  • «Вольфсбург» впервые вылетел из Бундеслиги – клуб провел в ней 29 сезонов и стал чемпионом в 2009-м
«Вольфсбург» вылетел из Бундеслиги.

Сегодня команда Дитера Хеккинга потерпела поражение от «Падерборна» на выезде в ответном стыковом матче за право играть в Бундеслиге в следующем сезоне (1:2, первая игра – 0:0). 

Форвард гостей Дженан Пейчинович открыл счет на 3-й минуте. Филип Билбия сравнял счет на 38-й, а Лаурин Курда вывел хозяев вперед на 100-й.

Отметим, что «волки» играли в меньшинстве с 14-й минуты – Йоаким Мэле получил две желтые карточки.

«Вольфсбург» будет играть во втором дивизионе Германии впервые с сезона-1996/97. В 1997 году клуб впервые в истории вышел в высший дивизион и до этого дня не покидал его.

В сезоне-2008/09 «Вольфсбург» стал чемпионом Германии, а в 2015 году выиграл Кубок и Суперкубок страны.

«Падерборн» вернулся в Бундеслигу спустя шесть сезонов после вылета.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
А ведь 10 лет назад играли в ЛЧ 1/4 финала
Лестер был чемпионом и тоже играл в четвертьфинале с Атлетико. Почти выбили даже, а упали еще ниже.
Тогда были крутые Наполи и Они.
У них Де Брейне выдавал много ГП..
А щас все умерли. Процветают только богатые.
Эх, а казалось бы совсем недавно Графите и Джеко делали Волков чемпионами
Но снова Джеко уже в этом году сделал чемпионами Шальке, но есть нюанс)
Грабару искренне жаль. Единственный кто всеми силами старался вытащить этот матч и почти это сделал, но не получилось. Надеюсь перейдет в достойный своему уровню клуб.
А почему он все время в маске?
Согласен, я смотрел обзоры ЛЧ сезона 23/24 где он играл за Копенгаген, какие сейвы он там вытворял каждый матч почти против топ клубов. Он ещё в маске играл , мне очень запомнился и я запомнил его ФИО.
Волки позорные!
зато лого обновили
Кстати, стало гораздо хуже, как по мне, прошлый был стильный, а этот сделан в старом стиле, и как будто у буквы “W” когти выросли какие-то, и смахивает больше на Змея-Горыныча (но это чисто мое мнение)
Они поменяли на старое лого, типа чтобы вдохновить команду и болельщиков.
Вольфсбург реально наиграл на свой вылет. То, что отскочили до доп.времени - чудо. Я такого давления дикого одной команды на другую не помню даже (что-то около 40 ударов по воротам Вольфсбурга и под 20 угловых). Падеборн должен был заканчивать матч в основное время, забив 3-4 мяча. Ну и да, большой привет Мэле - так глупо получить вторую жёлтую.
2026 год - не год волка. Сколько волка не корми - он всё равно смотрит в низший дивизион. Этих волков (и английских тоже) ноги не кормят.
А Рома вышел в Лигу Чемпионов, многие не верили. Лечче спаслась от вылета.
Если бы не тупое удаление в начале, остались бы. После удаления деревянный Падерборн просто раздавил их статистически.
Падерборн может и деревянный,а что делал дома гуттаперчевый Вольфсбург в первом матче?
Эх жаль, помню какая была симпатичная команда с Достом и Де Брюйне в составе!
С Краснодаром в ЛЕ играла ) Де Брюйне уже тогда был топчиком, хоть и совсем молодым )
Volkswagen сильно теряет позиции на рынке, вот и результат сказывается и на клубе…
Комментарий скрыт
В условиях конкуренции и пара процентов потери рынка смертельна для немецких вёдер.
