«Вольфсбург» впервые вылетел из Бундеслиги – клуб провел в ней 29 сезонов и стал чемпионом в 2009-м
Сегодня команда Дитера Хеккинга потерпела поражение от «Падерборна» на выезде в ответном стыковом матче за право играть в Бундеслиге в следующем сезоне (1:2, первая игра – 0:0).
Форвард гостей Дженан Пейчинович открыл счет на 3-й минуте. Филип Билбия сравнял счет на 38-й, а Лаурин Курда вывел хозяев вперед на 100-й.
Отметим, что «волки» играли в меньшинстве с 14-й минуты – Йоаким Мэле получил две желтые карточки.
«Вольфсбург» будет играть во втором дивизионе Германии впервые с сезона-1996/97. В 1997 году клуб впервые в истории вышел в высший дивизион и до этого дня не покидал его.
В сезоне-2008/09 «Вольфсбург» стал чемпионом Германии, а в 2015 году выиграл Кубок и Суперкубок страны.
«Падерборн» вернулся в Бундеслигу спустя шесть сезонов после вылета.
