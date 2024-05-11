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Фоден, Райс или Палмер? Выбираем лучшего игрока АПЛ – и злимся из-за Родри

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Английская Премьер-лига почти на финише – это время не только чемпионской развязки, но и индивидуальных наград. 

На этой неделе лига огласила номинантов на приз лучшему игроку сезона. В списке Фил Фоден и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Деклан Райс и Мартин Эдегор («Арсенал»), Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»), Коул Палмер («Челси»), Олли Уоткинс («Астон Вилла») и Александер Исак («Ньюкасл»).

Поразительно, но здесь не нашлось места для важнейшего игрока «Ман Сити» – Родри.

Футбольные авторы Спортса определились с фаворитами и попробуют убедить вас, кто провел звездный сезон и должен взять приз.

Фил Фоден, «Манчестер Сити»

Критерии, которыми обычно руководствуются при определении лучших, неизбежно провоцируют споры. Важность для команды – слишком субъективный параметр, который почти невозможно измерить. Гол+пас – легко просчитать, но преимущество всегда будет у игроков атаки. Яркость и попадания в хайлайты цепляют только аудиторию, которой лень смотреть полные матчи. 

Для меня наиболее понятный критерий – трансформация, которая произошла с игроком за год. У Фила Фодена она самая впечатляющая – и вот почему я считаю его лучшим. 

Саму трансформацию можно разложить на три части. Первая и самая главная – Фил перестал быть мальчиком на побегушках, которому можно доверить только мелкие дела. Вспомните победный для «Сити» плей-офф ЛЧ: перед тем, как выскочить в финале с «Интером», у Фодена набежало лишь 50 минут. Пеп выпускал его, только когда был сделан результат. Сравните с текущим сезоном: Фоден входит в топ-4 «Сити» по игровому времени, а Гвардиола оба раза берег его перед «Мадридом». Вот настолько ценным считает прямо сейчас. 

Вторая часть – Фил освоил во всех смыслах центральную роль. Да, повлияла травма Де Брюйне, но и сам Фоден заслужил доверие игрой. По словам Пепа, здорово повзрослел по ходу сезона и перестал давить на педаль газа в той части поля, где потери – огромный риск. Признак авторитета – весенние матчи, когда Фоден задвигал на фланг КДБ, а сам уходил в центр поля. Мы не знали, что Фил может так. 

Третья и финальная часть – претензии, с которыми Фоден расправился по ходу сезона. Самая главная – Фил не умеет тащить. Ну что ж, научился. Только в АПЛ у Фодена пять победных голов. Еще четыре раза победными становились его передачи. То есть в трети сыгранных матчей Фоден решал напрямую. Ну разве не впечатляет?

Слава Палагин

Деклан Райс, «Арсенал»

Трансфер Деклана Райса за 105 миллионов повторил эффект от покупок Вирджила Ван Дейка, Алиссона и Рубена Диаша. Англичанин сделал сильную команду еще сильнее. 

Прошлогодний «Арсенал» был в гонке до апреля, но нынешняя команда Артеты здорово отличается от той. «Арсенал» – и здесь глаза нас вряд ли обманывают – стал солиднее, увереннее и подготовленнее. Райс оказался важнейшим элементом на большие матчи: пара Деклана с Жоржиньо, а ближе к маю и с Парти – теперь стандартный план на встречи с прямыми конкурентами. «Арсенал» прошел эти проверки и ни разу не развалился.

Райс – второй в «Арсенале» по сыгранным минутам в АПЛ после Вильяма Салиба. И первый по всей лиге среди полузащитников. Оборонительный треугольник из Райса, Салиба и Габриэла стал позвоночником «Арсенала» – первой команды за последние годы, претендующей на титул во многом благодаря защите, а не атаке. И здесь можно послушать Дэвида Мойеса, который связал с продажей Райса хрупкость «Вест Хэма»: «Когда у вас есть лучший полузащитник в стране, который защищается, останавливая, вероятно, 50 процентов всех атак, это делает команду гораздо лучше в оборонительном плане».

Что важно, Райс расширил свою игру, добавил новые элементы. Еще в «Вест Хэме» он стал чаще подключаться вперед, изменив динамику дуэта с Томашем Соучеком. Артета использует мобильность Райса на полную катушку. «На позиции 8-ки тренер требует подключений, атак вторым темпом, заполнения зон, что непривычно для меня. Я никогда прежде так не играл», – признался Деклан. 

Райс уже перебил личный рекорд результативности в Премьер-лиге (7) и неожиданно раскрылся как подающий угловые. 

И как действительно большой игрок он уже копит культовые моменты. Если «Арсенал» возьмет чемпионство, такими станут решающие голы «Ман Юнайтед» и «Лутону». Встреча же с несущейся четверкой «Ливерпуля» на «Энфилде» уже стала такой. В ней был масштаб Джона Сноу, обнажившего меч против четырех конников Болтонов.

