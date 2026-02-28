  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Фейху», Аль-Кадисия» Ретеги сыграла вничью с «Аль-Таавуном»
2

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Фейху», Аль-Кадисия» Ретеги сыграла вничью с «Аль-Таавуном»

В Саудовской Аравии прошли матчи 24-го тура.

В четверг «Аль-Ахли» в гостях одержал победу над «Аль-Риядом» в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:0).

В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома на выезде победил «Аль-Шабаб» (5:3).

В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду на выезде разобрался с «Аль-Фейхой» (3:1), «Аль-Кадисия» Матео Ретеги поделила очки с «Аль-Таавуном» (1:1).

Чемпионат Саудовской Аравии

24-й тур

Высшая лига. 24 тур
28 февраля 19:00, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Кадисия
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Таавун
Матч окончен
88’
Фюльжени   Аль-Рашиди
88’
Биэл   Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab
Ретеги
81’
Аль-Ахмад   Такри
77’
Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat   Аль-Аммар
77’
73’
Alhurayji   Рамос де Соуза
Аль-Ахмад
72’
62’
Alhurayji
2тайм
Перерыв
  Ретеги
45’
+4’
17’
  Петков
Аль-Кадисия
Кастельс, Г. Альварес, Начо, Аль-Ахмад, Аль-Джувайр, Вайгль, Нандес, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Киньонес, Ретеги
Запасные: Хазази, Аль-Кассар, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Махнаши, Такри, Аль-Салем, Ассири, Аль-Шахрани, Аль-Аммар
1тайм
Аль-Таавун:
Маилсон, Alhurayji, Петков, Аль-Муфрадж, Аль-Авджами, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Биэл, Флавио, Эль-Махдиуи, Фюльжени, Мартинес
Запасные: Рамос де Соуза, Abdulmalik bin Ghazzi bin Al Hamidi Al Marwani Al Harbi, Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab, Аль-Рашиди, Атийя, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Аль-Кахтани
Подробнее
Высшая лига. 24 тур
28 февраля 19:00, Al Majma'ah Sports City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Фейха
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Аль-Наср Эр-Рияд
Матч окончен
Аль-Рашиди
90’
+5’
90’
+5’
Аль-Хайбари   Аль-Хассан
90’
+5’
Мане   Аль-Наджди
Алфа Семеду
90’
+4’
Вильянуэва   Аль-Рашиди
89’
Бензия   Аль-Харти
88’
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi   Аль-Биши
88’
Sabri Abdu H. Dahal   Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
88’
85’
  Аль-Хамдан
81’
Роналду   Аль-Хамдан
80’
  Москера
Джейсон   Ганвула
77’
72’
  Мане
65’
Бушаль   Яхья
64’
Аль-Амри   Аль-Ганам
2тайм
Перерыв
  Аль-Амри
45’
+2’
37’
Бушаль
Бамасуд
34’
Аль-Бакауи
25’
11’
Роналду
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Бензия, Сакала, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Радиф, Ганвула, Al-Deqeel, Аль-Рашиди, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Аль-Саафи, Аль-Харти, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Аль-Биши
1тайм
Аль-Наср Эр-Рияд:
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Симакан, Бушаль, Брозович, Аль-Хайбари, Мане, Жоау Феликс, Коман, Роналду
Запасные: Аль-Ганам, Аль-Наджди, Аль-Нассер, Аль-Шарари, Аль-Хассан, Аль-Хамдан, Гариб, Яхья, Аль-Акиди
Подробнее
Высшая лига. 24 тур
28 февраля 19:00, King Khalid Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Неом
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Холуд
Матч окончен
Аль-Досари
89’
84’
Бахебри   Аль-Асмари
75’
Бакли   Ндорам
Родригес   Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah
75’
Аль-Хеджи   Jaber
75’
Аль-Фарадж   Бенрахма
62’
62’
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri   Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
Абди   Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi
62’
2тайм
Перерыв
Абди
45’
+2’
39’
  Бахебри
Хегази   Аль-Салули
37’
28’
Бакли
Аль-Досари
26’
  Месси
12’
4’
  Бахебри
Неом
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Аль-Хеджи, Коне, Аль-Фарадж, Родригес, Ляказетт, Месси
Запасные: Jaber, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Бенрахма, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Аль-Брейк, Аль-Салули, Малайека, Younes bin Abdulkarim bin Ahmed Al Shanqeeti, Al-Ali
1тайм
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Уткус, Дьомбер, Kortajarena Canellada, Бакли, Аль-Досари, Аль-Алива, Бахебри, Ramiro Enrique Paz
Запасные: Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Alshammari, Rakan Al-Jamaan, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Аль-Досари, Аль-Асмари, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Ндорам
Подробнее
Высшая лига. 24 тур
28 февраля 19:00, King Abdullah Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Нажма
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Аль-Охдуд
Матч окончен
90’
+2’
  Нген
90’
Индже   Mohamed bin Nayef Al Jahif
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel   Аль-Фатиль
85’
84’
Khaled Sulaiman A. Al Lazam
81’
Бассогог   Нген
