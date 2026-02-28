Ямаль о хет-трике «Вильярреалу»: «Люди хотят, чтобы в 16 лет я забивал 100 голов, но это сложно. Из-за боли в паху я не чувствовал радости от игры, сейчас я ощущаю себя лучше»

Ямаль: люди хотят, чтобы в 16 лет я забивал 100 голов, но это сложно.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о победе команды над «Вильярреалом » (4:1) в 26-м туре Ла Лиги .

18-летний испанец сделал хет-трик – первый в карьере.

«Это очень сильный соперник, поэтому я очень рад голам и победе. Ну хоть один должен же был залететь! Главное – сохранять спокойствие: с мячом решение принимаю я.

Люди хотят, чтобы в 16 лет я забивал 100 голов – вот бы так, но это очень сложно. Все постепенно: один гол, два… Помощь команде делает меня очень счастливым.

Я сам не чувствовал себя хорошо – это было сочетание разных факторов. В начале сезона на меня повлияла и пубалгия (хроническое болезненное состояние паховой области из-за перенапряжения мышц живота – Спортс’‘), я не чувствовал радости, играя в футбол, и это было заметно… Но уже несколько недель я чувствую себя гораздо лучше, снова появилось желание улыбаться на поле – того, чего давно не было, и это заметно. Я очень счастлив.

На скамейке я говорил Теку (Войчеху Шченсному – Спортс’‘), что когда вышел Педри , все сразу изменилось.

Моя лучшая версия? Не знаю, это вам судить! С Фликом мы обсуждали замену, если будет забит третий гол. Его забил я – и все совпало…» – сказал Ямаль в интервью Movistar.