Никита Киселев

А как без Родри? Невключение в итоговый список – абсурд

Самый элегантный аргумент за Родри – гигантский контраст в матчах с ним и без него. У испанца все еще продолжается 71-матчевая серия без поражений – то есть все матчи этого сезона «Сити» проиграл без него, а впервые победил в таком только в апреле (обыграли «Лутон»).  

Важны не столько цифры, сколько содержание за ними. Родри пропускает мало матчей, а на такой выборке даже самая аномальная статистика может быть совпадением. Но это не тот случай – игровой контраст еще более явный и очевидный. «Сити» становится другой командой. 

Почему так выходит? Объяснение труднее, чем простой вердикт: «Это же самая важная позиция у Пепа». Родри не только лучше всех мире играет в своей роли, но и регулярно дает вторую. На старте сезона у него был феноменальный прямой вклад в созидание (сломался КДБ – освободилась роль главного по обострениям, Родри ее внезапно мощно потянул). Были матчи, в которых Родри делал рывки до штрафной в духе Гюндогана – этим ремеслом он владеет тоже на топовом уровне. 

Родри превратился в терминатора, который идеально изучил требования Пепа: научился говорить на его тактическом языке, а переключение акцентов – уже дело техники; легко подбирает самый актуальный для конкретной ситуации.

С Родри на поле у «Сити» на полтора игрока мирового уровня больше. Пожалуй, никто в мире сейчас не оказывает схожего влияния на команду, демонстрируя сверхчеловеческую стабильность (абсолютно серьезно предлагаю исследовать гипотезу про киборга из предыдущего абзаца – это многое объяснило бы, включая игнор Родри в этой награде). 

Родри лучший в прямой работе опорника – лучший именно в рамках в футбола Пепа, где чтение и принятие оптимальных решений важнее голого объема оборонительных действий, хотя с ними тоже порядок. Он совмещает это с 7+9 по гол+пас, лидерством по продвигающим передачам (и доставкам на чужую треть), даже по предударным действиям с игры он входит в топ-5. Последнее совсем не его работа – оцените, кто выше (Сака, Фернандеш и Эдегор). Он контролирует игру, продвигает, созидает, угрожает – все не просто в теории может, а реально делает на уровне топ-представителей ремесла, для которых это профильные действия. Это феноменально!

Парадокс Родри этого сезона в том, что он сохранил прошлогодний уровень лучшего опорника планеты, не растерял стабильность и только добавил яркости. Кажется, идеальный набор для индивидуальной награды. Но, видимо, есть некие известные только Премьер-лиге фильтры, по которым он не подходит. Они точно не имеют никакого отношения к уровню игры в футбол.

Вадим Лукомский 

Коул Палмер, «Челси»

Впобеду Коула Палмера верится слабо. Обычно выбирают игрока из команд, которые борются за чемпионство. 

Но несколько аргументов в пользу Палмера все-таки есть. Прямо сейчас англичанин – второй бомбардир АПЛ с 21 голом и все еще может побороться за лучшего ассистента лиги (у Коула 9 голевых, у идущего первым Олли Уоткинса – 12). Да, кто-то скажет, что Палмер много забил с пенальти (9), но ведь и у других звезд таких мячей немало – по 6 забили Эрлинг Холанд и Букайо Сака.

Важность 100% реализации пенальти подчеркнул Маурисио Почеттино: «В матче с «Вест Хэмом» Энцо не реализовал одиннадцатиметровый. Следующий пенальти мы получили против «Бернли», никто не хотел браться за исполнение. Только Палмер – он взял мяч, взял на себя ответственность. В этот момент он стал штатным пенальтистом команды».

В этом весь Палмер. Многие из его ударов с точки пришлись на важные отрезки матчей: концовка против «Манчестер Сити» (Коул сравнял счет, и матч закончился со счетом 4:4), последние минуты против «Манчестер Юнайтед» (снова сравнял счет, а в следующей атаке забил еще раз). Коул буквально вытащил этот сезон для «Челси». Для команды, которая еще ищет себя, но точно нашла спасение в Коуле Палмере.

Кирилл Бельский

Мартин Эдегор, «Арсенал»

К счастью, в эру продвинутой статистики магию можно не просто описывать, но и закреплять формулами. Волшебство бывает двух уровней – микро, когда финт, удар или сэйв можно часами разглядывать в замедленном повторе. И макро – когда игрок одним простым на первый взгляд действием меняет все картину происходящего. Мартин Эдегор – профессор макромагии. 

Не очень хочется тратить место на описание, просто посмотрите на пас в матче с «Борнмутом» на прошлых выходных. Тот случай, когда скриншота достаточно, чтобы прочувствовать момент от начала и до конца. 