Тиянич   Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
80’
70’
Аль-Аббас   Khaled Sulaiman A. Al Lazam
69’
Abdulaziz Saleh Al Hatila   Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
Самир
68’
Al Hawsawi   Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq
67’
Гуга Родригеш   Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
67’
64’
  Бассогог
Гуга Родригеш
57’
Al Hawsawi
51’
46’
Педроса   Mateo Borrell
2тайм
Перерыв
  Лазаро
39’
31’
Фагихи
21’
Педроса
Эмад
16’
14’
  Аль-Аббас
Аль-Нажма
Виктор Брага, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Al Hawsawi, Тиянич, Гуга Родригеш, Эмад, Бутобба, Лазаро, Фелиппе Кардосо
Запасные: Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Аль-Фатиль, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Аль-Энази, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Аль-Шаммари
1тайм
Аль-Охдуд:
Португал, Фагихи, Гюнтер, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Индже, Гюль, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Педроса, Бассогог, Аль-Аббас
Запасные: Нген, Аль-Наджар, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi, Аль-Кайди, Khaled Sulaiman A. Al Lazam, Saud Salem Saud Al Yami, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Mateo Borrell
Подробнее
Высшая лига. 24 тур
26 февраля 19:00, Prince Faisal bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Рияд
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Ахли Джидда
Матч окончен
90’
+4’
Гонсалвес   Маджраши
Лиа Оку   Alabsi
90’
+2’
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi   Ammar Nasser Al Harfi
88’
Faisal Ali Muslim Al Subhi   Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi
81’
Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti   Sultan Ali Haroun
81’
75’
  Борян
73’
Кессиэ   Аль-Бурайкан
72’
Аль-Джухани   Салех
62’
Демирал   Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed
2тайм
Перерыв
Abdulelah Mohammed Al Khaibari
45’
+1’
Аль-Хайбари   Faisal Ali Muslim Al Subhi
12’
Аль-Рияд
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Серхио Гонсалес, Аль-Хайбари, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Тозе, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Лехаль, Лиа Оку, Леандру Антунеш
Запасные: Аль-Шехри, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Тармин, Ammar Nasser Al Harfi, Mohammed bin Ahmed bin Yahya Suhluli, Faisal Ali Muslim Al Subhi, Alabsi, Sultan Ali Haroun
1тайм
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Демирал, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Атангана Эдоа, Аль-Джухани, Кессиэ, Галено, Тоуни, Гонсалвес
Запасные: Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Бакор, Маджраши, Аль-Бурайкан, Аль-Санби, Салех, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed
Подробнее
Высшая лига. 24 тур
26 февраля 19:00, Al Fateh Club Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Фатех
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Дамак
Матч окончен
Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud   Alothma
86’
86’
Мейте   Аль-Самири
Al Swealem   Jefferson Soares Oliveira Ramos
81’
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi   Wesley Bruno Lima Delgado
80’
  Батна
77’
75’
Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi
63’
Аль-Кахтани   Альсахади
63’
Мохаммед   Окита
56’
Мохаммед
48’
Харкасс
Касим   Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
46’
2тайм
Перерыв
Батна
45’
Aljari
35’
32’
Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi
Al Swealem
31’
16’
  Мейте
Аль-Фатех
Пачеко, Al Swealem, Саадан, Aljari, Бендебка, Касим, Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud, Юссуф, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас, Батна
Запасные: Mahmoud Essa Anbar Al Burayh, Mohammed Al-Sarnoukh, Fawaz Yousef Al Hamad, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Mohammed Al Sahihi, Alothma, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Jefferson Soares Oliveira Ramos, Wesley Bruno Lima Delgado
1тайм
Дамак:
Кевин, Аль-Обайд, Бедран, Харкасс, Вада, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Мохаммед, Силла, Sanousi Mohammed, Аль-Кахтани, Мейте
Запасные: Альсахади, Окита, Naser Al Ghamdi, Hassan Ali Rabea, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Аль-Самири, Шарахили, Naji
Подробнее
Высшая лига. 24 тур
27 февраля 19:00, SHG Arena
Логотип домашней команды
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Завершен
3 - 5
Логотип гостевой команды
Аль-Хилаль
Матч окончен
90’
+4’
Милинкович-Савич
Адли
83’
79’
Аль-Харби   Meshal Sulaiman F. Al Dawood
79’
Маркос Леонардо   Аль-Досари
  Адли
75’
69’
Мендаш   Малком
69’
Канно   Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
Аль-Скурк   Аль-Хаммами
60’
52’
  Маркос Леонардо
52’
Рубен Невеш   Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi
50’
Мендаш
48’
  Мендаш
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Кулибали
  Амдалла
44’
31’
  Аль-Булайхи
19’
  Канно
  Браунхилл
13’
11’
Кулибали
