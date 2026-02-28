  • Спортс
  • «Боруссия» Дортмунд уступила «Баварии» – 2:3! Киммих забил в девятку на 87-й, Кейн сделал дубль, у Свенссона 1+1
192

«Боруссия» Дортмунд уступила «Баварии» – 2:3! Киммих забил в девятку на 87-й, Кейн сделал дубль, у Свенссона 1+1

«Бавария» играет с «Боруссией» Дортмунд.

«Бавария» в гостях обыграла «Боруссию» Дортмунд (3:2) в 24-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 26-й минуте счет открыл защитник хозяев Нико Шлоттербек – он головой переправил мяч в ворота после подачи со штрафного.

На 54-й отличился форвард гостей Харри Кейн. На 70-й англичанин реализовал пенальти, назначенный за фол Шлоттербека. На 83-й Даниэль Свенссон, перед этим сделавший ассист, сравнял счет. На 87-й Йозуа Киммих забил в девятку.

«Бавария» на 11 очков оторвалась от «Боруссии».

Бундеслига Германия. 24 тур
28 февраля 17:30, Сигнал Идуна Парк
Логотип домашней команды
Боруссия Д
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Бавария
Матч окончен
90’
+2’
Киммих   Горетцка
90’
+2’
Олисе   Ким Мин Чжэ
90’
Лаймер   Бишоф
87’
  Киммих
  Свенссон
83’
Нмеча   Беллингем
75’
Байер   Инасио
75’
Адейеми   Брандт
74’
70’
  Кейн
Фабиу Силва   Гирасси
67’
62’
Гнабри   Мусиала
54’
  Кейн
2тайм
Перерыв
Джан   Бенсебайни
45’
+5’
  Н. Шлоттербек
26’
Н. Шлоттербек
20’
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Джан, Адейеми, Байер, Свенссон, Нмеча, Забитцер, Ян Коуто, Фабиу Силва
Запасные: Беллингем, Озджан, Гирасси, Кабар, Бенсебайни, Брандт, Инасио, Майер, Реджани
1тайм
Бавария:
Урбиг, Та, Упамекано, Лаймер, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн
Запасные: Ульрайх, Ким Мин Чжэ, Карл, Джексон, Бишоф, Бертл, Мусиала, Геррейру, Горетцка
Подробнее

Таблица Бундеслиги 

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoБавария
онлайны
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
logoНико Шлоттербек
logoХарри Кейн
logoДаниэль Свенссон
logoЙозуа Киммих
192 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой же классный Сигнал Идуна Парк. Атмосфера всегда на высоте.
Ответ Jor Hakobyan
Какой же классный Сигнал Идуна Парк. Атмосфера всегда на высоте.
Вестфаленштадион
Джан третий раз тайм падает на газон
Когда уже введут правило не можешь играть, за пределы поля
Ответ balander09
Джан третий раз тайм падает на газон Когда уже введут правило не можешь играть, за пределы поля
У него травму крестов после матча обнаружили тащемта
Грандиозный дер классикер!!!!81 736 зрителей!!!
Обожаю бундеслигу!!Всех Баварцев с победой!!! Дортмунд тоже красавцы!!
Вот это ДэрКлассикэр🤩
Ответ Jor Hakobyan
Вот это ДэрКлассикэр🤩
Непонятный "классико ", где всегда одна команда выигрывает как и дуэль так и чемпионат , вообще ноль интриги .
Ответ Александр Сандалов
Непонятный "классико ", где всегда одна команда выигрывает как и дуэль так и чемпионат , вообще ноль интриги .
Не понимаешь ты просто, в этом классико своя изюминка
Ответ Мистер Блин
Это красная
Пожалел судья, не стал портить классико.
Ну что сказать,отличный матч!
Дортмуд молодцы,дали отличный бой.
А особенно если учитывать тот факт что прошло чуть более 72 часов после матча с бергамасками,то отпахали будь здоров.
По судейству и так всё понятно(Шлоттербек должен пиво Яблонски),а Мюнхен молодцы,сдюжили.
Харри с 30-м в чемпионате,Киммиха с победным.
11 очков преимущества и возможность ротировать состав для Компани для игр в ЛЧ и на DFB Pokal.
FCB!
Какая крутая огненная концовка
Класикер не разочаровывает
на кой хрен Сбер вообще отправил комментатора на стадион в Германию, чтоб мы потом слушали этот звук в трансляции..
Упа сегодня как зверь. Один из лучших матчей сезона у него
MiaSanMia, браво! Не смог Еблонский испортить матч как не старался против Баварии
