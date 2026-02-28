  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль о хет-трике «Вильярреалу»: «Люди хотят, чтобы в 16 лет я забивал 100 голов, но это сложно. Из-за боли в паху я не чувствовал радости от игры, сейчас я ощущаю себя лучше»
14

Ямаль о хет-трике «Вильярреалу»: «Люди хотят, чтобы в 16 лет я забивал 100 голов, но это сложно. Из-за боли в паху я не чувствовал радости от игры, сейчас я ощущаю себя лучше»

Ямаль: люди хотят, чтобы в 16 лет я забивал 100 голов, но это сложно.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о победе команды над «Вильярреалом» (4:1) в 26-м туре Ла Лиги.

18-летний испанец сделал хет-трик – первый в карьере.

«Это очень сильный соперник, поэтому я очень рад голам и победе. Ну хоть один должен же был залететь! Главное – сохранять спокойствие: с мячом решение принимаю я.

Люди хотят, чтобы в 16 лет я забивал 100 голов – вот бы так, но это очень сложно. Все постепенно: один гол, два… Помощь команде делает меня очень счастливым.

Я сам не чувствовал себя хорошо – это было сочетание разных факторов. В начале сезона на меня повлияла и пубалгия (хроническое болезненное состояние паховой области из-за перенапряжения мышц живота – Спортс’‘), я не чувствовал радости, играя в футбол, и это было заметно… Но уже несколько недель я чувствую себя гораздо лучше, снова появилось желание улыбаться на поле – того, чего давно не было, и это заметно. Я очень счастлив.

На скамейке я говорил Теку (Войчеху Шченсному – Спортс’‘), что когда вышел Педри, все сразу изменилось.

Моя лучшая версия? Не знаю, это вам судить! С Фликом мы обсуждали замену, если будет забит третий гол. Его забил я – и все совпало…» – сказал Ямаль в интервью Movistar. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31353 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoПедри
logoВильярреал
logoЛа Лига
болельщики
logoХанс-Дитер Флик
logoтравмы
logoСборная Испании по футболу
logoВойчех Шченсны
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
К слову тут часто пишут про бессмысленный дриблинг Ямаля.
Игнашевич в последнем Каппучино и Катеначчо рассказывал, как его ЦСКА играл с Реалом Моура и поплыл после того, как Марсело красиво обыграл кого-то из его тиммейтов и что это был переломный момент. Уверен, что защитники в абсолютном ужасе от мысли, что сегодня ему школьник Ламин будет позвонки выкручивать
Ответ Jorge de Guzman
К слову тут часто пишут про бессмысленный дриблинг Ямаля. Игнашевич в последнем Каппучино и Катеначчо рассказывал, как его ЦСКА играл с Реалом Моура и поплыл после того, как Марсело красиво обыграл кого-то из его тиммейтов и что это был переломный момент. Уверен, что защитники в абсолютном ужасе от мысли, что сегодня ему школьник Ламин будет позвонки выкручивать
Это пишут те же самые люди, что хвалят дриблинг Винисиуса.
Ямаль создает просто колоссальное притяжение на своем фланге, напрямую влияя на двух защитников без маяча и на трех с мячом, что дает ему самому простор для передач, а для центра и левого фланга атаки - свободные зоны
Ответ Jorge de Guzman
К слову тут часто пишут про бессмысленный дриблинг Ямаля. Игнашевич в последнем Каппучино и Катеначчо рассказывал, как его ЦСКА играл с Реалом Моура и поплыл после того, как Марсело красиво обыграл кого-то из его тиммейтов и что это был переломный момент. Уверен, что защитники в абсолютном ужасе от мысли, что сегодня ему школьник Ламин будет позвонки выкручивать
спасибо за наводку , интересно послушать будет
Чувак забыл что ему уже не 16=))
Ответ Евгений Сидоров
Чувак забыл что ему уже не 16=))
Постарел уже не знает уже что говорит возраст есть возраст ничего не поделаешь
Ответ Евгений Сидоров
Чувак забыл что ему уже не 16=))
Постарел уже не знает уже что говорит возраст есть возраст ничего не поделаешь
В начале сезона Ямал чувствовал другие сладости жизни. Зачем скромничать. Просто во время взялся за голову и нормально начал играть
Пубалгия – это хроническое повреждение паха. У спортсменов с данной патологией имеется дисбаланс между аддукторами бедра и мышцами брюшного пресса в области...
Ответ 3xclus1ve
Пубалгия – это хроническое повреждение паха. У спортсменов с данной патологией имеется дисбаланс между аддукторами бедра и мышцами брюшного пресса в области...
Месси от этого тоже страдал
А всего лишь надо было расстаться с Ники Николь😂
Да ладно, Ямаль, нам-то не рассказывай. Из-за баб беды, из-за баб
Ямаль будущий хозяин судейского реала
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Флик про 4:1 с «Вильярреалом»: «Очень доволен результатом и игрой. Все в «Барсе» выложились на полную»
28 февраля, 18:48
Ямаль – первый игрок в XXI веке, забивший 27 голов в топ-5 лиг до 19-летия
28 февраля, 18:15
Флик провел 100-й матч во главе «Барсы»: 75 побед, 9 ничьих и 16 поражений, команда забила 281 гол и пропустила 119
28 февраля, 17:49
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Шпилевский: «Даже Гвардиоле будет сложно в «Пари НН», но он будет следовать своему пути. Убежден, что мы останемся в РПЛ, верю в своих ребят»
20 минут назад
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Чистое время порой составляет 50 минут вместо 65, нужны четкие правила, сколько можно тратить на стандарты»
34 минуты назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
37 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
сегодня, 11:32
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
У Родриго проблемы с коленом, у Алабы – с икроножной мышцей. Игроки «Реала» прошли обследование (Гильермо Раи)
5 минут назад
Глушаков о судействе в РПЛ: «Есть элементарные моменты, где раньше и без ВАР не ошибались – безобразие. Может, убрать его? Больше о судьях говорим, чем о футбольном»
8 минут назад
Дембеле, Дюплантис, Алькарас и Синнер претендуют на награду Laureus лучшему спортсмену 2025 года, Бонмати и Соболенко – лучшей спортсменке
28 минут назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
47 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
49 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
сегодня, 11:22
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
сегодня, 11:20
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
сегодня, 11:08
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
Рекомендуем