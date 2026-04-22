  Виталий Дьяков: «Кордоба превратился в ноющего футболиста, ему надо заканчивать с таким поведением. Это проблема всех команд: Винисиус постоянно ноет, везде ему расизм мерещится»
Виталий Дьяков: «Кордоба превратился в ноющего футболиста, ему надо заканчивать с таким поведением. Это проблема всех команд: Винисиус постоянно ноет, везде ему расизм мерещится»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы на поле. 

«Поведение футболистов на поле – проблема не только «Краснодара», но и всех мировых команд. В «Реале» Винисиус постоянно ноет, везде ему расизм мерещится, соперники на любом стадионе его провоцируют, бьют. Он крутой футболист, но много ноет.

Кордоба – один из лучших игроков РПЛ. Мне его последние действия не нравятся. Я понимаю, что эмоции на футбольном поле, тебя могут провоцировать, что-то говорить болельщики, но от этого никто не застрахован. Надо просто играть в футбол.

Мне кажется, Кордоба немного превратился в ноющего футболиста. Но это не отменяет того, что он один из лучших в чемпионате. Он влюбил в себя болельщиков своей игрой, голами, старанием, желанием, но с таким поведением ему надо заканчивать. У него все больше ненавистников будет появляться, а не поклонников.

Пусть концентрируется на игре, на результате, а не на разборках, провокациях, стычках. Помним разборки с Мойзесом в матче с ЦСКА, что уедет из России и так далее. Кого-то это раздражает и не нравится. Кто-то его и таким будет любить, но хейтеры будут появляться из-за этих капризов и действий», – сказал Дьяков.

Кордоба показал оскорбительный жест вратарю «Балтики» Кукушкину после гола «Краснодара» на 92-й (Иван Карпов)

Опубликовал: Алексей Белоус
Виталий Дьяков
Винисиус Жуниор
Джон Кордоба
премьер-лига Россия
Мойзес Барбоза
Дьякову плюс
Хоть и болею за "Краснодар", но Дьяков прав!
Он не ноющий, он - мерзкий🤢
Сперцян будто лучше. Там вся команда истерит если игра не получается
Сперцян будто лучше. Там вся команда истерит если игра не получается
начиная с главного тренера, который на пресс-конференции заявил, что Боселли не должен был продолжать атаку, он должен был упасть и заработать удаление для соперника. В этом весь Краснодар. С каждым туром симпатий к ней все меньше и меньше
Всё абсолютно по делу сказал.
Мне кажется, что Кордоба умный, он умело манипулирует судьями и это не хейт, он так получает преимущество, индульгенцию при некоторых фолах и свободу в определенном смысле!

Кордоба - крутой и умный футболист! Он будет проворачивать это до тех пор пока это ему позволяют судьи, вот в них дело, им нужно выработать единую стратегию по отношению к звёздным игрокам чемпионата!

Иначе будет повторяться история моего любимого игрока ЦСКА Вернблума, который подмял всех судей под себя и вертел ими как хотел!
Судьям прежде всего нужно замечать фолы на Кордобе, половина фолов остаются незамеченными, ну не должны футболисты безнаказанно кататься на шеи у Джона
Проблема всех номанд.... Неееет, далеко не всех, такое дерьмо, по счастью, редкость.
Туда же можно отнести и Соболева
да...очевидны проблемы но в связи с тем что всегда погружен глубоко в игру , в каждый момент..сверхмотивирован и это влияет...высочайший градус эмоций...жесткий, наглый , настырный., отлично пользуется своими лучшими качествами.. и они перевешивают его худшие качества ..парадокс в том что это очень притягательные качества в игроке всегда желающем победить и забить.... также нельзя забывать что парень наколотил 14 мячей ..при постоянной опеке и внимании защитников , при выоком уровне сопротивления от защитников разных команд.....
Ноют там, где позволяют ныть.
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
9 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
22 минуты назад
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
24 минуты назадФото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
40 минут назад
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23Фото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
сегодня, 09:04
ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»
сегодня, 08:42