Эта проникающая передача – ключевой момент матча и – кто знает – возможно, чемпионской гонки. Дальше вратарь сбил Хавертца в штрафной, Сака реализовал пенальти, «Арсенал» двинулся к победе. 

И что самое главное, это не разовая акция. Эдегор – один из лидеров топ-5 по проникающим передачам (впереди только Лукас Пакета из «Вест Хэма»), одному из сложнейших типов паса, когда нужно четко уловить момент и движение партнера. В случае успеха – восторженный ох трибун, в случае провала – опасный обрез в центре. В общем, цена высока. Трижды в этом сезоне эти передачи Эдегора превращались в голевые (и это мы еще не считаем пасы на пенальти, как в случае с «Борнмутом»).

Разумеется, это лишь один инструмент из чемоданчика Эдегора, он второй в АПЛ по созданным ударам (6,34 в среднем за матч), в совершенстве владеет передачами и на коротком пространстве. 

Извините за дерзость, но в 25 лет Эдегор напоминает улучшенную версию Кевина Де Брюйне. Да, чуть уступает в физической мощи, но кажется, сильно превосходит в надежности (всего 4 пропущенных матча по здоровью).

Павел Тихонов 

Ван Дейк? ВВД не был лучшим даже в «Ливерпуле»

Обосновать включение Ван Дейка в список номинантов на награду очень тяжело. Судя по всему, нужен был кандидат от «Ливерпуля». На этом месте мог с тем же успехом оказаться и Салах, если бы не завалил вторую половину сезона.

А Вирджил получил капитанскую повязку и в какой-то момент вернулся на пиковую форму. Но, в отличие от других номинантов, он не стал икс-фактором, который бы затащил команду в сложный момент сезона – наоборот, защита «Ливерпуля» в апреле ошибалась (хотя в этом вина не только Ван Дейка).

Но даже в собственной команде ВВД не был самым стабильным и звездным. Если нужен кандидат на игрока сезона от «Ливерпуля», то я бы проголосовал за Алексиса Мак Аллистера. Аргентинец пришел и прокачал полузащиту. С ходу начал играть опорника, потом переместился ближе к атаке, забил несколько важнейших голов и был  стабильно великолепен.

Не Салах, не ВВД и не Диас, а именно Алексис – причина, по которой «Ливерпуль» в этом сезоне вернулся в борьбу за чемпионство.

Максим Полтавец

Олли Уоткинс, «Астон Вилла»

Конечно, Уоткинс не выиграет приз. Вот как это сделать в царстве Холанда и при таком Фодене? А если еще и «Арсенал» возьмет титул, то без шансов даже для Эрлинга и Фила.

А тут Уоткинс...

Но это точно самый романтичный вариант. Пожалуй, даже сказка, когда среди таких звездных монстров прошмыгнул работяга из клуба, который в паре километров от борьбы за АПЛ.

Ведь Уоткинс действительно работяга, а вот популярность он заслужил скорее у любителей фэнтези. Партнеры по команде характеризуют его как тихого и спокойного, тренерский штаб «Виллы» – как того, кто постоянно стремится прогрессировать.

Мы как-то недооцениваем Уоткина, а последний раз он не забивал больше 10 мячей за чемпионат аж в 2019-м. Тогда бегал в Чемпиошипе, да еще и на фланге «Брентфорда». 

Сейчас же Олли – лучший (!) в АПЛ по гол+пас. Поражаемся вместе:

● 31 очко (19+12), на балл больше, чем у Холанда и Палмера: только звезды «Сити» и «Челси» забили с пенальти 6 и 9 мячей, Олли – 0.

● Уоткинс – лучший ассистент АПЛ. Еще недавно этот статус забирали Кевин Де Брюйне (дважды), Эден Азар, Харри Кейн и Мохамед Салах. Достойная компания.

● Большую часть сезона Уоткинс был единственным, кто набил двузначное число голов и ассистов. Только сейчас к нему подтянулись Салах и Энтони Гордон.

Впечатляющий прогресс пришел благодаря работе с Унаи Эмери. Испанец и его помощники завалили Олли тонной видео, показывали, как правильно двигаться, ставили в пример Карлоса Бакку и Эдинсона Кавани. А когда перевели с фланга в центр – поперло.

С одной стороны, безумно впечатляет, что классные цифры Уоткинс настрелял в скромной «Астон Вилле» – еще один плюс, ведь в Бирмингеме намного меньше мощных партнеров для помощи. С другой, именно «Вилла» вычеркивает Олли из претендентов на награду: для такого приза важно что-то выиграть с командой.

Артем Буторин

Фото: Gettyimages/Michael Regan, Shaun Botterill, Catherine Ivill, Gareth Copley, Justin Setterfield, Mike Hewitt

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