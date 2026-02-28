Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Фейху», Аль-Кадисия» Ретеги сыграла вничью с «Аль-Таавуном»

В Саудовской Аравии прошли матчи 24-го тура.
В четверг «Аль-Ахли» в гостях одержал победу над «Аль-Риядом» в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0).
В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома на выезде победил «Аль-Шабаб» (5:3).
В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду на выезде разобрался с «Аль-Фейхой» (3:1), «Аль-Кадисия» Матео Ретеги поделила очки с «Аль-Таавуном» (1:1).
Чемпионат Саудовской Аравии
24-й тур
Биэл Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab
Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat Аль-Аммар
Аль-Кадисия
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Аль-Ахмад, Аль-Джувайр, Вайгль, Нандес, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Киньонес, Ретеги
Запасные: Хазази, Аль-Кассар, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Махнаши, Такри, Аль-Салем, Ассири, Аль-Шахрани, Аль-Аммар
Аль-Таавун:
Маилсон, Alhurayji, Петков, Аль-Муфрадж, Аль-Авджами, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Биэл, Флавио, Эль-Махдиуи, Фюльжени, Мартинес
Запасные: Рамос де Соуза, Abdulmalik bin Ghazzi bin Al Hamidi Al Marwani Al Harbi, Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Аль-Рашиди, Атийя, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Аль-Кахтани
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi Аль-Биши
Sabri Abdu H. Dahal Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Бензия, Сакала, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Радиф, Ганвула, Al-Deqeel, Аль-Рашиди, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Аль-Саафи, Аль-Харти, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Аль-Биши
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Симакан, Бушаль, Брозович, Аль-Хайбари, Мане, Жоау Феликс, Коман, Роналду
Запасные: Аль-Ганам, Аль-Наджди, Аль-Нассер, Аль-Шарари, Аль-Хассан, Аль-Хамдан, Гариб, Яхья, Аль-Акиди
Родригес Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
Абди Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi
Неом
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Аль-Хеджи, Коне, Аль-Фарадж, Родригес, Ляказетт, Месси
Запасные: Jaber, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Бенрахма, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Аль-Брейк, Аль-Салули, Малайека, Younes bin Abdulkarim bin Ahmed Al Shanqeeti, Al-Ali
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Уткус, Дьомбер, Kortajarena Canellada, Бакли, Аль-Досари, Аль-Алива, Бахебри, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Alshammari, Rakan Al-Jamaan, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Аль-Досари, Аль-Асмари, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Ндорам
Индже Mohamed bin Nayef Al Jahif
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel Аль-Фатиль
Khaled Sulaiman A. Al Lazam
Тиянич Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
Аль-Аббас Khaled Sulaiman A. Al Lazam
Abdulaziz Saleh Al Hatila Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
Al Hawsawi Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq
Гуга Родригеш Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
Аль-Нажма
Виктор Брага, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Тиянич, Гуга Родригеш, Эмад, Бутобба, Лазаро, Фелиппе Кардосо
Запасные: Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Аль-Фатиль, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Аль-Энази, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Аль-Шаммари
Аль-Охдуд:
Португал, Фагихи, Гюнтер, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Индже, Гюль, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Педроса, Бассогог, Аль-Аббас
Запасные: Нген, Аль-Наджар, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi, Аль-Кайди, Khaled Sulaiman A. Al Lazam, Saud Salem Saud Al Yami, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Mateo Borrell
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi Ammar Nasser Al Harfi
Faisal Ali Muslim Al Subhi Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi
Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti Sultan Ali Haroun
Демирал Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed
Abdulelah Mohammed Al Khaibari
Аль-Хайбари Faisal Ali Muslim Al Subhi
Аль-Рияд
