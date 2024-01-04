Кажется, в 2023-м Гвардиола угодил вообще всем

Колонка Вадима Лукомского.

В 2023-м Пеп Гвардиола выиграл все!

(кроме Суперкубка Англии, о чем, судя по траектории этого сезона «Арсенала», я буду рассказывать внукам)

Расклад в спорах о Пепе известен давно. Для одних он – гений и главный спец по сбору трофеев. Для других – лысый шарлатан, побеждающий только с богатыми клубами, которые и без него много выигрывали.

Вера в эти идеи достигла почти религиозного характера. Казалось, что добавить что-то новое в эти споры просто невозможно. Позиции зафиксированы – они уже давно больше про симпатии, антипатии и даже взгляды на жизнь, чем про футбольные матчи и тренерские ходы.

Так казалось до требла, которым Гвардиола, похоже, достучался почти до всех. Удивительным образом этот триумф удовлетворяет на первый взгляд полярные категории болельщиков. Постараюсь объяснить на примерах.

1. Большая группа критиков не первый год кричала Пепу: «Просто купи топ-нападающего». Они получили ответ в лице Эрлинга Холанда.

При подписании контракта норвежец пообещал президенту клуба, что выиграет Лигу чемпионов. Обещание сдержал. Недавно Пеп признал, что без таких футболистов, как Эрлинг, вполне можно играть в хороший футбол, но с ними проще выигрывать матчи.

«Сити» нужен был завершитель, который трансформирует игру в гарантированный (ну почти) результат – они взяли лучшего. Если вникать в детали, интеграция норвежца и поиск удобного для всех баланса не были простыми. Но на уровне мифологии закрепится следующее: «Пришел скандинавский бог и выиграл для «Сити» все. Прямо как предрекали пророчества в комментах на Sports.ru».

2. В то же время свой хлеб получили и фанаты всего ложного – Пеп придумал для Джона Стоунза гибридную роль (ложный центрбек). Именно этот ход определил триумфальную весну.

На самом деле это напрямую связано с первым пунктом. В начале сезона Холанд много забивал, но команда проседала по всем метрикам (включая результаты) относительно прошлого сезона. Эрлинг за троих работал внутри штрафной, но оставлял команду в меньшинстве в стадиях, где футбол Пепа предполагает преимущества.

Чтобы компенсировать это, каталонец добавил функций Стоунзу и поменял задачи вингеров. Основными на флангах стали Бернарду Силва и Джек Грилиш – оба нацелены на контроль и помощь в центре. Команда научилась совмещать контроль центра с размещением Холанда. Научилась, вопреки тому, что обычные приемы не работали. Потребовался инновационный – Пеп не подвел.

Не так давно Родри описывал процесс адаптации Эрлинга. Сначала норвежец слишком часто требовал мяч под обострение – даже в необязательных ситуациях. Это улучшало его статистику, но било по командному балансу. Теперь же, по словам опорника «Сити», он подходит и говорит: «Родри, первым делом контроль. Забудь про меня, если это требуется».

Холанд понял и принял стиль «Сити», а Гвардиола учел его особенности. Гики всего мира аплодируют обоим.

3. Третья группа – сценаристы будущего фильма Amazon про требл-2023. Ну или просто болельщики, которые ценят футбол за красивые сюжеты.

Пожалуй, требл «Сити» воспринимался бы как менее ценный, если бы команда катком прошлась по всем турнирам. То есть провела весь сезон, как весенний этап. Летом Грилиш вспоминал: «Отправляясь играть за сборную в марте, я думал: «Мы вообще хоть что-нибудь выиграем в этом сезоне?».

До весенней поворотной точки «Сити» был ближе к провальному году, чем к тотальной победе. Драматичность переворота сделала требл особенным. По ходу сезона «Сити» был не только машиной, но и живым организмом – а Гвардиола не только пилотом болида, но и врачом, который подобрал правильное лечение.

Если сезон все-таки решат экранизировать, одна пресс-конференция обязательно должна войти в фильм. После камбэка в матче с «Тоттенхэмом» (4:2) Гвардиола выдал, возможно, самые важные слова сезона:

«Я хочу получить реакцию. Я хочу достучаться до каждого в клубе, не только до игроков. До персонала и всех-всех-всех. Сейчас мы выглядим симпатичной командой, которая дарит всем цветочки. Такая цветочная команда, про которую все говорят: «Ох, они такие милые». Я не хочу быть цветочной командой. Я хочу обогнать «Арсенал».

Осмысляя сезон, футболисты вспоминали именно эту речь как поворотную в плане мотивации. Потом Гвардиола дополнил ее тактической магией – и родилось чудо.

4. Почитатели «результата на табло» тоже не остались разочарованными. Высшая ценность для этой категории болельщиков – трофеи.

До 2023-го всего пять европейских клубов завершили год с пятью трофеями: «Барселона» (трижды – 2009, 2011, 2015), «Бавария» (дважды – 2013, 2020), «Интер» (2010), «Реал Мадрид» (2017), «Аякс» (1995). «Сити» стал первой английской командой в этом списке.

Гвардиола теперь в ответе за три такие команды – дважды за «Барсу» и теперь за «Сити» (еще частично за «Баварию» в 2013-м). Разумеется, есть нюансы (разница в количестве доступных трофеев в разных странах, разная значимость кубков, разница в ресурсах команд и детали пути), но на то они и нюансы, чтобы их отбрасывать при обсуждении «результата на табло». В беседах на языке количества трофеев Пеп отлично изъясняется – его коллекция в «Сити» теперь целиком заполнена.

5. Противоположность этой группе зрителей – эстеты, которые ценят красоту. Они запоминают моменты, а результат считают вторичным. «Сити» регулярно радовал и эту аудиторию.

