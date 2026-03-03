69

Чемпионат Италии. «Удинезе» разгромил «Фиорентину», «Болонья» обыграла «Пизу»

В Серии А прошли матчи 27-го тура.

Открылся 28-й тур Серии А в пятницу матчем «Парма» – «Кальяри» (1:1).

В субботу «Наполи» в гостях вырвал победу над «Вероной» (2:1), «Интер» на своем поле взял верх над «Дженоа» (2:0).

В воскресенье «Милан» обыграл «Кремонезе» (2:0) на выезде, «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» (3:3).

Закрылся тур в понедельник матчами «Пиза» – «Болонья» (0:1) и «Удинезе» – «Фиорентина» (3:0).

2 марта 17:30, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Пиза
Завершен
0 - 1
Болонья
Матч окончен
Караччоло   Илинг-Джуниор
90’
+1’
90’
  Одгор
82’
Лукуми
74’
Жоау Мариу   Де Сильвестри
74’
Камбьяги   Роу
Калабрези   Канестрелли
70’
Хойхольт   Пиччинини
70’
64’
Зом   Одгор
Дуросинми   Стоилкович
64’
Ангори   Куадрадо
63’
63’
Бернардески   Орсолини
53’
Фройлер
2тайм
Перерыв
21’
Витик   Казале
Пиза
Николас, Коппола, Караччоло, Калабрези, Ангори, Эбишер, Марин, Хойхольт, Лерис, Дуросинми, Морео
Запасные: Шемпер, Пиччинини, Туре, Стоилкович, Канестрелли, Илинг-Джуниор, Луппикини, Куадрадо, Трамони, Мейстер, Альбиоль, Лойола, Божинов, Акинсанмиро, Стенгс
1тайм
Болонья:
Скорупски, Жоау Мариу, Лукуми, Витик, Дзортеа, Зом, Фройлер, Моро, Камбьяги, Кастро, Бернардески
Запасные: Побега, Домингес, Орсолини, Пессина, Равалья, Даллинга, Казале, Де Сильвестри, Хелланн, Фергюсон, Одгор, Роу
2 марта 19:45, Фриули
Удинезе
Завершен
3 - 0
Фиорентина
Матч окончен
  Букса
90’
+4’
87’
Фаджоли   Фаццини
Дзаньоло   Миллер
87’
80’
Раньери
Земура   Камара
73’
Петровски   Саррага
73’
Бертола   Млачич
73’
71’
Кин   Пикколи
71’
Мандрагора   Фаббиан
Дэвис   Букса
68’
  Дэвис
63’
61’
Ругани
46’
Брешианини   Ндур
46’
Понграчич   Комуццо
2тайм
Перерыв
Эхизибуэ
32’
32’
Паризи
28’
Понграчич
  Кабаселе
10’
Удинезе
Окойе, Бертола, Кабаселе, Кристенсен, Земура, Эхизибуэ, Эккеленкамп, Карлстрем, Петровски, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Млачич, Арисала Микольта, Миллер, Гуйе, Паделли, Сава, Байо, Камара, Саррага, Нунцианте, Букса, Камара
1тайм
Фиорентина:
Де Хеа, Раньери, Ругани, Понграчич, Гудмундссон, Паризи, Брешианини, Фаджоли, Мандрагора, Харрисон, Кин
Запасные: Фортини, Комуццо, Фаббиан, Фаццини, Леонарделли, Гозенс, Куадио, Бальбо, Ндур, Пикколи, Кристенсен
27 февраля 19:45, Эннио Тардини
Парма
Завершен
1 - 1
Кальяри
Матч окончен
90’
+4’
Оберт
Валери   Карбони
90’
Бернабе   Кремаски
89’
87’
Эспозито   Паволетти
87’
Сулемана   Идрисси
  Ористанио
83’
Кейта   Эстевес
75’
65’
Сулемана
Валенти
63’
62’
  Фолоруншо
61’
Кылычсой   Фолоруншо
Пеллегрино
56’
Ордоньес   Николусси-Кавилья
46’
Дель Прато   Ористанио
46’
2тайм
Перерыв
40’
Доссена
21’
Камехо
Парма
Корви, Валенти, Тройло, Дель Прато, Кейта, Ордоньес, Бернабе, Валери, Бричги, Стрефецца, Пеллегрино
Запасные: Судзуки, Карбони, Ондрейка, Чиркати, Эстевес, Ористанио, Мена Мартинес, Соренсен, Эльфеге, Ринальди, Кремаски, Николусси-Кавилья
1тайм
Кальяри:
Каприле, Камехо, Доссена, Зе Педру, Оберт, Сулемана, Литета, Адопо, Палестра, Эспозито, Кылычсой