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Серхио Гонсалес, Аль-Хайбари, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Тозе, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Лехаль, Лиа Оку, Леандру Антунеш
Запасные: Аль-Шехри, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Тармин, Ammar Nasser Al Harfi, Mohammed bin Ahmed bin Yahya Suhluli, Faisal Ali Muslim Al Subhi, Alabsi, Sultan Ali Haroun
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Демирал, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Атангана Эдоа, Аль-Джухани, Кессиэ, Галено, Тоуни, Гонсалвес
Запасные: Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Бакор, Маджраши, Аль-Бурайкан, Аль-Санби, Салех, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed
Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud Alothma
Al Swealem Jefferson Soares Oliveira Ramos
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi Wesley Bruno Lima Delgado
Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi
Касим Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi
Аль-Фатех
Пачеко, Al Swealem, Саадан, Aljari, Бендебка, Касим, Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud, Юссуф, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас, Батна
Запасные: Mahmoud Essa Anbar Al Burayh, Mohammed Al-Sarnoukh, Fawaz Yousef Al Hamad, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Mohammed Al Sahihi, Alothma, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Jefferson Soares Oliveira Ramos, Wesley Bruno Lima Delgado
Дамак:
Кевин, Аль-Обайд, Бедран, Харкасс, Вада, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Мохаммед, Силла, Sanousi Mohammed, Аль-Кахтани, Мейте
Запасные: Альсахади, Окита, Naser Al Ghamdi, Hassan Ali Rabea, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Аль-Самири, Шарахили, Naji
Аль-Харби Meshal Sulaiman F. Al Dawood
Маркос Леонардо Аль-Досари
Канно Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Рубен Невеш Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Худт, Аль-Скурк, Адли, Сьерро, Браунхилл, Феррейра Карраско, Амдалла, Аль-Таин
Запасные: Камара, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Аль-Хаммами, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani, Аль-Асмари, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
Аль-Хилаль:
Буну, Тео, Кулибали, Аль-Авджами, Аль-Харби, Рубен Невеш, Буабре, Канно, Милинкович-Савич, Мендаш, Маркос Леонардо
Запасные: Аль-Мутаири, Аль-Досари, Meshal Sulaiman F. Al Dawood, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Аль-Гамди, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Mohammed bin Bandar bin Abdullah Al Zaid, Малком, Абу Расен
Аль-Джайзани Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Кадеш, Шарахили, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Фабиньо, Думбия, Митай, Ауар, Диаби, Эн-Несири
Запасные: Фаллатах, Аль-Гамди, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Аль-Обод, Аль-Гамди, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Мермеш, Аль-Биши, Аль-Гамди
Аль-Халидж:
Морис, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Ассири, Ребошу, Курбелис, Канаба, Аль-Джайзани, Аль-Джамаан, Масурас, Паоло Фернандес
Запасные: Mohammed Alghanem, Хамзи, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Аль-Мутайри, Abdullah Turki Al Zaynaldeen, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Аль-Салем, Raed Firas Al Shanqiti, Аль-Исса
Аль-Шаммари Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
Фабиу Мартинш Hassan bin Bandar Idris
Вейналдум Jalal bin Adel Al Salem
Al Dhuwayhi Abdulrazzaq Sawlan Awaji
Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani Al-Shanqiti
Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker
Аль-Хазем
Зайед, Аль-Дахиль, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Aboubacar Bah, Oumarou Alio, Фабиу Мартинш, Аль-Хабаши, Al Dhuwayhi, Аль-Шаммари
Запасные: Hassan bin Bandar Idris, Abdulrazzaq Sawlan Awaji, Бутуй, Аль-Хайбари, Розье, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Al-Shanqiti, Faiz Hausawi, Al-Ghamdi
Аль-Иттифак:
Родак, Хинди, Маду, Хендри, Аль-Отайби, Кальво, Али, Дуда, Вейналдум, Аль-Ганнам, Хассан
Запасные: Awad Abdu Dahal, Yasir Abdullah R. Al Shammari, Нкота, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Jalal bin Adel Al Salem, Глушчевич, Abdulrahman bin Nasser Sahhari, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Hassan Murtadha Ahmed Al Musallam
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Статистика чемпионата Саудовской Аравии