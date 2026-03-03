Чемпионат Италии. «Удинезе» разгромил «Фиорентину», «Болонья» обыграла «Пизу»

В Серии А прошли матчи 27-го тура.
Открылся 28-й тур Серии А в пятницу матчем «Парма» – «Кальяри» (1:1).
В субботу «Наполи» в гостях вырвал победу над «Вероной» (2:1), «Интер» на своем поле взял верх над «Дженоа» (2:0).
В воскресенье «Милан» обыграл «Кремонезе» (2:0) на выезде, «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» (3:3).
Закрылся тур в понедельник матчами «Пиза» – «Болонья» (0:1) и «Удинезе» – «Фиорентина» (3:0).
Чемпионат Италии
27-й тур
Пиза
Николас, Коппола, Караччоло, Калабрези, Ангори, Эбишер, Марин, Хойхольт, Лерис, Дуросинми, Морео
Запасные: Шемпер, Пиччинини, Туре, Стоилкович, Канестрелли, Илинг-Джуниор, Луппикини, Куадрадо, Трамони, Мейстер, Альбиоль, Лойола, Божинов, Акинсанмиро, Стенгс
Болонья:
Скорупски, Жоау Мариу, Лукуми, Витик, Дзортеа, Зом, Фройлер, Моро, Камбьяги, Кастро, Бернардески
Запасные: Побега, Домингес, Орсолини, Пессина, Равалья, Даллинга, Казале, Де Сильвестри, Хелланн, Фергюсон, Одгор, Роу
Удинезе
Окойе, Бертола, Кабаселе, Кристенсен, Земура, Эхизибуэ, Эккеленкамп, Карлстрем, Петровски, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Млачич, Арисала Микольта, Миллер, Гуйе, Паделли, Сава, Байо, Камара, Саррага, Нунцианте, Букса, Камара
Фиорентина:
Де Хеа, Раньери, Ругани, Понграчич, Гудмундссон, Паризи, Брешианини, Фаджоли, Мандрагора, Харрисон, Кин
Запасные: Фортини, Комуццо, Фаббиан, Фаццини, Леонарделли, Гозенс, Куадио, Бальбо, Ндур, Пикколи, Кристенсен
Ордоньес Николусси-Кавилья
Парма
Корви, Валенти, Тройло, Дель Прато, Кейта, Ордоньес, Бернабе, Валери, Бричги, Стрефецца, Пеллегрино
Запасные: Судзуки, Карбони, Ондрейка, Чиркати, Эстевес, Ористанио, Мена Мартинес, Соренсен, Эльфеге, Ринальди, Кремаски, Николусси-Кавилья
Кальяри:
Каприле, Камехо, Доссена, Зе Педру, Оберт, Сулемана, Литета, Адопо, Палестра, Эспозито, Кылычсой
Запасные: Чоччи, Ратеринк, Дзаппа, Паволетти, Идрисси, Сулев, Альбаррасин, Менди, Фолоруншо, Шерри, Roberto Malfitano, Трепи
Комо
Бюте, Альберто Морено, Кемпф, Рамон, ван дер Бремпт, Да Кунья, Перроне, Родригес, Какре, Войвода, Дувикас
Запасные: Пас, Кюн, Тернквист, Валье, Гольданига, Смолчич, Диего Карлос, Серджи Роберто, Диао, Вигорито, Чавлина, Лахдо, Мората
Лечче:
Фальконе, Ндаба, Габриэл, Зиберт, Гандельман, Галло, Банда, Кулибали, Рамадани, Данилу Вейга, Шеддира
Запасные: Фрюхтль, Сала, Нгом, Н′Дри, Пьеротти, Перес Сепульведа, Жан, Мархвиньски, Самооя, Фофана, Хельгасон, Штулич, Соттиль
Спинаццола Мигель Гутьеррес
Верона
Монтипо, Эдмундссон, Белла-Кочап, Нельссон, Брадарич, Акпа-Акпро, Гальярдини, Харруи, Ойегоке, Сарр, Боуи
Запасные: Слотсагер, Москера, Томич, Фресе, Чам, Перилли, Тоньоло, Валентини, Суслов, Ньяссе, Вермешан
