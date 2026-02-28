«Боруссия» Дортмунд уступила «Баварии» – 2:3! Киммих забил в девятку на 87-й, Кейн сделал дубль, у Свенссона 1+1

«Бавария» играет с «Боруссией» Дортмунд.

«Бавария » в гостях обыграла «Боруссию » Дортмунд (3:2) в 24-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 26-й минуте счет открыл защитник хозяев Нико Шлоттербек – он головой переправил мяч в ворота после подачи со штрафного.

На 54-й отличился форвард гостей Харри Кейн . На 70-й англичанин реализовал пенальти, назначенный за фол Шлоттербека. На 83-й Даниэль Свенссон , перед этим сделавший ассист, сравнял счет. На 87-й Йозуа Киммих забил в девятку.

«Бавария» на 11 очков оторвалась от «Боруссии».

