола выбрал не «Милан», а «Кристал Пэлас». Тренера не убедил проект «россонери», он считает его сложным – команду нужно строить с нуля (La Gazzetta dello Sport)
вчера, 21:36
Перес на вопрос о Моуринью в «Реале»: «Я сам подумываю стать тренером»
вчера, 21:20
«Кристал Пэлас» впервые в истории сыграет в ЛЕ. В прошлом году клуб исключили из турнира из-за одного с «Лионом» владельца
вчера, 21:04
Гласнер выиграл 4-й трофей в карьере и второй еврокубок. Тренер взял ЛЕ, ЛК, Кубок и Суперкубок Англии
вчера, 21:02
Английские клубы выиграли Лигу Европы и Лигу конференций в этом сезоне. «Арсенал» сыграет в финале ЛЧ с «ПСЖ»
вчера, 21:00
«Кристал Пэлас» взял титул в первом сезоне в еврокубках – Лигу конференций. Это третий трофей в истории клуба – все с Гласнером
вчера, 20:58
🏆 «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций. В финале победили «Райо Вальекано» благодаря голу Матета – 1:0
вчера, 20:57
Ко всем новостям
Последние новости
Карпин о вызове игроков в сборную: «Поднывания были. Я бы тоже, наверное, хотел в отпуск»
14 минут назад
Матета, от которого «Милан» отказался зимой, принес «Пэлас» победу в ЛК, забив в финале
27 минут назад
Тренер «Райо» Перес о 0:1 в финале ЛК: «Когда видишь, как люди плачут, это морально опустошает. Нам всем тяжело, нужно справиться с этим»
вчера, 22:05
«Бенфика» согласовывает с Силвой контракт по схеме «2+1». Тренер не отвечает «Фулхэму» на предложение о новом соглашении (Бен Джейкобс)
вчера, 22:03
«Батраков готов играть в серьезных европейских клубах. Круговой тоже – посмотрите на его преображение в ЦСКА. А Кисляк дрогнул, нужен еще год-два для подготовки». Григорян об игроках
вчера, 21:52
Робинсон о победе «Кристал Пэлас» в ЛК: «Видно доминирование АПЛ. Две английские команды уже выиграли еврокубок, еще один финал впереди»
вчера, 21:52
Капитан «Пэлас» Хендерсон о победе в ЛК: «У нас 60-я игра, а парни носятся по полю весь сезон – они меня поражают. Особенный вечер – воспоминания на всю жизнь»
вчера, 21:50
Член совета директоров «Крыльев» Бараса о слухах, что клуба не будет в новом сезоне РПЛ: «Федорищев такого не допустит, это бред. Видимо, недруги распространяют»
вчера, 21:33
Бухаров о Семаке: «За восемь лет в «Зените» выиграл семь чемпионатов, тяжело такое повторить. Он умеет находить подход к звездам, за исключением Дурана»
вчера, 21:22
Как Глейзеры украли «МЮ»? Разбираемся, почему мутные схемы убили клуб
вчера, 21:19ВидеоСпортс"
Рекомендуем