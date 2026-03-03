Чемпионат Италии. «Удинезе» разгромил «Фиорентину», «Болонья» обыграла «Пизу»

В Серии А прошли матчи 27-го тура.

Открылся 28-й тур Серии А в пятницу матчем «Парма » – «Кальяри » (1:1).

В субботу «Наполи» в гостях вырвал победу над «Вероной» (2:1), «Интер » на своем поле взял верх над «Дженоа » (2:0).

В воскресенье «Милан » обыграл «Кремонезе» (2:0) на выезде, «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» (3:3).

Закрылся тур в понедельник матчами «Пиза» – «Болонья» (0:1) и «Удинезе» – «Фиорентина» (3:0).

Чемпионат Италии

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

