«Вольфсбург» впервые вылетел из Бундеслиги – клуб провел в ней 29 сезонов и стал чемпионом в 2009-м

«Вольфсбург» вылетел во Вторую Бундеслигу.

Сегодня команда Дитера Хеккинга потерпела поражение от «Падерборна » на выезде в ответном стыковом матче за право играть в Бундеслиге в следующем сезоне (1:2, первая игра – 0:0).

Форвард гостей Дженан Пейчинович открыл счет на 3-й минуте. Филип Билбия сравнял счет на 38-й, а Лаурин Курда вывел хозяев вперед на 100-й.

Отметим, что «волки» играли в меньшинстве с 14-й минуты – Йоаким Мэле получил две желтые карточки.

«Вольфсбург » будет играть во втором дивизионе Германии впервые с сезона-1996/97. В 1997 году клуб впервые в истории вышел в высший дивизион и до этого дня не покидал его.

В сезоне-2008/09 «Вольфсбург» стал чемпионом Германии, а в 2015 году выиграл Кубок и Суперкубок страны.

«Падерборн» вернулся в Бундеслигу спустя шесть сезонов после вылета.