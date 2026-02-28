Матч окончен
«Боруссия» Дортмунд уступила «Баварии» – 2:3! Киммих забил в девятку на 87-й, Кейн сделал дубль, у Свенссона 1+1
«Бавария» играет с «Боруссией» Дортмунд.
«Бавария» в гостях обыграла «Боруссию» Дортмунд (3:2) в 24-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 26-й минуте счет открыл защитник хозяев Нико Шлоттербек – он головой переправил мяч в ворота после подачи со штрафного.
На 54-й отличился форвард гостей Харри Кейн. На 70-й англичанин реализовал пенальти, назначенный за фол Шлоттербека. На 83-й Даниэль Свенссон, перед этим сделавший ассист, сравнял счет. На 87-й Йозуа Киммих забил в девятку.
«Бавария» на 11 очков оторвалась от «Боруссии».
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
192 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Когда уже введут правило не можешь играть, за пределы поля
Обожаю бундеслигу!!Всех Баварцев с победой!!! Дортмунд тоже красавцы!!
Дортмуд молодцы,дали отличный бой.
А особенно если учитывать тот факт что прошло чуть более 72 часов после матча с бергамасками,то отпахали будь здоров.
По судейству и так всё понятно(Шлоттербек должен пиво Яблонски),а Мюнхен молодцы,сдюжили.
Харри с 30-м в чемпионате,Киммиха с победным.
11 очков преимущества и возможность ротировать состав для Компани для игр в ЛЧ и на DFB Pokal.
FCB!
Класикер не разочаровывает