Наполи:
Мерет, Буонджорно, Жезус, Бекема, Сантос, Вергара, Спинаццола, Лоботка, Элмаз, Политано, Хейлунд
Запасные: Гилмор, Милинкович-Савич, Оливера, Маццокки, Приско, Контини-Барановский, Лукаку, Жиоване, Мигель Гутьеррес
Интер
Зоммер, Карлос Аугусто, де Врей, Аканджи, Димарко, Мхитарян, Зелиньски, Барелла, Луис Энрике, М. Тюрам, Бонни
Запасные: Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Думфрис, Диуф, Ачерби, Сучич, Чалханоглу, Биссек, Дармиан, Фраттези, Лавелли, Эспозито
Дженоа:
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Витинья, Бальданци, Аарон Мартин, Малиновский, Френдруп, Эллертссон, Коломбо
Запасные: Соммарива, Жуниор Мессиас, Экубан, Сабелли, Аморим, Онана, Леали, Зигрист, Мазини, Эхатор, Корне, Сеттерстрем
Кремонезе
Аудеро, Луперто, Фолино, Бьянкетти, Пеццелла, Мале, Вандепютте, Торсбю, Дзербин, Варди, Бонаццоли
Запасные: Сильвестри, Джурич, Санабрия, Чеккерини, Терраччано, Пайеро, Грасси, Бондо, Флориани, Файе, Нава, Барбьери
Милан:
Меньян, Павлович, де Винтер, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Эступиньян, Атекаме, Яшари, Питтарелла, Риччи, Нкунку, Терраччано, Одогу, Фюллькруг
Сассуоло
Мурич, Гарсия, Мухаремович, Идзес, Кулибали, Торстведт, Матич, Коне, Лорьянте, Пинамонти, Берарди
Запасные: Яннони, Фадера, Моро, Саталино, Дзакки, Турати, Дойг, Вольпато, Липани, Романья, Фелипе, Вранкс, Бакола, Нзола
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Залевски, Самарджич, Бернаскони, Пашалич, де Рон, Белланова, Скамакка
Запасные: Вавассори, Коссуну, Дзаппакоста, Росси, Спортьелло, Хин, Муса, Сулемана, Крстович, Баккер
Торино
Палеари, Эбосс, Исмайли, Коко, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Прати, Лазаро, Сапата, Симеоне
Запасные: Бираги, Марьянуччи, Исраэль, Илич, Анджорин, Адамс, Нджи, Сивьеро, Марипан, Педерсен, Нкунку, Казадеи, Тамез, Куленович
Лацио:
Проведель, Пеллегрини, Провстгор, Романьоли, Марушич, Тайлор, Катальди, Белаэн, Дзакканьи, Ратков, Канчельери
Запасные: Фурланетто, Пшиборек, Исаксен, Деле-Баширу, Нослин, Нуну Тавареш, Ладзари, Фаркомени, Мотта, Габаррон, Диа
Франсишку Консейсау Жегрова
Рома
Свилар, Челик, Ндика, Манчини, Франса, Пизилли, Кристанте, Коне, Ренсх, Пеллегрини, Мален
Запасные: Де Марци, Анхелиньо, Гиларди, Железный, Цимикас, Вентурино, Арена, Вас, Эль-Энауи, Эль-Шаарави, Дибала, Зелковски, Сарагоса
Ювентус:
Перин, Келли, Бремер, Калулу, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Копмейнерс, Маккенни, Дэвид
Запасные: Кабаль, Аджич, Костич, Опенда, Ди Грегорио, Миретти, Пинсольо, Гатти, Жегрова, Бога
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
К тому ещё и сложно представить чтобы Быки или Фиалки отправились в Серию Б .
Скорее мой любимый Зюйдтироль окажется в Серии А ))
3 команды просто адд пиза верона кремона
причем верона еще там на орбане иногда отскакивает
2-1 уже правда )