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Худт, Аль-Скурк, Адли, Сьерро, Браунхилл, Феррейра Карраско, Амдалла, Аль-Таин
Запасные: Камара, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Аль-Хаммами, Hussain bin Khaled Ali Al Sibyani, Faisal bin Ismail bin Sagheer Al Subiani, Аль-Асмари, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
1тайм
Аль-Хилаль:
Буну, Тео, Кулибали, Аль-Авджами, Аль-Харби, Рубен Невеш, Буабре, Канно, Милинкович-Савич, Мендаш, Маркос Леонардо
Запасные: Аль-Мутаири, Аль-Досари, Meshal Sulaiman F. Al Dawood, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Аль-Гамди, Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Mohammed bin Bandar bin Abdullah Al Zaid, Малком, Абу Расен
Подробнее
Высшая лига. 24 тур
27 февраля 19:00, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Иттихад Джидда
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Халидж
Матч окончен
Аль-Биши
90’
+5’
Думбия   Аль-Гамди
85’
Аль-Обод
84’
Ауар   Аль-Обод
83’
83’
Канаба   Аль-Мутайри
79’
Аль-Исса
Диаби   Аль-Биши
71’
68’
Аль-Джайзани   Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri
68’
Паоло Фернандес   Аль-Исса
  Данилу Перейра
52’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Ребошу
18’
Ассири
Фабиньо
12’
Аль-Иттихад Джидда
Райкович, Кадеш, Шарахили, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Фабиньо, Думбия, Митай, Ауар, Диаби, Эн-Несири
Запасные: Фаллатах, Аль-Гамди, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Аль-Обод, Аль-Гамди, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Мермеш, Аль-Биши, Аль-Гамди
1тайм
Аль-Халидж:
Морис, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Ассири, Ребошу, Курбелис, Канаба, Аль-Джайзани, Аль-Джамаан, Масурас, Паоло Фернандес
Запасные: Mohammed Alghanem, Хамзи, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Аль-Мутайри, Abdullah Turki Al Zaynaldeen, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Аль-Салем, Raed Firas Al Shanqiti, Аль-Исса
Подробнее
Высшая лига. 24 тур
27 февраля 19:00, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Логотип домашней команды
Аль-Хазем
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Иттифак
Матч окончен
Аль-Шаммари   Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
90’
+2’
Фабиу Мартинш   Hassan bin Bandar Idris
90’
+2’
90’
Вейналдум   Jalal bin Adel Al Salem
Al Dhuwayhi   Abdulrazzaq Sawlan Awaji
87’
Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani   Al-Shanqiti
87’
83’
Аль-Отайби   Глушчевич
  Aboubacar Bah
82’
Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker
73’
61’
Хассан   Нкота
2тайм
Перерыв
  Фабиу Мартинш
43’
Al Dhuwayhi
24’
  Аль-Шаммари
17’
15’
Хинди
9’
  Хассан
Аль-Хазем
Зайед, Аль-Дахиль, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Aboubacar Bah, Oumarou Alio, Фабиу Мартинш, Аль-Хабаши, Al Dhuwayhi, Аль-Шаммари
Запасные: Hassan bin Bandar Idris, Abdulrazzaq Sawlan Awaji, Бутуй, Аль-Хайбари, Розье, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Al-Shanqiti, Faiz Hausawi, Al-Ghamdi
1тайм
Аль-Иттифак:
Родак, Хинди, Маду, Хендри, Аль-Отайби, Кальво, Али, Дуда, Вейналдум, Аль-Ганнам, Хассан
Запасные: Awad Abdu Dahal, Yasir Abdullah R. Al Shammari, Нкота, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Jalal bin Adel Al Salem, Глушчевич, Abdulrahman bin Nasser Sahhari, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Hassan Murtadha Ahmed Al Musallam
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25904 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoАль-Кадисия
logoАль-Иттифак
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Рияд
logoАль-Халидж
logoАль-Ахли Джидда
logoДамак
logoАль-Фатех
результаты
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Таавун
logoНеом
logoАль-Холуд
logoАль-Фейха
logoАль-Хилаль
logoАль-Нажма
logoАль-Хазем
logoАль-Охдуд
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
59 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
сегодня, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
сегодня, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
сегодня, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
сегодня, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
сегодня, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
сегодня, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
сегодня, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
сегодня, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
49 минут назад
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
сегодня, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
сегодня, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
сегодня, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
сегодня, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
сегодня, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
сегодня, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
сегодня, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
сегодня, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
сегодня, 21:30
Рекомендуем