«Это худшие матчи, я ненавижу их. Такое ощущение, что мы все дети, а они профессионалы. Это ужасно. Такое ощущение, что за них играют 15 игроков, а мы всемером. Ты смотришь на них и говоришь: «Вау, здесь так много парней в голубом». Это невероятно. И все они безумно хороши», – восторгался полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс.

В способности доводить доминирование до совсем невообразимого уровня «Сити» мало равных (до недавнего матча «Ливерпуль» – «Ньюкасл» здесь было «нет равных»). Эталон этого искусства – первый тайм домашнего полуфинала с «Мадридом». Возможно, самый идеальный футбол за почти 25 лет, что я смотрю эту игру. Полчаса команда Пепа не давала (буквально, а не образно) проходить центр поля одному из сильнейших соперников.

Погрузиться в детали того великого матча можно в этом тексте. Оставлю тут кусочек:

«Когда этот «Реал» становится лишь фоном, команда на первом плане, то есть «Сити», определенно заслуживает аплодисментов. Кажется, лучшие слова для характеристики этого «Сити» подобрал Хорхе Вальдано: «Они близки к идеалу, к футбольной утопии. Их стиль игры просто прекрасен, но в то же время они доминируют и в физическом плане. Они красавица и чудовище одновременно».

Хорхе сказал это в 1995-м, уступив «Аяксу» Луи ван Гала. Тогда Вальдано был тренером «Реала». Столкнувшись с величием, он не просто признал его, но и воспел так, как может только он. Та команда опередила и определила эпоху развития футбола.

Слова неслучайно так элегантно ложатся на «Сити». Эта команда Пепа – реинкарнация того «Аякса». Собранная в более подходящее для стиля время и из более звездных игроков, но отвечающая тем же ценностям и прямо копирующая многие механизмы. «Манчестер Сити» – футбольная утопия, которая иногда становится реальной».

6. Финальная категория довольных Пепом – фанаты Тони Пулиса (группа, которая не знала о собственном существовании, но в которой мир отчаянно нуждался). Пулис – вдохновитель фразы про «дождливый вечер в Стоке». Валлийский тренер построил самую узнаваемую из всех прямолинейных команд в истории АПЛ.

Пулис не антагонист Гвардиолы – как Клопп или раньше Моуринью. Он не конкурент и не раздражитель, но именно он – противоположность во всех футбольных ценностях. И даже с ним в такой содержательный год нашлись пересечения, следовательно, есть шанс получить осторожный респект от людей, которые предпочитают совсем другой стиль игры.

Один из фирменных трюков Пулиса – четверка защитников, на 100% состоящая из центрдефов. В его футболе подключения в атаку от фланговых не нужны, а умение выиграть верховую дуэль внутри штрафной пригодится каждому. На определенном этапе Тони решил устранить такой атавизм как крайние защитники – и пришел к концепции, которую в своей интерпретации использовал Пеп в 2023-м.

Вот отдельный материал об этом ходе. При обороне четверка чистых защитников добавляла надежности, а при владении запускались трансформации с походами Стоунза в опорную. Разумеется, абсолютно другая интерпретация, но очертаниям и мотивам аплодирует старина Тони.

Вот так задумку объяснял сам Пеп: «Если у меня в составе четыре центральных защитника, это еще не значит, что мы играем в оборонительном стиле. Просто все они очень хороши именно в обороне. Никто не теряет концентрацию – ни Натан, ни Рубен, ни Джон, ни Ману. Нам нужны эти качества в Лиге чемпионов. Забивали мы всегда много, а вот с пропущенными голами часто были проблемы».

***

Пеп все еще полон противоречий. Не все из них разрешились в 2023-м. Даже добавились новые. Например, сейчас запрещается писать про победы «Сити» без упоминания числа 115. Столько обвинений в адрес клуба выдвигает АПЛ в связи с финансовыми нарушениями.

Такой фундамент успехов устраивает не всех. Можно ли отделить работу Пепа от этого фона? Точнее всех ответил Хорхе Вальдано: «За «ПСЖ» и «Ман Сити» одинаковый первородный грех, но есть фундаментальное отличие – в лице Гвардиолы «Сити» получил фигуру, которая дала клубу футбольное дыхание и стратегический гений.

Футбольным знаниям этого человека нет равных. В последние годы он достиг очень важных триумфов. Гвардиола добился стабильности, а «Сити» получил клубное лицо, что отличает их от других избалованных богатством команд. Гвардиола – это страсть и стиль этой команды».

Станет ли 2023-м поворотным в восприятии Пепа? Возможно. Конечно, он не перетянул на свою сторону всех критиков, но заставил многих смягчиться, что в сочетании с армией фанатов подарило ему уверенную победу в нашем голосовании на тренера года (ждем скриншот в рамке в трофейной комнате «Сити» – хотя бы рядом с Кубком Лиги).

Среди перечисленных есть полярные группы. И все равно почти каждый может найти в этом «Сити» нечто свое! В этом году Пеп получил особенно ценное признание – оно пришло, откуда не ждал даже он сам. Сильно ошибаетесь, если думаете, что наше с вами важное мнение из комментов его не волнует – на пресс-конференциях Пеп не только блистал знаниями своих интернет-прозвищ, но и порой прямо отвечал на тезисы из твиттера.

Гвардиола выиграл требл и, кажется, внезапно исполнил еще более глубокую мечту – неосознанную и от того такую желанную.

Одно из главных достижений ливерпульской карьеры Клоппа – превращение сомневающихся в верящих (doubters to believers). В 2023-м Гвардиола превращал хейтеров в почитателей. Со стороны кажется, что получалось неплохо .

Так ли это? Сейчас выясним в комментариях.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Stu Forster, Clive Brunskill, Jan Kruger, Shaun Botterill