  • «Рубин» в первом матче при Артиге уступил «Динамо» Махачкала – 1:2. Агаларов и Мастури забили с пенальти, Шабанхаджай – с игры
14

«Рубин» проиграл «Динамо» Махачкала.

«Рубин» в гостях уступил «Динамо» Махачкала (1:2) в 19-м туре РПЛ.

Матч проходил на «Анжи-Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры, которая началась на 30 минут позже из-за снегопада, команды играли красными мячами.

На 25-й минуте счет с пенальти открыл Гамид Агаларов. На 35-й отличился Дардан Шабанхаджай. На 90-й Хазем Мастури с пенальти забил победный гол.

Таким образом, «Рубин» уступил в первом матче при тренере Франке Артиге.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 19 тур
28 февраля 17:00, Анжи-Арена
Логотип домашней команды
Динамо Махачкала
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Рубин
Матч окончен
  Мастури
90’
89’
Рожков   Нижегородов
Сундуков   Мастури
86’
82’
Сиве   Моторин
77’
Сааведра
76’
Ходжа   Грипши
Агаларов   Миро
72’
Магомедов   Хоссейннежад
65’
46’
Йочич   Лобов
46’
Апшацев   Сааведра
2тайм
Перерыв
45’
Апшацев
35’
  Шабанхаджай
29’
Сиве
  Агаларов
25’
7’
Йочич
Динамо Махачкала
Волк, Джапо, Аларкон, Шумахов, Аззи, Мубарик, Мрезиг, Сундуков, Магомедов, Глушков, Агаларов
Запасные: Карабашев, Ахмедов, Миро, Алибеков, Мастури, Сердеров, Магомедов, Хоссейннежад, Зинович, Мешид, Кагермазов
1тайм
Рубин:
Ставер, Рожков, Арройо, Тесленко, Вуячич, Мальдонадо, Шабанхаджай, Апшацев, Йочич, Ходжа, Сиве
Запасные: Кеняйкин, Лобов, Нигматуллин, Безруков, Грипши, Кузнецов, Нижегородов, Иванов, Мукба, Моторин, Грицаенко, Сааведра
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучше бы перенесли игру, мучение и для игроков и для зрителей
2 самые "низовые" команды чемпионата, тренер Евсеев и снегопад. Это будет легендарно.
Ответ Сергей
2 самые "низовые" команды чемпионата, тренер Евсеев и снегопад. Это будет легендарно.
логика сломалась и в первом тайме уже 1:1😂
Ответ Александр Кудрявцев
За Динамо Махачкала
👊🤝👏
мяч вообще не видно, каеф
Погода тут конечно...
Ответ Katin Dag
Погода тут конечно...
Ты случайно не из соккера тоже? Из Дербента
Ответ kokorin91
Ты случайно не из соккера тоже? Из Дербента
Нет
погодка огонь, всем советую смотреть матч, будет нечто эпичное
Ответ Maddiez Channel
погодка огонь, всем советую смотреть матч, будет нечто эпичное
Дал бы эпическое название старту РПЛ!
Бомбардир проснулся!
По полю бежит Динамо - сугроб да яма ,сугроб да яма ...Без Даку и Иву увы ... хаос и беготня.
Динамо так держать ✊✊✊
