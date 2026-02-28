Матч окончен
«Рубин» в первом матче при Артиге уступил «Динамо» Махачкала – 1:2. Агаларов и Мастури забили с пенальти, Шабанхаджай – с игры
«Рубин» проиграл «Динамо» Махачкала.
«Рубин» в гостях уступил «Динамо» Махачкала (1:2) в 19-м туре РПЛ.
Матч проходил на «Анжи-Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры, которая началась на 30 минут позже из-за снегопада, команды играли красными мячами.
На 25-й минуте счет с пенальти открыл Гамид Агаларов. На 35-й отличился Дардан Шабанхаджай. На 90-й Хазем Мастури с пенальти забил победный гол.
Таким образом, «Рубин» уступил в первом матче при тренере Франке Артиге.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Лучше бы перенесли игру, мучение и для игроков и для зрителей
2 самые "низовые" команды чемпионата, тренер Евсеев и снегопад. Это будет легендарно.
логика сломалась и в первом тайме уже 1:1😂
За Динамо Махачкала
👊🤝👏
мяч вообще не видно, каеф
Погода тут конечно...
Ты случайно не из соккера тоже? Из Дербента
Нет
погодка огонь, всем советую смотреть матч, будет нечто эпичное
Дал бы эпическое название старту РПЛ!
Бомбардир проснулся!
По полю бежит Динамо - сугроб да яма ,сугроб да яма ...Без Даку и Иву увы ... хаос и беготня.
Динамо так держать ✊✊✊