Запасные: Чоччи, Ратеринк, Дзаппа, Паволетти, Идрисси, Сулев, Альбаррасин, Менди, Фолоруншо, Шерри, Roberto Malfitano, Трепи
28 февраля 14:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Завершен
3 - 1
Лечче
Матч окончен
Родригес   Диао
84’
84’
Габриэл   Жан
Дувикас   Мората
77’
73’
Банда   Соттиль
70’
Банда
Перроне   Серджи Роберто
64’
Войвода   Пас
64’
59’
Шеддира   Штулич
59’
Гандельман   Нгом
Кемпф   Диего Карлос
46’
46’
Ндаба   Пьеротти
2тайм
Перерыв
  Кемпф
44’
  Родригес
36’
  Дувикас
18’
13’
  Кулибали
Комо
Бюте, Альберто Морено, Кемпф, Рамон, ван дер Бремпт, Да Кунья, Перроне, Родригес, Какре, Войвода, Дувикас
Запасные: Пас, Кюн, Тернквист, Валье, Гольданига, Смолчич, Диего Карлос, Серджи Роберто, Диао, Вигорито, Чавлина, Лахдо, Мората
1тайм
Лечче:
Фальконе, Ндаба, Габриэл, Зиберт, Гандельман, Галло, Банда, Кулибали, Рамадани, Данилу Вейга, Шеддира
Запасные: Фрюхтль, Сала, Нгом, Н′Дри, Пьеротти, Перес Сепульведа, Жан, Мархвиньски, Самооя, Фофана, Хельгасон, Штулич, Соттиль
28 февраля 17:00, Марк Антонио Бентегоди
Верона
Завершен
1 - 2
Наполи
Матч окончен
90’
+7’
Лукаку
90’
+6’
  Лукаку
90’
Жезус
Харруи   Слотсагер
82’
Акпа-Акпро   Ньяссе
82’
Харруи
81’
78’
Политано   Маццокки
78’
Вергара   Жиоване
Суслов
74’
73’
Лоботка   Гилмор
73’
Сантос   Лукаку
71’
Элмаз
Ойегоке   Суслов
70’
69’
Конте
  Акпа-Акпро
64’
Саммарко
60’
56’
Вергара
Белла-Кочап   Фресе
55’
Сарр   Москера
55’
52’
Спинаццола   Мигель Гутьеррес
2тайм
Перерыв
Акпа-Акпро
45’
+2’
2’
  Хейлунд
Верона
Монтипо, Эдмундссон, Белла-Кочап, Нельссон, Брадарич, Акпа-Акпро, Гальярдини, Харруи, Ойегоке, Сарр, Боуи
Запасные: Слотсагер, Москера, Томич, Фресе, Чам, Перилли, Тоньоло, Валентини, Суслов, Ньяссе, Вермешан
1тайм
Наполи:
Мерет, Буонджорно, Жезус, Бекема, Сантос, Вергара, Спинаццола, Лоботка, Элмаз, Политано, Хейлунд
Запасные: Гилмор, Милинкович-Савич, Оливера, Маццокки, Приско, Контини-Барановский, Лукаку, Жиоване, Мигель Гутьеррес
28 февраля 19:45, Сан-Сиро
Интер
Завершен
2 - 0
Дженоа
Матч окончен
85’
Аарон Мартин   Сабелли
Зелиньски   Фраттези
76’
Бонни   Диуф
76’
  Чалханоглу
70’
де Врей   Биссек
67’
66’
Бальданци   Жуниор Мессиас
66’
Коломбо   Эхатор
Чалханоглу
65’
60’
Витинья   Экубан
Мхитарян   Чалханоглу
59’
М. Тюрам   Эспозито
59’
46’
Малиновский   Аморим
2тайм
Перерыв
  Димарко
31’
Мхитарян
21’
9’
Малиновский
Интер
Зоммер, Карлос Аугусто, де Врей, Аканджи, Димарко, Мхитарян, Зелиньски, Барелла, Луис Энрике, М. Тюрам, Бонни
Запасные: Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Думфрис, Диуф, Ачерби, Сучич, Чалханоглу, Биссек, Дармиан, Фраттези, Лавелли, Эспозито
1тайм
Дженоа:
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Витинья, Бальданци, Аарон Мартин, Малиновский, Френдруп, Эллертссон, Коломбо
Запасные: Соммарива, Жуниор Мессиас, Экубан, Сабелли, Аморим, Онана, Леали, Зигрист, Мазини, Эхатор, Корне, Сеттерстрем
1 марта 11:30, Stadio Giovanni Zini
Кремонезе
Завершен
0 - 2
Милан
Матч окончен
90’
+4’
  Рафаэл Леау
89’
  Павлович
89’
Бартезаги   Эступиньян
Мале
85’
Вандепютте   Грасси
82’
78’
Пулишич   Нкунку
78’
Томори   Атекаме
Терраччано
76’
Бьянкетти   Терраччано
66’
Варди   Джурич
66’
Дзербин   Барбьери
66’
62’
