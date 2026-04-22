Виталий Дьяков: «Кордоба превратился в ноющего футболиста, ему надо заканчивать с таким поведением. Это проблема всех команд: Винисиус постоянно ноет, везде ему расизм мерещится»

Дьяков: Кордоба превратился в ноющего игрока, надо заканчивать с таким поведением.

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы на поле.

«Поведение футболистов на поле – проблема не только «Краснодара», но и всех мировых команд. В «Реале» Винисиус постоянно ноет, везде ему расизм мерещится, соперники на любом стадионе его провоцируют, бьют. Он крутой футболист, но много ноет.

Кордоба – один из лучших игроков РПЛ. Мне его последние действия не нравятся. Я понимаю, что эмоции на футбольном поле, тебя могут провоцировать, что-то говорить болельщики, но от этого никто не застрахован. Надо просто играть в футбол.

Мне кажется, Кордоба немного превратился в ноющего футболиста. Но это не отменяет того, что он один из лучших в чемпионате. Он влюбил в себя болельщиков своей игрой, голами, старанием, желанием, но с таким поведением ему надо заканчивать. У него все больше ненавистников будет появляться, а не поклонников.

Пусть концентрируется на игре, на результате, а не на разборках, провокациях, стычках. Помним разборки с Мойзесом в матче с ЦСКА, что уедет из России и так далее. Кого-то это раздражает и не нравится. Кто-то его и таким будет любить, но хейтеры будут появляться из-за этих капризов и действий», – сказал Дьяков.

Кордоба показал оскорбительный жест вратарю «Балтики» Кукушкину после гола «Краснодара» на 92-й (Иван Карпов)