«Рубин» в первом матче при Артиге уступил «Динамо» Махачкала – 1:2. Агаларов и Мастури забили с пенальти, Шабанхаджай – с игры

«Рубин» проиграл «Динамо» Махачкала.

«Рубин » в гостях уступил «Динамо » Махачкала (1:2) в 19-м туре РПЛ.

Матч проходил на «Анжи-Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры, которая началась на 30 минут позже из-за снегопада, команды играли красными мячами.

На 25-й минуте счет с пенальти открыл Гамид Агаларов . На 35-й отличился Дардан Шабанхаджай . На 90-й Хазем Мастури с пенальти забил победный гол.

Таким образом, «Рубин» уступил в первом матче при тренере Франке Артиге .