Салемакерс   Фюллькруг
62’
Фофана   Риччи
2тайм
Перерыв
Кремонезе
Аудеро, Луперто, Фолино, Бьянкетти, Пеццелла, Мале, Вандепютте, Торсбю, Дзербин, Варди, Бонаццоли
Запасные: Сильвестри, Джурич, Санабрия, Чеккерини, Терраччано, Пайеро, Грасси, Бондо, Флориани, Файе, Нава, Барбьери
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, де Винтер, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Эступиньян, Атекаме, Яшари, Питтарелла, Риччи, Нкунку, Терраччано, Одогу, Фюллькруг
1 марта 14:00, Читта-дель-Триколоре
Сассуоло
Завершен
2 - 1
Аталанта
Матч окончен
90’
+8’
Палладино
Коне   Дойг
89’
88’
  Муса
Фадера   Яннони
79’
75’
Джимшити   Хин
Матич   Липани
74’
Лорьянте   Фадера
73’
Берарди   Нзола
73’
  Торстведт
69’
67’
Залевски   Муса
58’
Залевски
Матич
57’
46’
Бернаскони   Сулемана
46’
Белланова   Дзаппакоста
46’
Скамакка   Крстович
2тайм
Перерыв
Гроссо
45’
+2’
  Коне
23’
21’
Бернаскони
Пинамонти
16’
Идзес
12’
Сассуоло
Мурич, Гарсия, Мухаремович, Идзес, Кулибали, Торстведт, Матич, Коне, Лорьянте, Пинамонти, Берарди
Запасные: Яннони, Фадера, Моро, Саталино, Дзакки, Турати, Дойг, Вольпато, Липани, Романья, Фелипе, Вранкс, Бакола, Нзола
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Залевски, Самарджич, Бернаскони, Пашалич, де Рон, Белланова, Скамакка
Запасные: Вавассори, Коссуну, Дзаппакоста, Росси, Спортьелло, Хин, Муса, Сулемана, Крстович, Баккер
1 марта 17:00, Олимпико ди Торино
Торино
Завершен
2 - 0
Лацио
Матч окончен
90’
+4’
Нуну Тавареш
Куленович
90’
+2’
Тамез
90’
+1’
Прати   Тамез
85’
Симеоне   Куленович
84’
81’
Дзакканьи   Диа
Влашич
79’
Сапата   Казадеи
73’
Обрадор   Нкунку
72’
Гинейтис   Илич
68’
65’
Канчельери   Исаксен
65’
Пеллегрини   Нуну Тавареш
  Сапата
53’
46’
Белаэн   Деле-Баширу
46’
Ратков   Нослин
2тайм
Перерыв
Гинейтис
45’
+1’
  Симеоне
21’
Торино
Палеари, Эбосс, Исмайли, Коко, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Прати, Лазаро, Сапата, Симеоне
Запасные: Бираги, Марьянуччи, Исраэль, Илич, Анджорин, Адамс, Нджи, Сивьеро, Марипан, Педерсен, Нкунку, Казадеи, Тамез, Куленович
1тайм
Лацио:
Проведель, Пеллегрини, Провстгор, Романьоли, Марушич, Тайлор, Катальди, Белаэн, Дзакканьи, Ратков, Канчельери
Запасные: Фурланетто, Пшиборек, Исаксен, Деле-Баширу, Нослин, Нуну Тавареш, Ладзари, Фаркомени, Мотта, Габаррон, Диа
1 марта 19:45, Олимпийский стадион
Рома
Завершен
3 - 3
Ювентус
Матч окончен
90’
+3’
  Гатти
Пеллегрини   Сарагоса
90’
89’
Камбьязо   Опенда
88’
Бремер   Гатти
78’
  Бога
Ренсх   Гиларди
74’
Кристанте   Эль-Энауи
74’
72’
К. Тюрам   Миретти
72’
Франсишку Консейсау   Жегрова
  Мален
65’
62’
Дэвид   Бога
  Ндика
54’
47’
  Франсишку Консейсау
2тайм
Перерыв
  Франса
39’
Франса
27’
Рома
Свилар, Челик, Ндика, Манчини, Франса, Пизилли, Кристанте, Коне, Ренсх, Пеллегрини, Мален
Запасные: Де Марци, Анхелиньо, Гиларди, Железный, Цимикас, Вентурино, Арена, Вас, Эль-Энауи, Эль-Шаарави, Дибала, Зелковски, Сарагоса
1тайм
Ювентус:
Перин, Келли, Бремер, Калулу, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Копмейнерс, Маккенни, Дэвид
Запасные: Кабаль, Аджич, Костич, Опенда, Ди Грегорио, Миретти, Пинсольо, Гатти, Жегрова, Бога
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

